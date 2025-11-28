Vivo ve FOTON fotoğrafçılık yarışması başlattı: Ödül Vivo X300 Pro

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon üreticisi vivo ile Türkiye’de fotoğraf alanında faaliyet gösteren FOTON, mobil fotoğrafçılık ağırlıklı bir yarışma başlattı. 26 Kasım-20 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuruların alınacağı etkinlik, şehir yaşamı ve insan odaklı iki tema üzerinden ilerliyor.

Yarışma, yalnızca vivo marka telefonlarla çekilmiş ve vivo filigranı içeren fotoğraflara açık şekilde düzenleniyor. Katılımlar hem fotondernegi.com üzerinde yer alan form aracılığıyla hem de Instagram’da #vivoX300Serisi, #HerYerInsan ve #ŞehrinUzakPerspektifleri etiketleriyle yapılan paylaşımlar üzerinden alınacak.

Yarışma kapsamında “Şehrin Uzak Perspektifleri” kategorisi, yüksek noktalardan şehir manzaraları, uzaktan gözlemlenen sokak sahneleri, mimari dokular ve ışık–gölge düzenlerini konu alan fotoğrafları içeriyor. “Her Yer İnsan” kategorisi ise insanı merkezine alan portreleri, doğal anları ve kentsel yaşam içindeki hareketliliği kapsıyor. Katılımcılar her iki tema için toplam en fazla beş fotoğraf gönderebiliyor.

Ödüller neler?

Değerlendirme, fotoğraf alanında tanınan isimlerden oluşan bir jüri tarafından yapılacak. Jüri üyeleri arasında Cem Kıvırcık, Coşkun Aral, Daisy Du, Erdem Kılavuz, Koray Özpalamutçu, Mert Özcömert ve Tanın Helvacı yer almakta. Sonuçlar 29 Aralık tarihinde açıklanacak.

Birincilik ödülü: vivo X300 Pro

İkincilik ödülü: vivo X300

Üçüncülük ödülü: vivo X200 FE

Yarışmaya katılmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: