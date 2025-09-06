Oyun uyarlamalarına bir yenisi daha ekleniyor: Sırada Life is Strange var

Daha şimdiden ilk sezon için resmi onayı alan diziyi Charlie Covell hazırlıyor. Covell, The End of the F***king World ve Kaos gibi dizilerin yaratıcısı olarak tanınıyor. Dizi, Max ve Chloe'nin hikâyesini anlatan ilk oyunu ekrana uyarlayacak.
Life is Strange, Diziye Uyarlanmaya Son Derece Uygun Bir Hikâyeye Sahip
Life is Strange, hikâye odaklı bir oyun olmasıyla ekrana uyarlanmaya son derece uygun bir oyun. Küçük bir kasabada geçen oyun, fotoğrafçılık öğrencisi Max Caulfield’ın zamanı geri sarabilme gücünü keşfetmesiyle başlıyor. Max, en yakın arkadaşı Chloe ile birlikte bu sıra dışı yeteneği kullanarak hem kasabada kaybolan öğrencinin gizemini çözmeye hem de gelecekte yaşanacak yıkıcı bir felaketi engellemeye çalışıyor. Ancak her seçim, yeni sonuçlar doğuruyor ve hikâyeyi geri dönülmez biçimde şekillendiriyor.
Life is Strange'in de resmi onayı almasıyla birlikte Amazon'un oyun uyarlamalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Fallout dizisiyle büyük başarı yakalayan Amazon, Life is Strange'in yanı sıra God of War, Mass Effect ve Tomb Raider'ı da diziye uyarlama aşamasında.