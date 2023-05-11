Bütçe telefonu Vivo Y36 4G özellikleri netleşti

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam eden Vivo, çok yakında yeni bütçe telefonu Vivo Y36 4G modeli ile karşımıza çıkacak. Kısa süre önce Geekbench platformunda test edilen telefon, şimdi de NBTC sertifika sitesi ve Google Play veri tabanında görüntülendi. Peki Vivo Y36 4G neler sunacak? İşte bildiklerimiz

Vivo Y36 4G özellikleri netleşmeye başladı

Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Vivo Y36 4G'nin NBTC sertifika sitesi ve Google Play veri tabanında V2247 model numarasıyla listelendiğinin görüyoruz. Bu bilgiler, yeni bütçe telefonunun çok yakında piyasaya çıkacağını bizlere gösteriyor.

Yakın zamanlı sızıntılara göre Vivo Y36 4G, 6,8 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olacak. Ancak bu ekranın yenileme hızı gibi detayları henüz açıklanmadı. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te görüntülenen Vivo Y36 4G, 8GB RAM ile eşleştirilen Snapdragon 680 yonga setinden güç alıyordu.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için işlemci: İki adet.4 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo 265) ve dört adet 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimi ile destekleniyor. Bu bağlamda 410 tek çekirdek ve 1.343 çoklu çekirdek skoruna ulaşan telefonu düşük orta seviye bir cihaz olacağını söyleyebiliriz.

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Kamera bölümünde Vivo Y36 4G'nin 50MP birincil ve yardımcı sensörlerden oluşan bir kuruluma sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca bütçe telefonu, 44W hızlı şarj destekli 5.000mAh pilden güç alacak.

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