Matt Damon ve Ben Affleck'li The Rip filminden ilk fragman yayınlandı

The Rip'in yönetmen koltuğunda daha önce The Grey ve Smokin' Aces gibi filmlere imza atan Joe Carnahan oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ben Affleck ve Matt Damon'a Kyle Chandler, Teyana Taylor, Steven Yeun, Scott Adkins, Sasha Calle gibi isimler eşlik ediyor.
The Rip, 16 Ocak'ta Netflix'te Yayınlanacak
Film, Miamili bir polis ekibine odaklanıyor. Terk edilmiş bir evde milyonlarca dolarlık nakit para bulan ekip, en güvendikleri insanların bile aklını çelebilecek bu keşif yüzünden birbirlerinden şüphe duymaya başlıyor. The Rip'ten yayınlanan ilk fragman, sürprizler ve ihanetlerle bezenmiş, aksiyon dozu yüksek bir film vadediyor.
