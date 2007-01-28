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Via'nın yeni yonga seti hazır: Karşınızda VN896

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
2,6b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ve AMD ile rekabet edemeyeceğini çok uzun süre önce anlayan VIA, çalışmalarını özellikle düşük güç tüketimine sahip çözümler üzerine yoğunlaştırmış durumda ve dizüstü pazarına yönelik çalışmaları ile yoluna devam etmekte. Firmadan gelen resmi açıklamaya göre, VIA'nın yeni yonga seti VN896 artık hazır. Özellikle sahip olduğu işlemci desteği ki bunlara VIA'nın kendi işlemci çözümleri olan C7-M serisi ile son günlerin gerek masa üstünde gerekse dizüstü tarafında en popüler işlemcileri olan Intel'in Core mimarisinin üzerine kurulu Core 2 Duo'lar ile birlikte yine firmanın dizüstü pazarına yönelik güncel mobil işlemcileri (Pentium M / Celeron M / Core Solo / Core D) ile de uyumlu olan yonga seti ayrıca bellek konusunda da sağladığı esneklik ki buna DDR2 667/533/400 ve DDR 400/333 destekleri de dahildir oldukça dikkat çekmekte. Tabi anakartın altını çizdiğimiz bu önemli özellikleri dışında, dikkate değer başka önemli fonksiyonları da mevcut, gelin birlikte bakalım.

Via'nın yeni yonga seti hazır: Karşınızda VN896
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VIA'nın düşük güç tüketimini hedef alan platformlar için ki bunlara dizüstü ve UMPC'ler (Ultra Mobile PC) de dahildir, hazırladığı yeni yonga seti VN896 entegre grafik işlemci ile birlikte sunulmakta. Yonga seti üzerinde yyer alan tam DirectX 9 uyumluluğu bulunan ve yine bir VIA çözümü olan Chrome9 HC özellikleri itibariyle oyun oynama alışkanlığı dışında günlük genel uygulamlar ile ilgilinen birçok kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte. VIA'nın Chromation Engine adını verdiği video motoruna da sahip olan entegre grafik çözümü, donanımsal olarak MPEG-2 çözümleme ve hızlandırma da yapabiliyor. Ayrıca grafik çekirdeği çoklu ekran desteğine de sahip. Bu destek ile birlikte yonga seti üzerinden LCD, CRT ve TV-out çıkışlarının yüksek çözünürlük (1080i) desteği ile alabilmek de mümkün. Ayrıca 17 PCIe hatına sahip olan yonga seti bu sayede 1 adet PCIe X16 ve 1 adette PCIe X1 slotunun kullanııcların hizmetine sunabiliyor ki bu sayede entegre grafik işlemciyi kullanmak istemeyen kullanıcılara harici çözümlere yönelebilme şansı verilmiş oluyor.

Özellikler
VIA VN896
İşlemci Desteği VIA C7-M
Intel® Pentium® M / Celeron M / Core Solo / Core Duo / Core 2 Duo
Hyper-Threading Desteği Evet
FSB 667/533/400MHz
Bellek Desteği DDR2 667/533/400
DDR 400/333
Maks. Bellek Kap. 4GB
PCI Express 1 adet PCIe x16, 1 adet PCIe x1
Kuzey-Güney Köprü Bağ. V-Link (533 MB/s)
Grafik Çekirdeği VIA Chrome9 HC IGP
Video Hızlandırma Yes
Çift Monitor Desteği LCD Panel (LVDS ), TV display ve CRT
Video De-blocking Evet
Video Portu 3 adet 12-bit Digital Video Portu
Güç Yönetimi Dinamik CKE ve dinamik saat hızı desteği

 

VIA Chrome9 entegre grafik yongası 1920x1080p de dahil tam HDTV desteğine sahip ve Windows Vista ile gelecek olan Aeroglass arayüzünü de destekliyor. Zaten bu özellikleri ile VIA bu yonga seti ile Microsoft'dan " Vista Basic Ready" sertifikası da almayı başardı. Ayrıca VIA'nın yeni yonga seti VN896 sahip olduğu VT8237A güney köprüsü üzerinden kullanıcılara Vinyl Gold 8-channel HD Audio ses kontrolcüsü ile yüksek tanımlı ses desteğini sunarken ayrıca 4 cihaza kadar arttırılabilir Parallel ATA133/100/66 desteği ile birlikte 8 USB portu, SATAII ve 10/100 Ethernet desteği de sunuyor. Ayrıca yonga seti RAID 0, RAID 1, RAID 0+1*, ve JBOD (SATA) destekleri de mevcut. VIA'nın yeni ve iddialı yonga seti VN896'nın kuzey ve güney köprüleri 533MB/sn'lik V-Link bağlantısı ile birbirine bağlanıyor ve haberleşiyorlar.

Via'nın yeni yonga seti hazır: Karşınızda VN896
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Sektör içinde farklılaşma yaratarak ayakta kalmaya çalışan VIA, yeni çözümler ile alternatif yaratma konusunda iddiasını sürdürüyor. Firmanın yeni yonga seti VN896 sahip olduğu geniş yelpazede işlemci uyumluluğu ve esnek bellek desteği ile hayli dikkat çekici. Ek olarak entegre grafik işlemcisi ile de komplike bir çözüm olduğunun sinyallerini veren bu yeni paket, ayrıca Windows Vista sertfikası ile de elini güçlendiriyor. Özellikle ekonomik çözümlerde kullanılması beklenen VN896 bakalım üreticisine istediği başarıyı getirebilecek mi hep birlikte göreceğiz.


http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/v-series/vn896/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ßlack_IC£ 12 yıl
Maks. Bellek Kap. 4GB

acaba nezman bıze olusacak sabırla beklıyoruz...
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muzeg 12 yıl
Gayet güzel
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F@ruk 12 yıl
Eski Celeronumdan beri Via'yı severim bu yongasetide çok güzel ve kaliteli inşallah iyi iş yapar.
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