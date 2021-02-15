Vertigo tedavisinde kullanılabilecek iç kulak implantı geliştirildi

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Bilateral vestibüler yetmezlik olarak adlandırılan ve hastalık adından da anlaşıldığı gibi her iki iç kulaktaki denge organının hasarı sonucunda ortaya çıkan dengesizlikle karakterize olarak gözlenen durum sonucunda semptom ( belirti ) olarak vertigo ( baş dönmesi ) görülebiliyor. Şimdi ise bilim insanları vertigoyu ( baş dönmesi ) klnik olarak anlamlı derecede azaltabilecek iç kulak implantı geliştirdi.

Bilateral vestibuler yetmezlik olarak adlandırılan durum kişinin yaşam kalitesini oldukça düşürmekle birlikte hastaların taşıt kullanmasına ve çeşitli işlerde çalışmasına da mani olabiliyor. Ayrıca bu hastalık sebebiyle hastalar düşebiliyor ve çeşitli şekillerde travmalar meydana gelebiliyor. Bu durum da aslında hastaların yaşamlarını da tehdit ediyor.

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John Hopkins Üniversitesi

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John Hopkins University School of Medicine kurumu araştırmacıları halihazırda işitme problemlerinde kullanılan koklear implant üzerine eğildi ve normalde koklear siniri uyaran implantı modifiye ederek implantın iç kulaktaki vestibüler siniri uıyarması sağlandı. Ayrıca sinir uyarısının zamanlaması ve şiddeti; kullanıcıların kafasına monte edilen hareket sensörleri ile ayarlandı.

Ayrıca Bkz. "Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük geliştirildi"

Yürütülen çalışma programında geliştirilen implant 8 farklı BVY hastasının kulaklarına cerrahi olarak implante ( yerleştirmek ) edildi ve 6 ay ile 1 yıl takip edilen katılımcıların postür ( duruş ) ve yürüyüş parametrelerinin klinik olarak anlamlı derecede iyileştiği tespit edildi.

Yeni araştırma New England Journal of Medicine adlı dergide yayımlandı.

https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/implant-improves-balance-movement-and-quality-of-life-for-people-with-inner-ear-disorder

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