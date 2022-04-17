vivo X80 Pro+ tasarımı sızdırıldı: "Kamera adasıyla" geliyor

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Çinli teknoloji devi vivo'nun yeni amiral gemisi vivo X80 Pro+'ın tanıtım posteri sızdırıldı. Böylece amiral gemisi telefonun tasarımı ve bazı özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu.

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vivo X80 Pro+ kamera özellikleriyle öne çıkacak

Tanıtım görseli telefonun, içerisinde dört adet lens barındıran devasa bir kamera modülüyle geleceğini gösteriyor. Buna göre dört kamera sensöründen üçünün Zeiss imzası bulunan dairesel bir modülün içerisine yerleştirildiği görülüyor. Periskop lens olan dördüncü sensör ise bu halkanın sol alt köşesine yerleştirilmiş. Kamera modülündeki en dikkat çeken detay ise sağ tarafta bizleri karşılayan küçük ekran oluyor.

İşbu kameraların teknik detaylarına geldiğinde ise ana kameranın 50MP çözünürlüğünde Samsung GN5 sensörünü kullandığı biliniyor. Bu kameraya 48 MP ultra geniş açılı Sony IMX598 sensörünün ve 50 MP çözünürlüğünde iki adet telefoto kameranın eşlik etmesi bekleniyor.

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Kamera deneyimini iyileştirmek adına vivo'nun özel olarak geliştirdiği V1+ görüntü işleme motoruna sahip olacağı söylenen telefonda, Snapdragon 8 Gen 1 yongası yer alacak. Ayrıca vivo X80 Pro+'ın 6.78 inç büyüklüğünde ve 120Hz tazeleme hızına sahip QHD+ ekrana ev sahipliği yapacağı da gelen bilgiler arasında. Telefonun 25 Nisan'da Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte resmen tanıtılması bekleniyor.

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