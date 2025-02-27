Samsung Galaxy A56, A36 ve A26'nın bütün detayları ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Samsung, 2 Mart'ta üç Galaxy A serisi telefonunu tanıtacak: Galaxy A56, Galaxy A36 ve Galaxy A26. Bu üç telefon hakkında şimdiye kadar birçok bilgi ortaya çıktı ancak Alman WinFuture sitesinden gelen sızıntı, telefonların bütün ayrıntılarını ortaya koydu. Telefonlar neler sunacak hep birlikte bakalım.

Samsung Galaxy A56 özellikleri

Tam Boyutta Gör WinFuture'ın ortaya çıkardığı bilgilere göre Galaxy A56, 2.340 x 1.080 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik bir Süper AMOLED ekrana sahip olacak. Samsung, ekranda Corning'in Gorilla Glass Victus cam korumasını sunacak. Gorilla Glass Victus+'a sahip önceki model Galaxy A55 ile karşılaştırıldığında bir düşüş gibi görünüyor.

Ön tarafta 12 MP'lik selfie kamerası yer alacak. Galaxy A55'teki 32 MP'lik kameraya göre çözünürlük sunacak ancak Samsung'un daha büyük ve gelişmiş sensör kullanmış olabileceğinden ötürü, kamera kalitesi hakkında birşey söylemek doğru olmaz. Arka kamera kurulumuna gelince, optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera, 5 MP makro kamera kurulumunu görüyoruz.

İşlemci tarafında telefon, Samsung'un yeni orta seviye çipseti Exynos 1580'den güç alacak ve bu işlemciye 8 GB RAM eşlik edecek. Daha önce 12 GB RAM seçeneğinin sunulabileceği iddia ediliyordu ancak bu gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Galaxy A56, daha önceki sızıntıların iddia ettiği gibi 45W şarj hızını destekleyen 5.000mAh batarya ile gelecek. Diğer özelliklere baktığımızda, Bluetooth 5.3, Wi-fi 6, ekran altı parmak izi okuyucu, IP67 su ve toza dayanıklılık sertifikası, stereo hoparlörler dikkat çekiyor. Telefon 162. X 77.5 x 7.4mm ölçülerinde ve 197 gram ağırlığında olacak. Bu da diğer iki model gibi Galaxy A56'nın selefinden daha ince ve hafif olacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy A36 özellikleri

Tam Boyutta Gör Galaxy A36, Galaxy A56 ile aynı ekrana sahip olacak. İlginç bir şekilde telefon, Corning Gorilla Glass 7+ ile donatılacak ve sektörde ilk olacak. İşlemci tarafında, daha önce belirtildiği gibi Snapdragon 6 Gen 3 yer alacak. Telefonda, 6 GB veya 8 GB RAM seçenekleri sunulacak.

Galaxy A36 ayrıca Galaxy A56 ile aynı pil kapasitesini, şarj hızını, bağlantı özelliklerini, ses kurulumunu ve parmak izi okuyucusunu sunacak. Kamera tarafında ise kardeşinden farklı olarak 12 MP yerine 8 MP ultra geniş açı kamera yer alacak.

Samsung Galaxy A26 özellikleri

Galaxy A26, diğer kardeşleriyle aynı ekran büyüklüğüne sahip olacak ancak farklı olarak çentikli ekran tasarımını sürdürecek. Ekran, temel seviyede Gorilla Glass ile korunacak. İşlemci tarafında geçtiğimiz seneki Exynos 1280 yerini Exynos 1380'e bırakacak. Ayrıca, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri sunulacak.

Diğer iki modelle benzer OIS destekli 50MP'lik ana kamerayla gelecek olan Galaxy A26, 8MP ultra geniş açı sensöre ve 2 MP makro sensöre sahip olacak.

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Galaxy A26, diğerleri gibi 5.000mAh pil ile gelecek ancak şarj hızı 25W ile sınırlı olacak. Telefon ayrıca, selefinde olmayan IP67 su ve toza dayanıklılık özelliğine sahip olacak. Parmak izi okuyucusu ise kardeşlerinden farklı olarak güç tuşuna entegre olacak.

Bütün modeller kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkacak ve 6 işletim sistemi güncelleme garantisine sahip olacak. WinFuture'a göre, yeni modeller selefleriyle aynı fiyata sahip olacak. Bu da, Avrupa'da Galaxy A56'nın 479 eurodan, Galaxy A36'nın 379 eurodan ve Galaxy A26'nın 299 eurodan başlayan fiyatlarla piyasaya çıkacağı anlamına geliyor.

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Samsung Galaxy A56, A36 ve A26'nın bütün detayları ortaya çıktı