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ViewSonic'ten çevre dostu LED monitörler: VG36

ViewSonic'ten çevre dostu sınıfında ürettiği LED monitörlerini duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ülkemizde satılan monitör ve projeksiyon cihazlarıyla tanınan ViewSonic, çevre dostu sınıfındaki yeni monitörlerini duyurdu. ViewSonic'in VG36 serisi altında üreteceği LED aydınlatmalı monitörler 22 ve 24 inç'lik boyutlara sahip olacak.

VG2236wm-LED ve VG2436wm-LED modelleri kullanıcılara FUll HD çözünürlük, VGA/DVI bağlantı girişleri, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı gibi özellikler sunuyor.

Sahip olduğu çevre dostu sıfatını Energy Star ve EPEAT Gold sertifikalarından alan monitörlerin %50'ye varan enerji tasarrufu yaptığı belirtiliyor.

ViewSonic'in kısa bir süre içinde piyasaya sunacağı monitörler 229$ ve 259$ fiyat etiketlerine sahip olacak.


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tayfunk 9 yıl
bu wiew sonic güvenilir bir markamı iyimi yani 27'' monitrünü alıcamda
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tayfunk 9 yıl
bu wiew sonic güvenilir bir markamı iyimi yani 27'' monitrünü alıcamda
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Guest-19232E7C9 9 yıl
Haberin ekran kartı bölümünde olmaması gerek sanırım.
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mustafaf1 9 yıl
ne zaman ve acaba kaç liraya gelir ülkemize iyi ürüne benziyor
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