Vivo FunTouch OS 15 güncellemesi günlük kullanımı daha akıcı hale getiriyor

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Vivo, Android 15 tabanlı yeni FunTouch OS 15 sürümünü tanıtarak mobil deneyimini bir adım ileri taşıdı. Şirketin sade tasarım ve kamera odaklı yazılım vizyonunu yansıtan bu güncelleme, günlük kullanımı kolaylaştıran birçok yapay zekâ desteğiyle geliyor.

Güncellenen arayüz, gereksiz detaylardan arındırılarak daha akıcı bir kullanım sunuyor. Fotoğraf tarafında öne çıkan AI Erase, istenmeyen objeleri fotoğraflardan tek dokunuşla silebiliyor. AI LIVE Cutout özelliği ise, bir nesneye ya da kişiye uzun basıldığında, onu arka plandan ayırarak temiz bir şekilde kaydetmeyi mümkün kılıyor.

Ses kayıtları artık daha işlevsel. Yeni AI Transcript Assist özelliği, sesli notları otomatik olarak yazıya döküyor ve özetler çıkarıyor. Ayrıca uzun kayıtlar arasında anahtar kelimelerle arama yapmak da çok kolay hale geliyor.

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Dil bariyerini aşmak isteyenler için AI Screen Translation, ekrandaki metinleri anında çevirirken, AI Call Translation sayesinde telefon görüşmeleri sırasında farklı dillerde anlık çeviri yapılabiliyor. Fotoğraf kalitesi de unutulmamış; AI Photo Enhance, düşük ışıkta çekilen ya da bulanık çıkan kareleri otomatik olarak iyileştirerek fotoğrafları daha canlı ve net hale getiriyor.

Kullanıcılar artık aradıkları bilgiye de daha hızlı ulaşabilecek. Circle to Search özelliği sayesinde ekrandaki bir nesne ya da yazı daire içine alındığında anında akıllı bir arama başlatılabiliyor. Bunun yanında AI Live Text, belgelerden veya görsellerden yazıları tarayıp kopyalama imkânı sunarak zaman kazandırıyor.

Son olarak, AI Note Assist ile dağınık notlar düzenlenip, önemli noktalar özetlenebiliyor. FunTouch OS 15, tüm bu yeniliklerle Vivo kullanıcılarına daha akıllı, pratik ve hızlı bir mobil deneyim vadediyor.

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Vivo FunTouch OS 15 güncellemesi kullanıma sunuldu