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    Disney+'ın merakla beklenen Star Wars dizisi Obi-Wan Kenobi'den ilk fragman geldi

    Disney Plus'ın merakla beklenen dizilerinden biri olan Obi-Wan Kenobi dizisinin ilk fragmanı geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.                                     
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    Star Wars dizisi Obi-Wan Kenobi'den ilk fragman geldi
    Tam Boyutta Gör

    Disney+'ta yayınlanan The Mandalorian dizisinden sonra hayranları tekrar heyecanlandıran Disney, Obi-Wan dizisinin müjdesini de vererek bizleri yine heyecanlandırmıştı. Star Wars tarafında en çok beklenen yapımlardan biri olan Obi-Wan dizisinin de ilk fragmanı geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

    Obi-Wan Kenobi isimli dizisin ilk fragmanında Obi-Wan dahil olmak üzere birçok karakteri görebiliyoruz. Ayrıca fragmanda Luke Skywalker'ın çocukluk hali de bulunuyor. Dizi, 25 Mayıs'ta Disney Plus üzerinden yayınlanacak. Dizinin ilk fragmanını aşağıda bulabiilirsiniz.

    Daha önce de açıklandığı gibi dizi Revenge of the Sith filminin tam 10 yıl sonrasında geçecek. Anakin Skywalker ya da dizideki zaman çizelgesine göre Darth Vader da dizide bulunacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Ewan McGregor, Hayden Christensen, Sung Kang'ı, Kumail Nanjiani, Moses Ingram, Joel Edgerton ve Rupert Friend gibi isimleri görüyoruz.

    Obi-Wan Kenobi Fragman

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