Vestel, elektrikli bisiklet bataryası üretimine başladığını duyurdu

Elektrikli bisiklet pazarı gelişmeye devam ederken bu alanda güzel bir haber ve Vestel'den geldi. Vestel, yaptığı açıklama ile ilk yerli elektrikli bisiklet bataryasının üretimine başladığını duyurdu.

Vestel'den yapılan açıklamada; donanım, yazılım, mekanik tasarımları ile üretim ve test altyapısı tamamen Vestel mühendisleri tarafından üretilen bataryaların güvenilirliği, uzun ömürlü kullanım imkanı ve online servis hizmeti ile avantaj sağladığı ifade edildi. İlk siparişini Salcano'dan alan Vestel, tüm yerli bisiklet üreticileri ve dünyaya batarya üretmeyi hedefliyor.

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IP66 seviyesinde su geçirmez tasarımı ile EN50604-1 onayının gerektirdiği şok, darbe ve ezilme testlerinden başarıyla geçe bataryalarda yüksek enerji yoğunluğuna sahip NCA hücreler kullanılıyor. Bluetooth üzerinden batarya-cep telefonu bağlantısı ile online servis hizmetine olanak sağlayan sistem, aynı zamanda kullanıcının bataryanın durumunu aplikasyonla takip edebilmesini mümkün kılıyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel CEO'su Turan Erdoğan, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, “Bir teknoloji şirketi olarak daima en iyi ve en yeniyi tasarlamaya odaklanırken Akıllı Evler, Akıllı Şehirler ve Nesnelerin İnterneti konsept çatısı altında, hem birbirleriyle haberleşebilen hem de mobil cihazlar aracılığıyla kontrol edilebilen akıllı ürünleri piyasaya sunarak, tüketici deneyimine değer katacak teknolojileri geliştiriyoruz.

Ülkemizin Akıllı Şehirlerinde Vestel’in imzası olacak. Geçtiğimiz sene görücüye çıkardığımız Vestel tasarım ve donanımına sahip bisiklet bataryalarımızın üretimine başladık. Bisiklet bataryalarımızı bisiklet üreticileri ve e-bisiklet sistem üreticilerinin kullanımına sunarak sektörde bir ilke imza atmış olduk.” ifadelerini kullandı.

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