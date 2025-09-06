Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyun uyarlamalarına bir yenisi daha ekleniyor: Sırada Life is Strange var

    Life is Strange'in uzun süredir gündemde olan dizi uyarlaması nihayet gerçeğe dönüşüyor. Amazon'dan resmi onayı alan dizinin hikâyesi ve yaratıcı ekibi hakkında ilk detaylar paylaşıldı.

    Oyun uyarlamalarına bir yenisi daha ekleniyor: Sırada Life is Strange var Tam Boyutta Gör
    Son dönemde çıkan The Last of Us, Fallout, Super Mario Bros Movie gibi oyun uyarlamalarının yakaladığı başarı, Hollywood'u yeni oyun uyarlamaları konusunda daha da cesaretlendirmiş durumda. Nitekim son dönemde hazırlık aşamasındaki oyun uyarlamalarının sayısı hızla artıyor. Bugün onlara bir yenisin daha ekleyebiliriz. Amazon, Life is Strange'in uzun süredir gündemde olan dizi uyarlamasına nihayet resmi onayı verdi.

    Daha şimdiden ilk sezon için resmi onayı alan diziyi Charlie Covell hazırlıyor. Covell, The End of the F***king World ve Kaos gibi dizilerin yaratıcısı olarak tanınıyor. Dizi, Max ve Chloe'nin hikâyesini anlatan ilk oyunu ekrana uyarlayacak.

    Life is Strange, Diziye Uyarlanmaya Son Derece Uygun Bir Hikâyeye Sahip

    Life is Strange, hikâye odaklı bir oyun olmasıyla ekrana uyarlanmaya son derece uygun bir oyun. Küçük bir kasabada geçen oyun, fotoğrafçılık öğrencisi Max Caulfield’ın zamanı geri sarabilme gücünü keşfetmesiyle başlıyor. Max, en yakın arkadaşı Chloe ile birlikte bu sıra dışı yeteneği kullanarak hem kasabada kaybolan öğrencinin gizemini çözmeye hem de gelecekte yaşanacak yıkıcı bir felaketi engellemeye çalışıyor. Ancak her seçim, yeni sonuçlar doğuruyor ve hikâyeyi geri dönülmez biçimde şekillendiriyor.

    Life is Strange'in de resmi onayı almasıyla birlikte Amazon'un oyun uyarlamalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Fallout dizisiyle büyük başarı yakalayan Amazon, Life is Strange'in yanı sıra God of War, Mass Effect ve Tomb Raider'ı da diziye uyarlama aşamasında.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şapkalı e rileptid kafa yapar mı korna sesi ile başlayan şarkı tıp okumak zor mu fiziki altın nerede saklanır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB VECTOR A18
    MSI NB VECTOR A18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum