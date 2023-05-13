Vivo iQOO Neo 8 için geri sayım başladı: İşte tasarımı ve özellikleri

Vivo iQOO Neo 8 için geri sayım başladı
Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda iQOO, Neo 8 serisinin tasarımına açıklık getirdi. Görüntülere baktığımızda iQOO Neo 8 serisinin deri ve kavisli bir kapak tasarımına ek olarak olarak, Neo 7 serisini temel alacağını görüyoruz. Bununla birlikte Neo 8'in arka bölümünde OIS desteği, çift kamera kurulumu ve LED flaş barındıran dikdörtgen bir kamera modülü bulunuyor.
iQOO'ya göre Neo 8 Pro, yakın zamanda piyasaya sürülen MediaTek Dimensity 9200+ ile donatılacak. Ayrıca bu işlemciye kamera, performans ve ekran deneyimi konusunda Vivo'nun V1+ ISP çipi eşlik edecek. Dolayısıyla Neo 8 Pro, hem oyun hem de çok yönlü bir amiral gemisi olacak diyebiliriz.
iQOO Neo 8 beklenen özellikler
Neo 8 Pro'nun diğer özellikleri arasında, 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 tabanlı Origin OS 3 yer alıyor. iQOO Neo 8 ise, Snapdragon 8+ Gen 1, 6.78 inç 120Hz 1.5K AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak. iQOO Neo 8 serisi hakkında merak edilen tüm detayların, 23 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.