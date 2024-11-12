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    Merakla beklenen Oppo Reno 13 serisine ilişkin yeni bilgiler var

    Oppo’nun popüler serilerinden biri olan Reno serisi, yeni modellerine kavuşabilmek için geri sayıma geçti. Oppo Reno 13’e dair ortaya çıkan son bilgiler bu cihazlar hakkında önemli bilgiler veriyor.

    Merakla beklenen Oppo Reno 13 serisine ilişkin yeni bilgiler var Tam Boyutta Gör

    Oppo Reno 13 serisinin Çin’de 25 Kasım’da tanıtılması planlanıyor. Serinin, Reno 13 ve Reno 13 Pro olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor. Bununla birlikte, cihazların yalnızca Çin pazarıyla sınırlı kalmayacağı, küresel versiyonlarının da önemli sertifikalar aldığı ve bu nedenle yakın bir tarihte global lansmanının yapılacağı düşünülüyor.

    Reno 13 serisi, Singapur'un IMDA sertifikasyon platformunda görüntülendi. Standart model CPH2689, Pro modeli ise CPH2697 model numaralarıyla listelendi. Daha önce bu model numaraları, Avrupa’daki EEC ve Endonezya’daki TKDN veritabanlarında da görülmüştü. Ancak cihazların nihai isimleri IMDA listesi sayesinde doğrulandı. IMDA veritabanı, cihazların yalnızca bağlantı özelliklerini ortaya koyarken, Pro modelde eSIM desteği bulunduğunu da doğruluyor.

    Ek olarak, Reno 13, Camera FV-5 veritabanında da yer aldı. Bu veriler, cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olduğunu ve 26,6 mm odak uzaklığı ile f/1.8 diyafram açıklığı sunduğunu gösteriyor. Ön kamera ise yine 50 megapiksel çözünürlükte, 22,2 mm odak uzaklığına ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip.

    Küresel pazara sunulan Reno modellerinin tasarımı, genellikle Çin versiyonlarıyla aynı olurken, Çin modelleri teknik özellikler açısından daha üstün olabiliyor. Son raporlara göre, Reno 13 Pro'nun Çin versiyonu, yeni Dimensity 8350 yonga setine sahip dünyadaki ilk telefon olabilir. Ancak bu yonga setinin global pazarda sunulup sunulmayacağı henüz net değil.

    Geçmişe bakıldığında, Reno 12 serisi, IMDA veritabanında Mayıs ayında görüntülenmiş ve ardından 29 Haziran 2024’te Singapur’da tanıtılmıştı. Benzer şekilde, Reno 11 serisi Kasım 2023’te IMDA veritabanında görülmüş ve 27 Ocak 2024’te lansmanı gerçekleştirilmişti. Bu verilere dayanarak, Reno 13 serisinin de Ocak 2025’te Singapur ve diğer global pazarlarda piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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