Merakla beklenen Oppo Reno 13 serisine ilişkin yeni bilgiler var

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Oppo Reno 13 serisinin Çin’de 25 Kasım’da tanıtılması planlanıyor. Serinin, Reno 13 ve Reno 13 Pro olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor. Bununla birlikte, cihazların yalnızca Çin pazarıyla sınırlı kalmayacağı, küresel versiyonlarının da önemli sertifikalar aldığı ve bu nedenle yakın bir tarihte global lansmanının yapılacağı düşünülüyor.

Reno 13 serisi, Singapur'un IMDA sertifikasyon platformunda görüntülendi. Standart model CPH2689, Pro modeli ise CPH2697 model numaralarıyla listelendi. Daha önce bu model numaraları, Avrupa’daki EEC ve Endonezya’daki TKDN veritabanlarında da görülmüştü. Ancak cihazların nihai isimleri IMDA listesi sayesinde doğrulandı. IMDA veritabanı, cihazların yalnızca bağlantı özelliklerini ortaya koyarken, Pro modelde eSIM desteği bulunduğunu da doğruluyor.

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Ek olarak, Reno 13, Camera FV-5 veritabanında da yer aldı. Bu veriler, cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olduğunu ve 26,6 mm odak uzaklığı ile f/1.8 diyafram açıklığı sunduğunu gösteriyor. Ön kamera ise yine 50 megapiksel çözünürlükte, 22,2 mm odak uzaklığına ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip.

Küresel pazara sunulan Reno modellerinin tasarımı, genellikle Çin versiyonlarıyla aynı olurken, Çin modelleri teknik özellikler açısından daha üstün olabiliyor. Son raporlara göre, Reno 13 Pro'nun Çin versiyonu, yeni Dimensity 8350 yonga setine sahip dünyadaki ilk telefon olabilir. Ancak bu yonga setinin global pazarda sunulup sunulmayacağı henüz net değil.

Geçmişe bakıldığında, Reno 12 serisi, IMDA veritabanında Mayıs ayında görüntülenmiş ve ardından 29 Haziran 2024’te Singapur’da tanıtılmıştı. Benzer şekilde, Reno 11 serisi Kasım 2023’te IMDA veritabanında görülmüş ve 27 Ocak 2024’te lansmanı gerçekleştirilmişti. Bu verilere dayanarak, Reno 13 serisinin de Ocak 2025’te Singapur ve diğer global pazarlarda piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

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