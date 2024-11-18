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    Vivo’nun yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli özellikleriyle dikkat çekiyor

    Kısa bir süre önce duyurusu yapılan ancak özellikleri tam olarak açıklanmayan Vivo Y300 5G, şimdilerde sızıntılar sayesinde çok daha bilinir durumda. Peki Vivo Y300 5G hangi özelliklerle gelecek?

    Vivo Y300 5G'nin özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Vivo, yeni akıllı telefonu Vivo Y300 5G’yi duyuracağını açıkladı. Yaklaşan model, özellikleriyle dikkat çeken ve kullanıcılar için birçok yenilik sunan bir cihaz olarak öne çıkıyor. Telefonun tasarımı ve renk seçenekleri paylaşılsa da, teknik detayları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler, cihazın öne çıkan özelliklerini ve fiyat aralığını gözler önüne serdi.

    Vivo Y300 5G, Snapdragon 4 Gen 2 işlemci ile güçlendirilmiş ve 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu batarya, 80W hızlı şarj desteği sunarak kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına fazlasıyla yanıt verecek şekilde tasarlanmış. Kamera tarafında ise cihaz, 32 megapiksel ön kameraya ve Sony IMX882 sensörlü 50 megapiksel ana kamera ile 2 megapiksel bokeh lensli bir arka kamera sistemine sahip. Cihazın arka tarafında yer alan AI destekli Aura Light Ring LED flaş, 3 seviyeli parlaklık ve renk ayarları ile kullanıcılara daha iyi bir fotoğraf deneyimi sunmayı hedefliyor.

    Ekran özellikleri de oldukça iddialı olan Vivo Y300, 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel ile geliyor. Bu ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1.200 nit tepe parlaklığı ve ekran altı parmak izi okuyucu gibi detaylarla donatılmış. Ayrıca stereo hoparlör desteği, üstün ses deneyimi isteyen kullanıcılar için önemli bir artı olarak dikkat çekiyor. Cihazın dayanıklılık tarafında da IP sertifikası ile suya ve toza karşı koruma sunması bekleniyor.

    Vivo Y300, halefi olan Y200 modeline kıyasla birçok iyileştirme barındırıyor. Y200 modelinde daha küçük bir batarya, daha yavaş şarj desteği, daha düşük çözünürlüklü kameralar ve tek hoparlör gibi daha sınırlı özellikler bulunuyordu. Bu yönleriyle Y300, hem performans hem de kullanıcı deneyimi açısından daha güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

    Cihazın fiyatlandırması ise dikkat çekici. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip baz modelin yaklaşık 250-260 dolar, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip üst modelin ise 280-290 dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor. Telefon, üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak: Titanyum Gümüş, Fantom Mor ve Zümrüt Yeşili.

    Vivo Y300 5G, sunduğu özelliklerle güçlü bir kullanıcı kitlesine hitap ederken, uygun fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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