Video: AMD yeni nesil VISION PC'lerini duyurmaya hazırlanıyor

AMD önümüzdeki hafta Cannes'da gerçekleştireceği global bir etkinlikle VISION tabanlı yeni nesil bilgisayarlarını ve merakla beklenen Phenom II Mobile işlemcilerini lanse edecek. Kullanıcıların sadece yüksek performans değil aynı zamanda daha canlı daha keskin ve net bir görsel deneyim arzuladığını belirten AMD, Cannes Film Festivali ile yapacağı eş zamanlı lansmanla video konusundaki iddiasını da gözler önüne serecek.

İşte AMD tarafından hazırlanan tanıtım videosu;

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Not: Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.