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    Vivo S20 serisinin sızdırılan özellikleri her iki cihazın da potansiyelini ortaya koyuyor

    Çinli teknoloji şirketi tarafından geliştirilen ve kısa bir süre içerisinde tanıtılması beklenen Vivo S20 serisine ilişkin teknik özellikler sızdırılmaya devam ediyor.

    Vivo S20 serisinin özellikleri ve tüm detayları sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Vivo’nun bu ayın sonunda Vivo S20 serisi orta segment amiral gemisi telefonlarını tanıtması bekleniyor. Çinli sertifikasyon platformları, V2429A ve V2430A model numaralarına sahip iki yeni Vivo telefonunu onayladı. Bu modellerin, Vivo S20 ve S20 Pro olduğu tahmin ediliyor. Bugün bir duyum hesabı tarafından sızdırılan bilgiler, özellikle S20 Pro modeline dair önemli teknik detayları ortaya koydu. Vivo S20 Pro’nun, markanın S serisindeki ilk periskop telefoto kamerayı barındıran modeli olacağı belirtiliyor.

    Vivo S20 Pro’nun teknik özellikleri, duyum hesabı tarafından paylaşılan bilgilere dayanıyor. Cihazın 6,7 inçlik OLED LTPS ekranı, mikro dört tarafı kavisli bir tasarımla sunulacak. Ekranın 2800 x 1260 piksel çözünürlükle 1.5K kalitesinde görüntü sağlayacağı ve muhtemelen 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı ifade ediliyor. Ön yüzünde 50 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alacak. Arka panelde ise OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX921 ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açı kamerası ve 3x optik zoom sunan 50 megapiksel IMX882 periskop telefoto kamera bulunacak.

    Cihazın performansı MediaTek Dimensity 9300 Plus yonga seti tarafından desteklenecek. 5.500 mAh kapasiteli bataryası ise 90W hızlı şarj özelliğiyle gelecek. Ayrıca, optik bir ekran içi parmak izi okuyucusu da cihazın donanım özellikleri arasında yer alacak. Vivo S20 Pro’nun, serideki diğer modeller gibi ince ve hafif bir tasarımla sunulması bekleniyor.

    Vivo S20 modeline gelince, Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti ile donatılacağı ve 16 GB’a kadar RAM ile 1 TB’a kadar depolama seçeneği sunacağı belirtiliyor. Batarya kapasitesinin 6.500 mAh olacağı ve 90W hızlı şarj desteğiyle geleceği ifade ediliyor. Bu modelin, Pro versiyonuyla aynı ekranı kullanacağı düşünülüyor. Kamera özelliklerinde ise ön yüzde 50 megapiksel bir sensör, arka tarafta ise 50 megapiksel ve 8 megapiksel olmak üzere çift kamera sistemi bulunacak. S20 modelinin 7,19 mm kalınlığında ve 185,5 gram ağırlığında olması bekleniyor.

    Her iki modelin de kamera teknolojileri ve güçlü donanımları ile dikkat çekmesi, özellikle mobil fotoğrafçılık ve performans açısından kullanıcılara güçlü seçenekler sunması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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