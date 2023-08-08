Vivo V29e'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Vivo mevcut Vivo V29 serisine bir akıllı telefon daha eklemeye hazırlanıyor. Yeni model Vivo V29e adı altında piyasaya sürülecek. Cihaz daha önce sertifika kurumlarını ziyaret etmişti. Şimdi ise ilk görüntüleri ve teknik özellikleri internete düştü.

Vivo V29 tanıtıldı: 50 MP kamera, AMOLED ekran, 80W hızlı şarj 1 hf. önce eklendi

Akıllı telefon iki tonlu bir arka panele sahip olacak. Bu kısımda iki büyük yuvarlak kamera modülü ve bir LED flaşa yer verildiği görülüyor. Yayınlanan görüntülere bakılırsa cihaz mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelecek.

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120 Hz ekran

Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon 120 Hz ekran ve Qualcomm Snapdragon işlemci içerecek. Muhtemelen Snapdragon 480 5G veya Snapdragon 480+ 5G yonga setinden birini kullanacak. Dimensity 7000 serisi bir işlemci taşıyacağına dair söylentiler bile var.

Cihazın 8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle sunulacağı bildiriliyor. Kutudan ise Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 yüklü şekilde çıkacak. Vivo V29e'nin Ağustos ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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