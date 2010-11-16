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ViewSonic, aralarında 3D kamera ve cep projektörünün de bulunduğu 4 yeni ürünü satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,7b
1
Diğer Ev Elektroniği
Shady
Haber Editörü
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Amerikalı elektronik firması ViewSonic, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Daha çok görüntüleme çözümleriyle tanıdığımız firma sonra olarak bir adet cep kamerası/projektörü, 3D kamera, 3D fotoğraf çerçevesi ile dijital fotoğraf kopyalayıcısını satışa sundu.

Üünlerin özelliklerine kısaca değinecek olursak; 3DV5 isimli 3D kamera ise 5 megapiksellik çözünürlüğünü destekleyen kamera sensörü ile 720p çözünürlüğünde 3D video kaydedebiliyor ya da 3D fotoğraf çekebiliyor. 2.4 inçlik ekrana sahip olan kameranın çektiği 3 boyutlu medyalar, standart bilgisayarlarda bir yazılım ve kırmızı/cyan gözlüklerle izlenebiliyor. 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen bir diğer ürün DVP5, 1.65 metre uzaklığa kadar yüzeylere içerikleri yansıtabiliyor. Üzerinde AV portu ile microSD kart girişi bulunan kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde anlık çekim de yapabiliyor. Firmanın satışa sunduğu bir diğer ürün olan 3DPF8 dijital fotoğraf çercevesi; kullanıcıların herhangi bir gözlük kullanmadan 3 boyutlu fotoğrafları görüntüleyebilmelerine imkan veriyor. 800x600 piksel çözünürlüğünde görüntü sunan 8 inçlik ekrana sahip olan çerçeve, 2D içeriklerine otomatik olarak 3D efekti kazandırabiliyor. Firmanın son ürünü DPF8-CAM ise; fotoğraf albümlerinde sakladığımız fotoğrafların rahatça dijital ortama atılmasını sağlıyor. 5 megapiksellik kamerası üzerinden fotoğrafları tarayıp dijital formata çeviren DPF8-CAM;3DPF8 gibi 8 inçlik ekranında 800x600 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlıyor.

Tatil dönemi öncesinde raflardaki yerini alan ürünlerden DVP5'in satış fiyatı 330 dolar olarak belirlenirken; 3DV5 ile 3DPF8'in satışı fiyatı 180 dolar; DPF8-CAM'inki ise 150 dolar olarak belirlenmiş.

ViewSonic, aralarında 3D kamera ve cep projektörünün de bulunduğu 4 yeni ürünü satışa sundu
Tam Boyutta Gör

DVP5

ViewSonic, aralarında 3D kamera ve cep projektörünün de bulunduğu 4 yeni ürünü satışa sundu
Tam Boyutta Gör

3DV5

ViewSonic, aralarında 3D kamera ve cep projektörünün de bulunduğu 4 yeni ürünü satışa sundu
Tam Boyutta Gör

3DPF8

ViewSonic, aralarında 3D kamera ve cep projektörünün de bulunduğu 4 yeni ürünü satışa sundu
Tam Boyutta Gör

DPF8-CAM


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