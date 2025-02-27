Samsung Galaxy A56, A36 ve A26'nın bütün detayları ortaya çıktı

- Samsung Galaxy A56 özellikleri
- Samsung Galaxy A36 özellikleri
- Samsung Galaxy A26 özellikleri
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Samsung Galaxy A56 özellikleri
Ön tarafta 12 MP'lik selfie kamerası yer alacak. Galaxy A55'teki 32 MP'lik kameraya göre çözünürlük sunacak ancak Samsung'un daha büyük ve gelişmiş sensör kullanmış olabileceğinden ötürü, kamera kalitesi hakkında birşey söylemek doğru olmaz. Arka kamera kurulumuna gelince, optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera, 5 MP makro kamera kurulumunu görüyoruz.
İşlemci tarafında telefon, Samsung'un yeni orta seviye çipseti Exynos 1580'den güç alacak ve bu işlemciye 8 GB RAM eşlik edecek. Daha önce 12 GB RAM seçeneğinin sunulabileceği iddia ediliyordu ancak bu gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.
Galaxy A56, daha önceki sızıntıların iddia ettiği gibi 45W şarj hızını destekleyen 5.000mAh batarya ile gelecek. Diğer özelliklere baktığımızda, Bluetooth 5.3, Wi-fi 6, ekran altı parmak izi okuyucu, IP67 su ve toza dayanıklılık sertifikası, stereo hoparlörler dikkat çekiyor. Telefon 162. X 77.5 x 7.4mm ölçülerinde ve 197 gram ağırlığında olacak. Bu da diğer iki model gibi Galaxy A56'nın selefinden daha ince ve hafif olacağını gösteriyor.
Samsung Galaxy A36 özellikleri
Galaxy A36 ayrıca Galaxy A56 ile aynı pil kapasitesini, şarj hızını, bağlantı özelliklerini, ses kurulumunu ve parmak izi okuyucusunu sunacak. Kamera tarafında ise kardeşinden farklı olarak 12 MP yerine 8 MP ultra geniş açı kamera yer alacak.
Samsung Galaxy A26 özellikleri
Diğer iki modelle benzer OIS destekli 50MP'lik ana kamerayla gelecek olan Galaxy A26, 8MP ultra geniş açı sensöre ve 2 MP makro sensöre sahip olacak.
Galaxy A26, diğerleri gibi 5.000mAh pil ile gelecek ancak şarj hızı 25W ile sınırlı olacak. Telefon ayrıca, selefinde olmayan IP67 su ve toza dayanıklılık özelliğine sahip olacak. Parmak izi okuyucusu ise kardeşlerinden farklı olarak güç tuşuna entegre olacak.
Bütün modeller kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkacak ve 6 işletim sistemi güncelleme garantisine sahip olacak. WinFuture'a göre, yeni modeller selefleriyle aynı fiyata sahip olacak. Bu da, Avrupa'da Galaxy A56'nın 479 eurodan, Galaxy A36'nın 379 eurodan ve Galaxy A26'nın 299 eurodan başlayan fiyatlarla piyasaya çıkacağı anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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