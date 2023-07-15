Vivo V29e, sertifika sitelerinde ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

İşte Vivo V29e'nin beklenen özellikleri:
Yaklaşan Vivo V serisi akıllı telefon Geekbench sertifika sitesinde görüldü. Buna ek olarak telefon, Hindistan Standartları Bürosu (BIS) ve IMEI veri tabanında da tespit edildi. Bu sitelerdeki bilgilere göre Vivo V29e, iki birincil çekirdek için 2,21 GHz'lik bir tepe saat hızına sahip ve 1.8 GHz hızında çalışan altı ikincil çekirdeğe sahip bir Qualcomm Snapdragon SoC'den güç alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)