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Video: AMD yeni nesil VISION PC'lerini duyurmaya hazırlanıyor

9 yıl
8,4b
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6
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD önümüzdeki hafta Cannes'da gerçekleştireceği global bir etkinlikle VISION tabanlı yeni nesil bilgisayarlarını ve merakla beklenen Phenom II Mobile işlemcilerini lanse edecek. Kullanıcıların sadece yüksek performans değil aynı zamanda daha canlı daha keskin ve net bir görsel deneyim arzuladığını belirten AMD, Cannes Film Festivali ile yapacağı eş zamanlı lansmanla video konusundaki iddiasını da gözler önüne serecek.

İşte AMD tarafından hazırlanan tanıtım videosu;

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Not: Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.


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hikmetg 9 yıl
Çok bir şey beklemeyin derim. Ama asıl Buldozer mimarisini bekleyin.
Çok şey değiştirecek.
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aesca 9 yıl
youtube koymayın Allahınızı severseniz.
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Father Torque 9 yıl
Kusturica'nın Underground'ındaki eleman bu. AMD ile nasıl bir iş çıkaracak bakalım.
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M.C.B 9 yıl
amd nin laptop pazarına yumrugunu oturtmasının vakti gelmişti.ne diyelim hayırlı olsun ama umarım o yumruk fiyat olarak suratımızda patlamaz :)
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