Tam Boyutta Gör Vietnam merkezli elektrikli araç üreticisi VinFast, yeşil dönüşüm teşviklerini ülke geneline genişlettiğini ve üç yıl içinde 150.000 batarya değişim istasyonu kurmayı hedefleyen dev bir planı açıkladı. Bu değişim istasyonları motosikletler için kullanılacak.

Şirket, batarya değişim istasyonlarının lansmanını Vietnam Ulusal Günü olan 9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Vietnam’da daha önce sadece birkaç eyalette uygulanan özel yeşil dönüşüm politikası artık ülke geneline yayılıyor. Politika kapsamında araç fiyatlarında yüzde 4 indirim sağlanırken kredi ile yapılan alımlarda ek faiz desteği de sunulacak.

Dev batarya değişim ağı

Tam Boyutta Gör VinFast’in en iddialı girişimi, ülkenin en büyük yakıt ikmal ağı olmasını hedeflediği batarya değişim istasyonları ağı. Şirket, Ekim 2025’te ilk 1.000 istasyonu kurmayı, yıl sonunda 50.000’e, üç yıl içinde ise toplamda 150.000 istasyona ulaşmayı planlıyor.

Sistem, 1,5 kWh çıkarılabilir batarya paketleri kullanacak ve her paket iki bölmeli ünitelere yerleştirilecek. Müşteriler, her batarya için aylık 200.000 VND (8,20 dolar) kiralama ücreti ödeyebilecek ve değişim başına 9.000 VND (0,37 dolar) ücret, elektrik dahil olmak üzere alınacak. Her batarya, standart koşullarda yaklaşık 85 kilometre menzil sunuyor. VinFast, kilometre başına enerji maliyetinin benzinli araçlara göre önemli ölçüde düşük olacağını belirtiyor.

Şirket, mevcut scooter modellerinin batarya değişimli versiyonlarını da Ekim 2025’te Evo Max modeliyle piyasaya sürmeye başlayacak. Bu modelin fiyatı da 820 dolar civarında olacak. Bu modeli daha sonra Feliz Max (1,020$), Verox Max (1,390$) ve Drift Max (1,640$) modelleri takip edecek. VinFast, bataryayı araçta bulundurmayı tercih eden ve evde şarj etmek isteyen müşteriler için geleneksel modelleri de sunmaya devam edecek.

Vietnam’a motosikletler için dev batarya değişim ağı kuruluyor

