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    Vivo’nun yeni amiral gemisi S20 Pro’ya sürpriz yonga seti!

    Son zamanlarda piyasaya sürdüğü pek çok bütçe dostu akıllı telefon modeli ile dikkat çeken Vivo bu defa amiral gemisi modeli S20 Pro üzerindeki çalışmalarını tamamlamak üzere.

    Vivo’nun yeni amiral gemisi S20 Pro’ya sürpriz yonga seti! Tam Boyutta Gör

    Vivo'nun yeni S20 serisi, teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Daha önce telefonların çıkış tarihine dair sızan bilgilerin ardından, güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, Vivo S20 Pro hakkında önemli detaylar paylaştı.

    Bu bilgiler, kısa süre önce V2430A model numarasına sahip bir Vivo cihazının Çin’in zorunlu 3C kalite sertifikasını almasıyla gündeme geldi. Söz konusu modelin S20 Pro olabileceği düşünülüyor. Sertifikada yalnızca cihazın 5G desteklediği bilgisi yer alsa da, sızıntılar daha fazlasını ortaya koyuyor.

    S20 Pro’nun, MediaTek’in üst düzey performans sunan Dimensity 9300+ işlemcisiyle donatılacağı belirtiliyor. Serideki temel modelin ise Snapdragon 7 Gen 3 işlemciyle geleceği ifade ediliyor. Telefonun ekranı da dikkat çekici görünüyor. Sızıntılara göre, cihaz 1.5K çözünürlükte ve dört tarafı hafif kavisli bir tasarıma sahip 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran sunacak. Bu tasarımın, kullanıcıya daha etkileyici bir görüntü deneyimi sağlayacağı öngörülüyor.

    Kamera tarafında ise önemli bir yükseltme söz konusu. Ana kamera olarak 50 megapiksel bir sensör kullanılacağı ve bu kameranın 3x optik zoom yapabilen periskop lens ile destekleneceği iddia ediliyor. Bu özellik, bir önceki modelde bulunan 2x optik zoom lensin üzerine çıkmayı hedefliyor.

    Cihazın bataryasıyla ilgili henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte, 3C sertifikası 90W hızlı şarj desteğini işaret ediyor. Vivo’nun daha önceki X200 serisinde de benzer şarj hızları sunulduğu göz önüne alındığında, S20 Pro’nun da kullanıcılarına hızlı şarj imkânı sunacağı düşünülüyor. Ayrıca, cihazın ince ve zarif bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor, bu da taşınabilirliği ön planda tutan kullanıcılar için cazip bir özellik olabilir.

    Henüz Vivo tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sızdırılan bu bilgilerin güvenilir bir kaynaktan geldiği ve büyük ölçüde doğru olabileceği değerlendiriliyor. Vivo S20 serisi, yenilikçi özellikleriyle piyasaya güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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