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    Renk değiştiren cam kasalı Vivo V29e tanıtıldı: İşte özellikleri

    Yeni Vivo V29e modeli, renk değiştiren cam kasası ve elmas desenli arka paneliyle dikkat çekiyor. 3D kavisli ekrana sahip olan Vivo V29e 5G, uygun fiyatıyla satışa çıktı.
    Vivo V29e 5G telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Sızıntıların ve söylentilerin ardından Vivo V29e, Hindistan’da resmî olarak tanıtıldı. Yeni bütçe dostu telefonlar arasına konumlanan Vivo V29e modeli, 120Hz yenileme hızı sunan 3D kavisli ekran, 50MP selfie kamera, 64MP çift arka kamera kurulumu ile geliyor. Vivo V29e özellikleri, fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

    Vivo V29e 5G, 6.78 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan delik çentikli, kavisli yapıda AMOLED ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisinden güç alan telefon, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama alanı seçenekleri sunuyor. Ekran içi parmak izi sensörü ile donatılan telefon, arkada OIS destekli f/1.7 diyafram açıklığına sahip 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera olmak üzere çift kameraya sahip. Önde de 50MP kamera mevcut. Vivo, kameralarda hangi sensörlerin kullanıldığına dair detay paylaşmadı. Android 13 tabanlı FuntouchOS 13 ile gelen telefon, 44w hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan güç alıyor.

    Vivo V29e 5G fiyatı ve çıkış tarihi

    Vivo V29e, soğuk kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Vivo V29e başlangıç fiyatı; 326 dolar. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama alanı için geçerli. 256GB depolama alanlı modelin fiyatı; 350 dolar. Vivo V29e, 7 Eylül’de satışa çıkacak.

    Vivo V29e 5G özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB/256GB
    • Arka kamera: 64MP f/1.7 + 8MP ultra geniş lens
    • Ön kamera: 50MP f/2.45
    • Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj
    • Yazılım: Android 13, FuntouchOS 13
    • Boyut ve ağırlık: 164.42 x 74.92 x 7.57mm, 180.5 g

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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