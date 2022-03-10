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    Netflix'in yeni dizisi Vikings: Valhalla, 2. ve 3. sezon onayını aldı

    Popüler Vikings dizisinin 100 yıl sonrasını anlatan Vikings: Valhalla'nın ilk sezonunun ardından ikinci ve üçüncü sezon onayı geldi.                              
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    Vikings: Valhalla, 2. ve 3. sezon onayını aldı
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    Dünyanın en popüler video akış platformlarından biri olan Netflix, yeni Viking dizisi olan Vikings Valhalla'dan güzel haber geldi.

    2. ve 3. Sezon Onayı Geldi

    Geçtiğimiz haftalarda ilk sezonu yayınlanan Vikings: Valhalla dizisinin ikinci ve üçüncü sezon geçtiğimiz saatlerde onaylandı. İkinci sezon çekimleri zaten daha öncesinden tamamlanmıştı ancak bu haberin ardından üçüncü sezonun yapımının da yakında başlayacağı açıklandı. Ne yazık ki ikinci sezona dair bir yayın tarihi şu an için açıklanmadı.

    Vikings: Valhalla'nın birinci sezonunu şu anda Netflix'te bulabilirsiniz. Birinci sezonun konusu da şöyle:

    Bin yılı aşkın bir süre önce, 11. yüzyılın ilk yıllarında geçen VIKINGS: VALHALLA gelmiş geçmiş en ünlü Vikinglerden bazılarının kahramanca maceralarını konu alıyor. Bu isimler arasında efsanevi kâşif Leif Eriksson (Sam Corlett), onun cesur ve kafasının dikine giden kız kardeşi Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) ve Kuzey'in hırslı prensi Harald Sigurdsson (Leo Suter) var. Hem Vikingler ve İngiliz asilleri arasındaki gerilimin kanlı bir kırılma noktasına ulaşması hem de Vikinglerin kendi içlerinde birbiriyle çatışan Hristiyan ve pagan inançları nedeniyle anlaşmazlığa düşmeleriyle bu üç Viking, destansı bir yolculuğa başlar. Hayatta kalmak ve zafer kazanmak için dövüşmek zorunda oldukları bu yolculuk, onları okyanuslar aşıp savaş meydanlarından geçerek Kattegat'tan İngiltere'ye ve ötesine taşıyacaktır.

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