    Netflix'te izleyici ile buluşacak Knives Out 3'ten beklenen fragman geldi

    Daniel Craig'in başrolünü üstlendiği Knives Out serisi üçüncü filmiyle geri dönüyor. Netflix, Wake Up Dead Man adını taşıyan Knives Out 3'ün ilk fragmanını yayınladı.    

    Knives Out 3 Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en popüler film serisi olan Knives Out, bu yıl üçüncü filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery adını taşıyan Knives Out 3, 12 Aralık'ta yayınlanacak. Merakla beklenen film için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün filmden ilk uzun fragmanı paylaştı.

    Knives Out 3, Toronto Film Festivali'nde Beğeniyle Karşılandı

    Rian Johnson (Brick, Star Wars: The Last Jedi) tarafından yazıp yönetilen serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanıyor. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, Knives Out 3'te de yeni bir davayı çözmeye çalışıyor. Bu yüzden Daniel Cragi'in etrafında yepyeni bir oyuncu kadrosu kuruldu.

    Dikkat çekici isimleri bir araya getiren bu oyuncu kadrosunda Josh Brolin (No Country for Old Men), Andrew Scott (Fleabag), Cailee Spaeny (Alien: Romulus), Josh O'Connor (Challengers), Jeremy Renner (Hawkeye), Mila Kunis (Friends with Benefits), Kerry Washington (Scandal), Glenn Close (Damages) ve Thomas Haden Church (Sideways) yer alıyor.

    Knives Out 3, dünya prömiyerini bu hafta Toronto Film Festivali'nde yaptı. Toronto'dan gelen ilk yorumlar oldukça umut verici. Filmin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %96, MetaCritic'teki eleştirmen puanı ise 82.

