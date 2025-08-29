Vietnam’a motosikletler için dev batarya değişim ağı kuruluyor

Şirket, batarya değişim istasyonlarının lansmanını Vietnam Ulusal Günü olan 9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Vietnam’da daha önce sadece birkaç eyalette uygulanan özel yeşil dönüşüm politikası artık ülke geneline yayılıyor. Politika kapsamında araç fiyatlarında yüzde 4 indirim sağlanırken kredi ile yapılan alımlarda ek faiz desteği de sunulacak.
Dev batarya değişim ağı
Sistem, 1,5 kWh çıkarılabilir batarya paketleri kullanacak ve her paket iki bölmeli ünitelere yerleştirilecek. Müşteriler, her batarya için aylık 200.000 VND (8,20 dolar) kiralama ücreti ödeyebilecek ve değişim başına 9.000 VND (0,37 dolar) ücret, elektrik dahil olmak üzere alınacak. Her batarya, standart koşullarda yaklaşık 85 kilometre menzil sunuyor. VinFast, kilometre başına enerji maliyetinin benzinli araçlara göre önemli ölçüde düşük olacağını belirtiyor.
Şirket, mevcut scooter modellerinin batarya değişimli versiyonlarını da Ekim 2025’te Evo Max modeliyle piyasaya sürmeye başlayacak. Bu modelin fiyatı da 820 dolar civarında olacak. Bu modeli daha sonra Feliz Max (1,020$), Verox Max (1,390$) ve Drift Max (1,640$) modelleri takip edecek. VinFast, bataryayı araçta bulundurmayı tercih eden ve evde şarj etmek isteyen müşteriler için geleneksel modelleri de sunmaya devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: