Alien serisinde sürpriz ayrılık; Alien: Romulus'un devam filmi krize girdi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl gösterime giren Alien: Romulus'un gişede görece başarılı olması Alien serisini yeniden canandırırken, devam filminin de önünü açtı. Nitekim Romulus çıktıktan kısa süre sonra devam filmi resmen duyuruldu. Ayrıca Romulus gibi devam filmini de Fede Alvarez'in yöneteceği açıklandı.. Hatta Alvarez daha önce verdiği bir demeçte çekimlere Ekim ayında başlayacaklarını söylemişti. Ancak bu artık pek mümkün görünmüyor. Çünkü Fede Alvarez sürpriz bir kararla projeden ayrıldı.

Yeni Alien Filmi Çekim Tarihinden Bir Ay Önce Yönetmenini Kaybetti

O günden beri Alien: Romulus'un devam filmi üzerinde çalışan Fede Alvarez, Haziran ayında verdiği bir röportajda çekimlere Ekim ayında başlayacaklarını söylemişti. Ancak artık bu pek mümkün görünmüyor. Çünkü Fede Alvarez projenin başında alındı. Bu hafta TooFab'e konuşan yönetmen, yeni Alien filminin senaryosunun tamamlandığını ama bu filmi kendisinin yönetmeyeceğini açıkladı. Alvarez bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alacak.

Projenin Fede Alvarez'den neden alındığı bilinmiyor. Ancak yönetmenin Alien serisi üzerinde hâlâ söz sahibi olan Ridley Scott'la ya da stüdyoyla fikir ayrılığına düşmüş olabileceği konuşuluyor.

Tüm bu yeni serinin mimarı olan Fede Alvarez'in yönetmenlikten alınmış olması, filmin akıbetini de ucu açık hâle getiriyor. Stüdyo bu projeyi rafa kaldırıp farklı bir Alien projesine de yönelebilir. Nitekim Alien ve Predator'u yeniden bir araya getirecek farklı bir film çekilmesi de bir süredir gündemde. Stüdyonun kararı ne yönde olursa olsun, bu son haberden sonra çekimlerin daha önce açıklandığı gibi Ekim ayında başlaması epey zor görünüyor.

