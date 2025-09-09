The Conjuring 4, korku filmleri adına yeni bir rekora imza attı

The Conjuring 4, It'in Rekorunu Kırdı
Gişedeki ilk haftasında beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen The Conjuring 4, dünya genelinde 194 milyon dolar hasılata ulaştı. Film, böylece 2017 yapımı It'i bile geride bıraktı ve bugüne kadar en iyi açılışı yapan korku filmi olarak tarihe geçti. 2017'den beri bu rekoru elinde tutan It, ilk haftasında 190 milyon dolar hasılat yapmıştı.
Ayrıca ABD dışında en iyi açılış yapan korku film rekoru da The Conjuring 4'e geçti. Bu rekorun önceki sahibi ise It: Chapter 2'ydi. Film sonraki haftalarda bu performansını korursa, gişedeki yolculuğunu tamamlamadan önce birkaç rekora daha imza atabilir.
The Conjuring serisinin finalini yaptığı Son Ayin'de, paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren, kariyerlerindeki son ve en korkutucu davayı üstleniyorlar. Bu dava, onları daha önce hiç karşılaşmadıkları kadar gizemli ve dehşet verici varlıklarla yüzleşmeye zorlar. Çift, hem kendi hayatlarını hem de masum insanları bu kötücül güçlerden korumak için son bir mücadele verir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
