Netflix'te izleyici ile buluşacak Knives Out 3'ten beklenen fragman geldi

Knives Out 3, Toronto Film Festivali'nde Beğeniyle Karşılandı
Rian Johnson (Brick, Star Wars: The Last Jedi) tarafından yazıp yönetilen serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanıyor. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, Knives Out 3'te de yeni bir davayı çözmeye çalışıyor. Bu yüzden Daniel Cragi'in etrafında yepyeni bir oyuncu kadrosu kuruldu.
Dikkat çekici isimleri bir araya getiren bu oyuncu kadrosunda Josh Brolin (No Country for Old Men), Andrew Scott (Fleabag), Cailee Spaeny (Alien: Romulus), Josh O'Connor (Challengers), Jeremy Renner (Hawkeye), Mila Kunis (Friends with Benefits), Kerry Washington (Scandal), Glenn Close (Damages) ve Thomas Haden Church (Sideways) yer alıyor.
Knives Out 3, dünya prömiyerini bu hafta Toronto Film Festivali'nde yaptı. Toronto'dan gelen ilk yorumlar oldukça umut verici. Filmin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %96, MetaCritic'teki eleştirmen puanı ise 82.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
