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    MediaTek Dimensity 9200+ tanıtıldı: İşte Snapdragon 8 Gen 2'nin yeni rakibi

    MediaTek, yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9200+ yonga setini duyurdu. Peki Snapdragon 8 Gen 2'ye rakip olacak tepe model işlemci neler sunacak? İşte MediaTek Dimensity 9200+ özellikleri.
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    Snapdragon 8 Gen 2 rakibi MediaTek Dimensity 9200+ tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemciler söz konusu olduğunda pazarında önde gelen isimlerinden MediaTek, yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9200+ yonga setini resmen tanıttı. Üst seviye amiral gemisi akıllı telefonlara odaklan işlemci, Snapdragon 8 Gen 2'ye rakip olacak. Gelin ayrıntılara hep beraber bakalım.

    Dimensity 9200+ tanıtıldı

    Paylaşılan detaylara göre MediaTek Dimensity 9200+, Dimensity 9200'e benzer şekilde 4nm işlem teknolojisini temel alıyor ve ufak saat hızı artışları ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte işlemcinin birincil Cortex-X3 çekirdeği 3,05 GHz'den 3,35 GHz'e, üç adet Cortex-A715 çekirdeği 2,85 GHz'den 3 GHz'e ve dört adet Cortex-A510 verimlilik çekirdeği 1,8 GHz'den 2 GHz'e kadar arttırılmış saat hızları sunacak.

    Snapdragon 8 Gen 2 rakibi MediaTek Dimensity 9200+ tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca MediaTek, Dimensity 9200+'a eşlik eden Immortalis-G715 grafik biriminin yüzde 17 oranında daha yüksek performans sunacağını belirtiyor. İşlemcinin mmWave 5G, Wi-Fi 7 desteği, AI işleme birimi ve görüntü sinyali işlemcisi ise değişmedi. Dev üretici, yeni platformun performans rakamlarına ise değinmedi. Ancak geçtiğimiz haftalarda, Geekbench platformunda görüntülenen işlemcinin tek çekirdekte 2121, çoklu çekirdekte ise 5655 puan aldığını gördük.

    Rakibi Snapdragon 8 Gen 2'nin ise benzer testlerde 1510 ve 4600 skorlarına sahip olduğunu hatırlatalım. Dimensity 9200+ platformundan güç alan ilk telefonlar için bir süre daha beklememiz gerekecek. MediaTek, spesifik olarak herhangi bir model adı paylaşmamış olsa da, yeni platforma ev sahipliği yapan ilk modellerin bu ayın sonlarında piyasaya çıkacağını bildirdi.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 7 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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