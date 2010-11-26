ViewSonic 3D destekli dijital fotoğraf çerçevesini satışa sundu

Son dönemde daha çok tablet bilgisayarlarıyla gündemde olan ViewSonic, 3D görüntüleme desteği sunan yeni dijital fotoğraf çerçevesini kullanıma sundu. Yakın zamanda tanıtığı 3D destekli cep kamerasını dijital çerçeve ile desteklemeye karar veren firmanın 3DPF8 isimli yeni çerçevesi dikkat çekici bazı özelliklere sahip. 3D görüntülerin gözlüksüz izlenmesine olanak tanıyan ve bu noktada Parallax Barrier teknoolojisini kullandığı tahmin edilen çerçeve, entegre yazılımı ile 2D görüntüleri 3D'ye de çevirebiliyor.

Üzerinde yer alan kart okuyucu slotu ile SD/SDHC/MMC formatlarına destek sunan ve ayrıca bir adet USB portu üzerinden flash belleklerle de kullanılabilen ViewSonic 3DPF8, slideshow özelliği ile harici depolama kaynaklarındaki görselleri otomatik olarak gösterebiliyor. Aynı zamanda MPEG4 videolarının oynatabilen ve bu açıdan taşınabilir medya oynatıcısı olarak ta kullanılabilen cihazda 800 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 8-inç büyüklüğünde LED backlit ekrana yer veriliyor.

Yerleşik bellek kapasitesi 128MB olan cihaz, temel işlevine ek olarak takvim, saat ve alarm gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. 8-inç gibi büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen PC'ye bağladığınızda ikinci monitör olarak kullanmadığınız dijital fotoğraf çerçevesinde uzaktan kumanda ve dahili pil de bulunuyor.

ViewSonic 3DPF8, yurt dışında 180 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunulmuş durumda.