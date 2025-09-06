Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alien serisinde sürpriz ayrılık; Alien: Romulus'un devam filmi krize girdi

    Alien: Romulus'un artık çekim aşamasına geçmesi beklenen devam filmi yaşanan sürpriz bir ayrılıkla bir anda krize girdi. Alien serisinin ne şekilde devam edeceği belirsiz hâle gelmiş durumda.

    Alien serisinde sürpriz ayrılık; Alien: Romulus'un devam filmi değişebilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl gösterime giren Alien: Romulus'un gişede görece başarılı olması Alien serisini yeniden canandırırken, devam filminin de önünü açtı. Nitekim Romulus çıktıktan kısa süre sonra devam filmi resmen duyuruldu. Ayrıca Romulus gibi devam filmini de Fede Alvarez'in yöneteceği açıklandı.. Hatta Alvarez daha önce verdiği bir demeçte çekimlere Ekim ayında başlayacaklarını söylemişti. Ancak bu artık pek mümkün görünmüyor. Çünkü Fede Alvarez sürpriz bir kararla projeden ayrıldı.

    Yeni Alien Filmi Çekim Tarihinden Bir Ay Önce Yönetmenini Kaybetti

    O günden beri Alien: Romulus'un devam filmi üzerinde çalışan Fede Alvarez, Haziran ayında verdiği bir röportajda çekimlere Ekim ayında başlayacaklarını söylemişti. Ancak artık bu pek mümkün görünmüyor. Çünkü Fede Alvarez projenin başında alındı. Bu hafta TooFab'e konuşan yönetmen, yeni Alien filminin senaryosunun tamamlandığını ama bu filmi kendisinin yönetmeyeceğini açıkladı. Alvarez bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alacak.

    Projenin Fede Alvarez'den neden alındığı bilinmiyor. Ancak yönetmenin Alien serisi üzerinde hâlâ söz sahibi olan Ridley Scott'la ya da stüdyoyla fikir ayrılığına düşmüş olabileceği konuşuluyor.

    Tüm bu yeni serinin mimarı olan Fede Alvarez'in yönetmenlikten alınmış olması, filmin akıbetini de ucu açık hâle getiriyor. Stüdyo bu projeyi rafa kaldırıp farklı bir Alien projesine de yönelebilir. Nitekim Alien ve Predator'u yeniden bir araya getirecek farklı bir film çekilmesi de bir süredir gündemde. Stüdyonun kararı ne yönde olursa olsun, bu son haberden sonra çekimlerin daha önce açıklandığı gibi Ekim ayında başlaması epey zor görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault 226322 geely emgrand yorumları kelmange kako sözleri türkçe erdek denizi soğuk mu ford fiesta 1.4 titanium benzinli yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum