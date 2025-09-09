Giriş
    Jumanji 3 geliyor; Dwayne Johnson çekim tarihini açıkladı

    Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black gibi isimleri bir araya getiren Jumanji serisi geri dönüyor. Dwayne Johnson, Jumanji 3'ün çekimlerine ne zaman başlayacaklarını açıkladı. 

    Jumanji 3 geliyor; Dwayne Johnson çekim tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    90'ların sembol filmlerinden olan Jumanji, çıkışından 22 yıl sonra yepyeni bir seri doğurdu. 2017 yılında gösterime giren Jumanji: Welcome to the Jungle, yakaladığı başarı sayesinde devam filmlerinin önünü açtı. Nitekim yakında bu yeni serinin üçüncü filmi de gelecek. Bir süredir hazırlık aşamasında olan Jumanji 3 için yakında sete çıkılacak.

    Jumanji 3'ün Çekimlerine Kasım Ayında Başlanacak

    Yeni serinin yıldızı olan Dwayne "The Rock" Johnson, bu hafta verdiği bir röportajda Jumanji 3'ün çekimlerine Kasım ayında başlayacaklarını açıkladı. Bu yıl bitmeden sete çıkacak olan film, 11 Aralık 2026'da sinemaseverlerle buluşacak. 

    Jumanji 3, serinin dört yıldızını (Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillian) yeniden bir araya getirecek. Yönetmen koltuğunda ilk iki filmin de yönetmeni olan Jake Kasdan oturacak.

    Yakında üçüncü filmini izleyeceğimiz yeni Jumanji serisi, hikâyenin merkezindeki oyunu bir video oyunuyla değiştirerek oldukça zekice bir hamle yaptı. Çünkü bu konsept, serinin dört ana yıldızını değiştirmeden yepyeni hikâyeler anlatmayı mümkün hâle getirdi. Oyunu oynayan karakterler değişse de oyun dünyasında kontrol ettikleri avatarlar aynı kalıyor; Bu da serinin yıldızlarının yepyeni kişiliklere bürünmesine olanak sağlıyor. Bu yüzden yeni filmde de bu oyuncuları farklı karakterlerle izleyeceğiz.

