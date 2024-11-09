Vivo’nun yeni amiral gemisi S20 Pro’ya sürpriz yonga seti!

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Vivo'nun yeni S20 serisi, teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Daha önce telefonların çıkış tarihine dair sızan bilgilerin ardından, güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, Vivo S20 Pro hakkında önemli detaylar paylaştı.

Bu bilgiler, kısa süre önce V2430A model numarasına sahip bir Vivo cihazının Çin’in zorunlu 3C kalite sertifikasını almasıyla gündeme geldi. Söz konusu modelin S20 Pro olabileceği düşünülüyor. Sertifikada yalnızca cihazın 5G desteklediği bilgisi yer alsa da, sızıntılar daha fazlasını ortaya koyuyor.

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S20 Pro’nun, MediaTek’in üst düzey performans sunan Dimensity 9300+ işlemcisiyle donatılacağı belirtiliyor. Serideki temel modelin ise Snapdragon 7 Gen 3 işlemciyle geleceği ifade ediliyor. Telefonun ekranı da dikkat çekici görünüyor. Sızıntılara göre, cihaz 1.5K çözünürlükte ve dört tarafı hafif kavisli bir tasarıma sahip 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran sunacak. Bu tasarımın, kullanıcıya daha etkileyici bir görüntü deneyimi sağlayacağı öngörülüyor.

Kamera tarafında ise önemli bir yükseltme söz konusu. Ana kamera olarak 50 megapiksel bir sensör kullanılacağı ve bu kameranın 3x optik zoom yapabilen periskop lens ile destekleneceği iddia ediliyor. Bu özellik, bir önceki modelde bulunan 2x optik zoom lensin üzerine çıkmayı hedefliyor.

Cihazın bataryasıyla ilgili henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte, 3C sertifikası 90W hızlı şarj desteğini işaret ediyor. Vivo’nun daha önceki X200 serisinde de benzer şarj hızları sunulduğu göz önüne alındığında, S20 Pro’nun da kullanıcılarına hızlı şarj imkânı sunacağı düşünülüyor. Ayrıca, cihazın ince ve zarif bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor, bu da taşınabilirliği ön planda tutan kullanıcılar için cazip bir özellik olabilir.

Henüz Vivo tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sızdırılan bu bilgilerin güvenilir bir kaynaktan geldiği ve büyük ölçüde doğru olabileceği değerlendiriliyor. Vivo S20 serisi, yenilikçi özellikleriyle piyasaya güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

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