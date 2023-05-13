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    Vivo iQOO Neo 8 için geri sayım başladı: İşte tasarımı ve özellikleri

    iQOO'nun merakla beklenen telefonları iQOO Neo 8 ve 8 Pro'nun tasarımı ve özellikleri netleşti. Peki amiral gemisi telefonlar neler sunacak? İşte bildiklerimiz.
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    Vivo iQOO Neo 8 için geri sayım başladı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun alt markalarından iQOO, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda amiral gemisi iQOO Neo 8 ve 8 Pro modelleri için hazırlıklarını sürdüren marka, kısa süre önce 23 Mayıs tarihine işaret etmişti. Şimdi son olarak, iQOO Neo 8 ve 8 Pro'nun tasarımı da resmileşti. Peki her iki telefon neler sunacak? İşte bildiklerimiz.

    Vivo iQOO Neo 8 için geri sayım başladı

    Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda iQOO, Neo 8 serisinin tasarımına açıklık getirdi. Görüntülere baktığımızda iQOO Neo 8 serisinin deri ve kavisli bir kapak tasarımına ek olarak olarak, Neo 7 serisini temel alacağını görüyoruz. Bununla birlikte Neo 8'in arka bölümünde OIS desteği, çift kamera kurulumu ve LED flaş barındıran dikdörtgen bir kamera modülü bulunuyor.

    iQOO'ya göre Neo 8 Pro, yakın zamanda piyasaya sürülen MediaTek Dimensity 9200+ ile donatılacak. Ayrıca bu işlemciye kamera, performans ve ekran deneyimi konusunda Vivo'nun V1+ ISP çipi eşlik edecek. Dolayısıyla Neo 8 Pro, hem oyun hem de çok yönlü bir amiral gemisi olacak diyebiliriz.

    iQOO Neo 8 beklenen özellikler

    Vivo iQOO Neo 8 için geri sayım başladı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanlı sızıntılara göre Neo 8 Pro'nun 1.5K çözünürlüğe sahip 6.78 inçlik büyük bir AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında 16 GB'a kadar RAM ve 256 GB+512 GB depolama ile eşleştirilen yeni akıllı telefon, kamera bölümünde 50MP birincil sensör tarafından yönetilen üçlü kamera sistemi ile vitrine çıkacak.

    Neo 8 Pro'nun diğer özellikleri arasında, 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 tabanlı Origin OS 3 yer alıyor. iQOO Neo 8 ise, Snapdragon 8+ Gen 1, 6.78 inç 120Hz 1.5K AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak. iQOO Neo 8 serisi hakkında merak edilen tüm detayların, 23 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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