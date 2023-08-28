Renk değiştiren cam kasalı Vivo V29e tanıtıldı: İşte özellikleri

Vivo V29e 5G, 6.78 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan delik çentikli, kavisli yapıda AMOLED ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisinden güç alan telefon, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama alanı seçenekleri sunuyor. Ekran içi parmak izi sensörü ile donatılan telefon, arkada OIS destekli f/1.7 diyafram açıklığına sahip 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera olmak üzere çift kameraya sahip. Önde de 50MP kamera mevcut. Vivo, kameralarda hangi sensörlerin kullanıldığına dair detay paylaşmadı. Android 13 tabanlı FuntouchOS 13 ile gelen telefon, 44w hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan güç alıyor.
Vivo V29e 5G fiyatı ve çıkış tarihi
Vivo V29e, soğuk kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Vivo V29e başlangıç fiyatı; 326 dolar. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama alanı için geçerli. 256GB depolama alanlı modelin fiyatı; 350 dolar. Vivo V29e, 7 Eylül’de satışa çıkacak.
Vivo V29e 5G özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB/256GB
- Arka kamera: 64MP f/1.7 + 8MP ultra geniş lens
- Ön kamera: 50MP f/2.45
- Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj
- Yazılım: Android 13, FuntouchOS 13
- Boyut ve ağırlık: 164.42 x 74.92 x 7.57mm, 180.5 g
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.