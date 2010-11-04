ViewSonic'ten çevre dostu LED monitörler: VG36

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Ülkemizde satılan monitör ve projeksiyon cihazlarıyla tanınan ViewSonic, çevre dostu sınıfındaki yeni monitörlerini duyurdu. ViewSonic'in VG36 serisi altında üreteceği LED aydınlatmalı monitörler 22 ve 24 inç'lik boyutlara sahip olacak.
VG2236wm-LED ve VG2436wm-LED modelleri kullanıcılara FUll HD çözünürlük, VGA/DVI bağlantı girişleri, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı gibi özellikler sunuyor.
Sahip olduğu çevre dostu sıfatını Energy Star ve EPEAT Gold sertifikalarından alan monitörlerin %50'ye varan enerji tasarrufu yaptığı belirtiliyor.
ViewSonic'in kısa bir süre içinde piyasaya sunacağı monitörler 229$ ve 259$ fiyat etiketlerine sahip olacak.
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