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    Vivo V29e, sertifika sitelerinde ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Vivo'nun yakında tanıtması beklenen V29 serisinin yeni üyesi V29e, Geekbench'te listelendi. 8GB RAM ile piyasaya sürülmesi beklenen cihaz Qualcomm Snapdragon SoC'den güç alacak.
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    Vivo V29e, sertifika sitelerinde ortaya çıktı: İşte beklenen özel Tam Boyutta Gör
    Vivo, şimdilerde V29 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin Vivo V29 ve V29 Pro'dan oluşması bekleniyordu. Ancak sertifika sitelerinde sürpriz bir V29 serisi cihaz daha listelendi. Vivo V29e ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihazın bazı özellikleri ise liste sayseinde ortaya çıktı.

    İşte Vivo V29e'nin beklenen özellikleri:

    Yaklaşan Vivo V serisi akıllı telefon Geekbench sertifika sitesinde görüldü. Buna ek olarak telefon, Hindistan Standartları Bürosu (BIS) ve IMEI veri tabanında da tespit edildi. Bu sitelerdeki bilgilere göre Vivo V29e, iki birincil çekirdek için 2,21 GHz'lik bir tepe saat hızına sahip ve 1.8 GHz hızında çalışan altı ikincil çekirdeğe sahip bir Qualcomm Snapdragon SoC'den güç alacak.

    Vivo V29e, sertifika sitelerinde ortaya çıktı: İşte beklenen özel Tam Boyutta Gör
    V2303 model numarasıyla listelenen cihazın Geekbench'te listelenen varyantı 8GB RAM'e sahip. Tekli çekirdek testinde 899 ve çoklu çekirdek testinde 2045 skorunu elde eden cihazın en az 128GB depolam sunması ise oldukça muhtemel. Son olarak cihazın kutudan Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 katmanı çıkması bekleniyor.
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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