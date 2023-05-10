MediaTek Dimensity 9200+ tanıtıldı: İşte Snapdragon 8 Gen 2'nin yeni rakibi

Dimensity 9200+ tanıtıldı
Paylaşılan detaylara göre MediaTek Dimensity 9200+, Dimensity 9200'e benzer şekilde 4nm işlem teknolojisini temel alıyor ve ufak saat hızı artışları ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte işlemcinin birincil Cortex-X3 çekirdeği 3,05 GHz'den 3,35 GHz'e, üç adet Cortex-A715 çekirdeği 2,85 GHz'den 3 GHz'e ve dört adet Cortex-A510 verimlilik çekirdeği 1,8 GHz'den 2 GHz'e kadar arttırılmış saat hızları sunacak.
Rakibi Snapdragon 8 Gen 2'nin ise benzer testlerde 1510 ve 4600 skorlarına sahip olduğunu hatırlatalım. Dimensity 9200+ platformundan güç alan ilk telefonlar için bir süre daha beklememiz gerekecek. MediaTek, spesifik olarak herhangi bir model adı paylaşmamış olsa da, yeni platforma ev sahipliği yapan ilk modellerin bu ayın sonlarında piyasaya çıkacağını bildirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.