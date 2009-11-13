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ViewSonic'den Windows XP işletim sistemine sahip akıllı telefon: VCP08

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,2b
1
16
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Adından daha çok ürettiği monitörlerle bahsettiren ViewSonic, Çin'de XpPhone'u yakında piyasaya sunacak gibi duruyor. Çin orjinli haber sitesi 163.com'a göre ViewSonic, dünyanın ilk Windows XP işletim sisteminin bir türeviyle gelen akıllı telefonu VCP08'le yakında kullanıcının karşısına çıkacak.

Alışılmışın dışında gücünü Intel'in düşük güç tüketen ULV işlemcilerinden alan VCP08, 4.3 inçlik TFT iç ekrana sahip. 512MB bellek ve 8GB'lık depolama alanıyla gelen telefon bünyesinde dahili fiziksel QWERTY klavye ve 2 Megapiksellik bir kamera bulunduruyor. Telefonu her zaman açarak kullanmak istemeyen kullanıcılar içinde cihazda 2 inçlik bir dış TFT ekran ile nümerik tuşları bulunuyor.

Tasarım olarak Nokia E90'ı andıran ViewSonic VCP08'in satış fiyatının yaklaşık 800 dolar olacağı iddia edilirken, ilk olarak Çin'de kullanıcının karşısına çıkması bekleniyor. Cihazın diğer pazarlarda satışa sunuluüp sunulmayacağı ise bilinmiyor.

ViewSonic'den Windows XP işletim sistemine sahip akıllı telefon: VCP08
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ViewSonic'den Windows XP işletim sistemine sahip akıllı telefon: VCP08
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alireis 10 yıl
4.3 inc ekran altta ve ustte genis cerceve arabasi olan takoz olarakta kullana bilsin diye ozel olarak hesaplanmis ayrica telefonu tasimasi icin yaninda honkhong limanindan hamalda hediye ediyorlarmis simdi cihazi pasoporta isletebiliriz onda problem yokta hamali sinirdan nasil gecirecez bir bilgisi olan varmi
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serhatsb 10 yıl




alireis

4.3 inc ekran altta ve ustte genis cerceve arabasi olan takoz olarakta kullana bilsin diye ozel olarak hesaplanmis ayrica telefonu tasimasi icin yaninda honkhong limanindan hamalda hediye ediyorlarmis simdi cihazi pasoporta isletebiliriz onda problem yokta hamali sinirdan nasil gecirecez bir bilgisi olan varmi

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baysan240 10 yıl
cihaz teknik donanım olarak iyi ama iki ekrandada vga kamera olsaydı arka taraftaki kamera en azından 5 megapiksel olsaydı süper bir cihaz olurdu üstüne civa sensörler yanında ultra küçük mouse (japonyada piyasaya sürülmüş)süper olurdu düşünsenize 2cm lik telefona bir yerden monte edilebilen ve telefondan şarj olan bluetuth yada wifili bir mouse ile ne kadar kullanışlı olurdu varya kimse netbook almazdı artık :)) söylediklerim imkansız değil ama pazarlama stratejisi işte alıştıra alıştıra satıyorlar
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(@yberk) 10 yıl
tasarım faciası
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bayozi 10 yıl
Isınma problemi varmıymış. Ha ayrıca leopard kurabilirmiyiz acaba !
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yusufyaman 10 yıl
XP türevi deniliyor ama ayrıntıya girilmemiş
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yekoo 10 yıl
intel işlemci 512mb bellek ve xp... tahminler doğruysa wormsla kalmaz bir çok eski oyunu oynatır. quake 3 mesela amma süper olur ha :)
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salagil 10 yıl
bunda worms armegeddon oynanır mı acep?
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shanke 10 yıl
klavye olmasa daha iyi olucakmış, xpyi kullanmasıda ilginç
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homebird 10 yıl
Yeni ve yaratıcı tasarımlar görmek sevindirici birbirinin kopyası ürünleri görmekten bıktık artık
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Kumandan 10 yıl
Çin Malı+ViewSonic=Fiyasko
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GraffitiBoy 10 yıl
çin malı
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