Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo FunTouch OS 15 güncellemesi günlük kullanımı daha akıcı hale getiriyor

    Vivo, Android 15 tabanlı FunTouch OS 15 sürümüyle kullanıma sundu. Yeni güncelleme, yapay zekâ destekli özellikleriyle fotoğraflardan ses kayıtlarına kadar pek çok alanda hayatı kolaylaştırıyor.

    Vivo FunTouch OS 15 güncellemesi kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör

    Vivo, Android 15 tabanlı yeni FunTouch OS 15 sürümünü tanıtarak mobil deneyimini bir adım ileri taşıdı. Şirketin sade tasarım ve kamera odaklı yazılım vizyonunu yansıtan bu güncelleme, günlük kullanımı kolaylaştıran birçok yapay zekâ desteğiyle geliyor.

    Güncellenen arayüz, gereksiz detaylardan arındırılarak daha akıcı bir kullanım sunuyor. Fotoğraf tarafında öne çıkan AI Erase, istenmeyen objeleri fotoğraflardan tek dokunuşla silebiliyor. AI LIVE Cutout özelliği ise, bir nesneye ya da kişiye uzun basıldığında, onu arka plandan ayırarak temiz bir şekilde kaydetmeyi mümkün kılıyor.

    Ses kayıtları artık daha işlevsel. Yeni AI Transcript Assist özelliği, sesli notları otomatik olarak yazıya döküyor ve özetler çıkarıyor. Ayrıca uzun kayıtlar arasında anahtar kelimelerle arama yapmak da çok kolay hale geliyor.

    Dil bariyerini aşmak isteyenler için AI Screen Translation, ekrandaki metinleri anında çevirirken, AI Call Translation sayesinde telefon görüşmeleri sırasında farklı dillerde anlık çeviri yapılabiliyor. Fotoğraf kalitesi de unutulmamış; AI Photo Enhance, düşük ışıkta çekilen ya da bulanık çıkan kareleri otomatik olarak iyileştirerek fotoğrafları daha canlı ve net hale getiriyor.

    Kullanıcılar artık aradıkları bilgiye de daha hızlı ulaşabilecek. Circle to Search özelliği sayesinde ekrandaki bir nesne ya da yazı daire içine alındığında anında akıllı bir arama başlatılabiliyor. Bunun yanında AI Live Text, belgelerden veya görsellerden yazıları tarayıp kopyalama imkânı sunarak zaman kazandırıyor.

    Son olarak, AI Note Assist ile dağınık notlar düzenlenip, önemli noktalar özetlenebiliyor. FunTouch OS 15, tüm bu yeniliklerle Vivo kullanıcılarına daha akıllı, pratik ve hızlı bir mobil deneyim vadediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Profil resmi
    gun 2 saat önce

    Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hesap makinesinde e nasıl yazılır omuzdan takır tukur ses gelmesi tedavisi 249 nerenin kodu 320 ied en iyi egzoz markaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 12T
    Xiaomi 12T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus 15-FB2028NT
    HP Victus 15-FB2028NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum