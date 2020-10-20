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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vestel, elektrikli bisiklet bataryası üretimine başladığını duyurdu

    Vestel, geçen yılki IFA’da görücüye çıkardığı yerli tasarım ve üretim bataryalarla bisiklet üreticilerine kalite, maliyet, teslimat süreleri ve satış sonrası hizmetlerde avantaj sunmayı planlıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2

    Vestel, elektrikli bisiklet bataryası üretimine başladığını duyurdu

    Elektrikli bisiklet pazarı gelişmeye devam ederken bu alanda güzel bir haber ve Vestel'den geldi. Vestel, yaptığı açıklama ile ilk yerli elektrikli bisiklet bataryasının üretimine başladığını duyurdu.

    Vestel'den yapılan açıklamada; donanım, yazılım, mekanik tasarımları ile üretim ve test altyapısı tamamen Vestel mühendisleri tarafından üretilen bataryaların güvenilirliği, uzun ömürlü kullanım imkanı ve online servis hizmeti ile avantaj sağladığı ifade edildi. İlk siparişini Salcano'dan alan Vestel, tüm yerli bisiklet üreticileri ve dünyaya batarya üretmeyi hedefliyor.

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    IP66 seviyesinde su geçirmez tasarımı ile EN50604-1 onayının gerektirdiği şok, darbe ve ezilme testlerinden başarıyla geçe bataryalarda yüksek enerji yoğunluğuna sahip NCA hücreler kullanılıyor. Bluetooth üzerinden batarya-cep telefonu bağlantısı ile online servis hizmetine olanak sağlayan sistem, aynı zamanda kullanıcının bataryanın durumunu aplikasyonla takip edebilmesini mümkün kılıyor.

    Ayrıca Bkz. "TOGG, yerli otomobilin batarya üretimi için seçtiği iş ortağını açıkladı"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel CEO'su Turan Erdoğan, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, “Bir teknoloji şirketi olarak daima en iyi ve en yeniyi tasarlamaya odaklanırken Akıllı Evler, Akıllı Şehirler ve Nesnelerin İnterneti konsept çatısı altında, hem birbirleriyle haberleşebilen hem de mobil cihazlar aracılığıyla kontrol edilebilen akıllı ürünleri piyasaya sunarak, tüketici deneyimine değer katacak teknolojileri geliştiriyoruz.

    Ülkemizin Akıllı Şehirlerinde Vestel’in imzası olacak. Geçtiğimiz sene görücüye çıkardığımız Vestel tasarım ve donanımına sahip bisiklet bataryalarımızın üretimine başladık. Bisiklet bataryalarımızı bisiklet üreticileri ve e-bisiklet sistem üreticilerinin kullanımına sunarak sektörde bir ilke imza atmış olduk.” ifadelerini kullandı.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kayihani (kayhan mutlu) 2 gün en beğenilen
    Yarın gidip diğer batarya üreticilerine extra vergi getirilsin ben yeterince pil satamıyorum başvurusu yapabilir.
    Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 2 gün
    Vestel'in ürettiği hiç bir şeyi almam isterlerse beleşe versinler. Dandik bir marka!
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mtanhu (murat ) 2 gün
    pil üretimi artık petrol üretimin yerini alacak zamanla... ne kadar erken başlarsak o kadar iyi.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 gün
    Söz Konusu Vestel ise Milliyetçiği Bir Kenara Bırakırım. Almam Aldırmam Zerre Destek Vermem. Adam Gibi İş Yapmayı Öğrenselerde Argenin Dibine de Vursalar Snapdragon 995 i yada A99 Bionic i de Geliştirseler Milletini Zerre Düşünmeyen Böyle Bir Firmaya Bir Damla Su Taneciği Kadar Katkı Sağlamam...
    Yanıtla +1
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün
    anca düz yolda gider ; ve arkadan gelen şehir magandası ezer !!!
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    anduril25 2 gün
    "İthal bisikletlere ek vergi gelsin. Biz yerli ve milli üretim yapıyoruz ama alan yok."
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    firat_kilic 2 gün
    kaç mAh, kaç lira :)))
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    firat_kilic 2 gün
    yapmadan önce fiyat ve özelliklerini söylesin boşa yapmasın.
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    denizari82 2 gün
    Çin'de ürettirip, burada sadece üzerine lazer baskı ile marka ve logo mı basacak, yoksa burada direkt kendisi mi üretecek? Aslında ben cevabı biliyorum...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 gün denizari82
    Bunu Anlamanın En Basit Yolu Vestel Marka Bir Telefon Söküp İçindeki Bataryaya Bakmak. Ama Bende Cevabı Biliyorum
    Yanıtla
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    kayamtky 2 gün
    Bisikletime elektrikli kit satın alacağım fakat batarya temin etme sorunu var, Türkiye' de bisiklet bataryası satan bir kaç firma var, onlar da çok pahalı, yurtdışından getiremiyoruz gümrük pil yasağı var, elimiz kolumuz bağlı.

    Vestel bu durumu değiştirir mi, göreceğiz.
    Yanıtla
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    mtanhu (murat ) 2 gün
    pil üretimi artık petrol üretimin yerini alacak zamanla... ne kadar erken başlarsak o kadar iyi.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün (düzenlendi)
    Kaça satacak acaba? Bendeki aküleri değiştirirm belki fiyat uygun gelirse. Akü ağır oluyor gerçekten.
    Tabi parakendesi olacak mı bir de?
    1 Yanıt Yanıtla
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    maximus8282 (maximus ) 2 gün ilkerinanç
    Bisiklette normal akü mü kullanıyorsunuz? Ne kadar süre idare ediyor bir dolumda?
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 gün
    Sanki bana yuasa akü yapıyor :) Vestelin yaptığı akünün dayanacağı süre max.1 ay ondan sonra şarj tutmaz ölü akü ünvanını alır.Garanti veririm :))))
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    3458 kez okundu.
    16 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    vestel yerli elektrikli bisiklet bataryası, vestel batarya ve
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