    Vivo ve FOTON fotoğrafçılık yarışması başlattı: Ödül Vivo X300 Pro

    Vivo ile FOTON’un düzenlediği mobil fotoğrafçılık yarışması başladı. Katılımcılar şehir ve insan temalı fotoğraflarla başvurabiliyor. Birinciye Vivo’nun X300 Pro akıllı telefonu verilecek.

    Vivo, fotoğrafçılık yarışması başlattı: Vivo X300 Pro ödüllü! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon üreticisi vivo ile Türkiye’de fotoğraf alanında faaliyet gösteren FOTON, mobil fotoğrafçılık ağırlıklı bir yarışma başlattı. 26 Kasım-20 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuruların alınacağı etkinlik, şehir yaşamı ve insan odaklı iki tema üzerinden ilerliyor.

    Yarışma, yalnızca vivo marka telefonlarla çekilmiş ve vivo filigranı içeren fotoğraflara açık şekilde düzenleniyor. Katılımlar hem fotondernegi.com üzerinde yer alan form aracılığıyla hem de Instagram’da #vivoX300Serisi, #HerYerInsan ve #ŞehrinUzakPerspektifleri etiketleriyle yapılan paylaşımlar üzerinden alınacak.

    Yarışma kapsamında “Şehrin Uzak Perspektifleri” kategorisi, yüksek noktalardan şehir manzaraları, uzaktan gözlemlenen sokak sahneleri, mimari dokular ve ışık–gölge düzenlerini konu alan fotoğrafları içeriyor. “Her Yer İnsan” kategorisi ise insanı merkezine alan portreleri, doğal anları ve kentsel yaşam içindeki hareketliliği kapsıyor. Katılımcılar her iki tema için toplam en fazla beş fotoğraf gönderebiliyor.

    Ödüller neler?

    Değerlendirme, fotoğraf alanında tanınan isimlerden oluşan bir jüri tarafından yapılacak. Jüri üyeleri arasında Cem Kıvırcık, Coşkun Aral, Daisy Du, Erdem Kılavuz, Koray Özpalamutçu, Mert Özcömert ve Tanın Helvacı yer almakta. Sonuçlar 29 Aralık tarihinde açıklanacak.

    • Birincilik ödülü: vivo X300 Pro
    • İkincilik ödülü: vivo X300
    • Üçüncülük ödülü: vivo X200 FE

    Yarışmaya katılmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

