Oyun uyarlamalarına bir yenisi daha ekleniyor: Sırada Life is Strange var

Tam Boyutta Gör Son dönemde çıkan The Last of Us, Fallout, Super Mario Bros Movie gibi oyun uyarlamalarının yakaladığı başarı, Hollywood'u yeni oyun uyarlamaları konusunda daha da cesaretlendirmiş durumda. Nitekim son dönemde hazırlık aşamasındaki oyun uyarlamalarının sayısı hızla artıyor. Bugün onlara bir yenisin daha ekleyebiliriz. Amazon, Life is Strange'in uzun süredir gündemde olan dizi uyarlamasına nihayet resmi onayı verdi.

Daha şimdiden ilk sezon için resmi onayı alan diziyi Charlie Covell hazırlıyor. Covell, The End of the F***king World ve Kaos gibi dizilerin yaratıcısı olarak tanınıyor. Dizi, Max ve Chloe'nin hikâyesini anlatan ilk oyunu ekrana uyarlayacak.

Life is Strange, Diziye Uyarlanmaya Son Derece Uygun Bir Hikâyeye Sahip

Life is Strange, hikâye odaklı bir oyun olmasıyla ekrana uyarlanmaya son derece uygun bir oyun. Küçük bir kasabada geçen oyun, fotoğrafçılık öğrencisi Max Caulfield’ın zamanı geri sarabilme gücünü keşfetmesiyle başlıyor. Max, en yakın arkadaşı Chloe ile birlikte bu sıra dışı yeteneği kullanarak hem kasabada kaybolan öğrencinin gizemini çözmeye hem de gelecekte yaşanacak yıkıcı bir felaketi engellemeye çalışıyor. Ancak her seçim, yeni sonuçlar doğuruyor ve hikâyeyi geri dönülmez biçimde şekillendiriyor.

Life is Strange'in de resmi onayı almasıyla birlikte Amazon'un oyun uyarlamalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Fallout dizisiyle büyük başarı yakalayan Amazon, Life is Strange'in yanı sıra God of War, Mass Effect ve Tomb Raider'ı da diziye uyarlama aşamasında.

