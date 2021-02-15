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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vertigo tedavisinde kullanılabilecek iç kulak implantı geliştirildi

    Bilim insanları halihazırda işitme problemlerinde kullanılan koklear implant üzerine eğildi ve implant modifiye edilerek implantın iç kulaktaki vestibüler siniri uyarması sağlandı.
    15 Şubat 2021, 12:00 (2 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Vertigo tedavisinde kullanılabilecek iç kulak implantı geliştirildi
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    Bilateral vestibüler yetmezlik olarak adlandırılan ve hastalık adından da anlaşıldığı gibi her iki iç kulaktaki denge organının hasarı sonucunda ortaya çıkan dengesizlikle karakterize olarak gözlenen durum sonucunda semptom ( belirti ) olarak vertigo ( baş dönmesi ) görülebiliyor. Şimdi ise bilim insanları vertigoyu ( baş dönmesi ) klnik olarak anlamlı derecede azaltabilecek iç kulak implantı geliştirdi.

    Bilateral vestibuler yetmezlik olarak adlandırılan durum kişinin yaşam kalitesini oldukça düşürmekle birlikte hastaların taşıt kullanmasına ve çeşitli işlerde çalışmasına da mani olabiliyor. Ayrıca bu hastalık sebebiyle hastalar düşebiliyor ve çeşitli şekillerde travmalar meydana gelebiliyor. Bu durum da aslında hastaların yaşamlarını da tehdit ediyor.

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    John Hopkins Üniversitesi

    Vertigo tedavisinde kullanılabilecek iç kulak implantı geliştirildi
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    John Hopkins University School of Medicine kurumu araştırmacıları halihazırda işitme problemlerinde kullanılan koklear implant üzerine eğildi ve normalde koklear siniri uyaran implantı modifiye ederek implantın iç kulaktaki vestibüler siniri uıyarması sağlandı. Ayrıca sinir uyarısının zamanlaması ve şiddeti; kullanıcıların kafasına monte edilen hareket sensörleri ile ayarlandı.

    Ayrıca Bkz. "Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük geliştirildi"

    Yürütülen çalışma programında geliştirilen implant 8 farklı BVY hastasının kulaklarına cerrahi olarak implante ( yerleştirmek ) edildi ve 6 ay ile 1 yıl takip edilen katılımcıların postür ( duruş ) ve yürüyüş parametrelerinin klinik olarak anlamlı derecede iyileştiği tespit edildi.

    Yeni araştırma New England Journal of Medicine adlı dergide yayımlandı.



    https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/implant-improves-balance-movement-and-quality-of-life-for-people-with-inner-ear-disorder Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    JagerBomb (X Y ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    kalıcı çözüm sunmuyor sanırım, sadece hayat standartını normale yaklaştırıyor. Bu na da şükür diyelim.
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    por favor (ssena arıkuşu) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tinnitus için de çaredir umarım.
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    Bildiğin Odun 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir ara içimden geçmiş hastalıktır. Sürekli baş dönmesi, kusma isteği, sabahları dağılmış halde kalkmak ve iştahsızlık, ani hareketlerin verdiği baş dönmesi. Ve tedaviside yoktu sadece stresten uzak durmak ve karanlık odada uzanmak gerekiyor bol bol. Çok lanet bi hastalık
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    P pcfk 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İnşallah fiyatı da uygun olur. Babaannem dahil çevremde bu hastalıkdan muzdarip kişiler var.
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    4 435 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel haber, vertigo mağduru bir çok dostum var umarım tez zamanda başarılı bir şekilde üretilip piyasaya sunulur.
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