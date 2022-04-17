Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    vivo X80 Pro+ tasarımı sızdırıldı: "Kamera adasıyla" geliyor

    vivo'nun yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi telefonu vivo X80 Pro+'ın tasarımı sızdırıldı. Paylaşılan görseller telefonun adeta bir kamera adasına sahip olduğunu gözler önüne seriyor.
    3

    Çinli teknoloji devi vivo'nun yeni amiral gemisi vivo X80 Pro+'ın tanıtım posteri sızdırıldı. Böylece amiral gemisi telefonun tasarımı ve bazı özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu.

    vivo X80 Pro+ kamera özellikleriyle öne çıkacak

    Tanıtım görseli telefonun, içerisinde dört adet lens barındıran devasa bir kamera modülüyle geleceğini gösteriyor. Buna göre dört kamera sensöründen üçünün Zeiss imzası bulunan dairesel bir modülün içerisine yerleştirildiği görülüyor. Periskop lens olan dördüncü sensör ise bu halkanın sol alt köşesine yerleştirilmiş. Kamera modülündeki en dikkat çeken detay ise sağ tarafta bizleri karşılayan küçük ekran oluyor. 

    İşbu kameraların teknik detaylarına geldiğinde ise ana kameranın 50MP çözünürlüğünde Samsung GN5 sensörünü kullandığı biliniyor. Bu kameraya 48 MP ultra geniş açılı Sony IMX598 sensörünün ve 50 MP çözünürlüğünde iki adet telefoto kameranın eşlik etmesi bekleniyor.

    vivo X80 Pro+ tasarımı sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Kamera deneyimini iyileştirmek adına vivo'nun özel olarak geliştirdiği V1+ görüntü işleme motoruna sahip olacağı söylenen telefonda, Snapdragon 8 Gen 1 yongası yer alacak. Ayrıca vivo X80 Pro+'ın 6.78 inç büyüklüğünde ve 120Hz tazeleme hızına sahip QHD+ ekrana ev sahipliği yapacağı da gelen bilgiler arasında. Telefonun 25 Nisan'da Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte resmen tanıtılması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A51
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 3H930EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız