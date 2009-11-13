ViewSonic'den Windows XP işletim sistemine sahip akıllı telefon: VCP08

Adından daha çok ürettiği monitörlerle bahsettiren ViewSonic, Çin'de XpPhone'u yakında piyasaya sunacak gibi duruyor. Çin orjinli haber sitesi 163.com'a göre ViewSonic, dünyanın ilk Windows XP işletim sisteminin bir türeviyle gelen akıllı telefonu VCP08'le yakında kullanıcının karşısına çıkacak.

Alışılmışın dışında gücünü Intel'in düşük güç tüketen ULV işlemcilerinden alan VCP08, 4.3 inçlik TFT iç ekrana sahip. 512MB bellek ve 8GB'lık depolama alanıyla gelen telefon bünyesinde dahili fiziksel QWERTY klavye ve 2 Megapiksellik bir kamera bulunduruyor. Telefonu her zaman açarak kullanmak istemeyen kullanıcılar içinde cihazda 2 inçlik bir dış TFT ekran ile nümerik tuşları bulunuyor.

Tasarım olarak Nokia E90'ı andıran ViewSonic VCP08'in satış fiyatının yaklaşık 800 dolar olacağı iddia edilirken, ilk olarak Çin'de kullanıcının karşısına çıkması bekleniyor. Cihazın diğer pazarlarda satışa sunuluüp sunulmayacağı ise bilinmiyor.

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