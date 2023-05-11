Bütçe telefonu Vivo Y36 4G özellikleri netleşti

Vivo Y36 4G özellikleri netleşmeye başladı
Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Vivo Y36 4G'nin NBTC sertifika sitesi ve Google Play veri tabanında V2247 model numarasıyla listelendiğinin görüyoruz. Bu bilgiler, yeni bütçe telefonunun çok yakında piyasaya çıkacağını bizlere gösteriyor.
Yakın zamanlı sızıntılara göre Vivo Y36 4G, 6,8 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olacak. Ancak bu ekranın yenileme hızı gibi detayları henüz açıklanmadı. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te görüntülenen Vivo Y36 4G, 8GB RAM ile eşleştirilen Snapdragon 680 yonga setinden güç alıyordu.
Kamera bölümünde Vivo Y36 4G'nin 50MP birincil ve yardımcı sensörlerden oluşan bir kuruluma sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca bütçe telefonu, 44W hızlı şarj destekli 5.000mAh pilden güç alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.