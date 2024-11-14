Vivo S20 serisinin sızdırılan özellikleri her iki cihazın da potansiyelini ortaya koyuyor

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Vivo’nun bu ayın sonunda Vivo S20 serisi orta segment amiral gemisi telefonlarını tanıtması bekleniyor. Çinli sertifikasyon platformları, V2429A ve V2430A model numaralarına sahip iki yeni Vivo telefonunu onayladı. Bu modellerin, Vivo S20 ve S20 Pro olduğu tahmin ediliyor. Bugün bir duyum hesabı tarafından sızdırılan bilgiler, özellikle S20 Pro modeline dair önemli teknik detayları ortaya koydu. Vivo S20 Pro’nun, markanın S serisindeki ilk periskop telefoto kamerayı barındıran modeli olacağı belirtiliyor.

Vivo S20 Pro’nun teknik özellikleri, duyum hesabı tarafından paylaşılan bilgilere dayanıyor. Cihazın 6,7 inçlik OLED LTPS ekranı, mikro dört tarafı kavisli bir tasarımla sunulacak. Ekranın 2800 x 1260 piksel çözünürlükle 1.5K kalitesinde görüntü sağlayacağı ve muhtemelen 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı ifade ediliyor. Ön yüzünde 50 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alacak. Arka panelde ise OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX921 ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açı kamerası ve 3x optik zoom sunan 50 megapiksel IMX882 periskop telefoto kamera bulunacak.

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Cihazın performansı MediaTek Dimensity 9300 Plus yonga seti tarafından desteklenecek. 5.500 mAh kapasiteli bataryası ise 90W hızlı şarj özelliğiyle gelecek. Ayrıca, optik bir ekran içi parmak izi okuyucusu da cihazın donanım özellikleri arasında yer alacak. Vivo S20 Pro’nun, serideki diğer modeller gibi ince ve hafif bir tasarımla sunulması bekleniyor.

Vivo S20 modeline gelince, Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti ile donatılacağı ve 16 GB’a kadar RAM ile 1 TB’a kadar depolama seçeneği sunacağı belirtiliyor. Batarya kapasitesinin 6.500 mAh olacağı ve 90W hızlı şarj desteğiyle geleceği ifade ediliyor. Bu modelin, Pro versiyonuyla aynı ekranı kullanacağı düşünülüyor. Kamera özelliklerinde ise ön yüzde 50 megapiksel bir sensör, arka tarafta ise 50 megapiksel ve 8 megapiksel olmak üzere çift kamera sistemi bulunacak. S20 modelinin 7,19 mm kalınlığında ve 185,5 gram ağırlığında olması bekleniyor.

Her iki modelin de kamera teknolojileri ve güçlü donanımları ile dikkat çekmesi, özellikle mobil fotoğrafçılık ve performans açısından kullanıcılara güçlü seçenekler sunması bekleniyor.

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Vivo S20 serisinin özellikleri ve tüm detayları sızdırıldı