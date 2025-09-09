Jumanji 3 geliyor; Dwayne Johnson çekim tarihini açıkladı

Jumanji 3'ün Çekimlerine Kasım Ayında Başlanacak
Yeni serinin yıldızı olan Dwayne "The Rock" Johnson, bu hafta verdiği bir röportajda Jumanji 3'ün çekimlerine Kasım ayında başlayacaklarını açıkladı. Bu yıl bitmeden sete çıkacak olan film, 11 Aralık 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.
Jumanji 3, serinin dört yıldızını (Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillian) yeniden bir araya getirecek. Yönetmen koltuğunda ilk iki filmin de yönetmeni olan Jake Kasdan oturacak.
Yakında üçüncü filmini izleyeceğimiz yeni Jumanji serisi, hikâyenin merkezindeki oyunu bir video oyunuyla değiştirerek oldukça zekice bir hamle yaptı. Çünkü bu konsept, serinin dört ana yıldızını değiştirmeden yepyeni hikâyeler anlatmayı mümkün hâle getirdi. Oyunu oynayan karakterler değişse de oyun dünyasında kontrol ettikleri avatarlar aynı kalıyor; Bu da serinin yıldızlarının yepyeni kişiliklere bürünmesine olanak sağlıyor. Bu yüzden yeni filmde de bu oyuncuları farklı karakterlerle izleyeceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?