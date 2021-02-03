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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    VLC media player 20 yaşında

    VideoLAN ekibi, efsanevi video oynatıcısının 20'inci yılını devirdiğini duyurdu. VLC media player 1 Şubat 2001 tarihinde yayınlanan ilk sürümüyle hayatımıza girmişti.
    03 Şubat 2021, 15:00 (Güncellendi, 2 hf.)
    2,2b
    1
    13
    Diğer Yazılım
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    2

    VLC media player 20 yaşında
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    VideoLAN ekibi 20 yaşını dolduran ana projelerinin yıldönümünü kutluyor. VLC media player, yıllar geçtikçe tüm dünyada oldukça popüler hale geldi. Bu başarıya ulaşmasında basit, güvenilir, hızlı ve ücretsiz bir yazılım olması gibi avantajlarının payı büyük.

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    Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan VideoLAN'ın geliştirdiği VLC media player, çoğu insanın henüz internet erişimine bile sahip olmadığı 2001 yılında ortaya çıktı. 20 yılı deviren efsanevi video oynatıcısının ilk sürümü 1 Şubat 2001 tarihinde yayınlanmıştı.

    VLC media player 20 yaşında
    Tam Boyutta Gör

    Yüz milyonlarca aktif kullanıcısı var

    Gün geçtikçe daha donanımlı hale gelen VLC birçok video formatını oynatabiliyor. Ayrıca Windows, MacOS, Linux, Android, iOS gibi popüler işletim sistemlerinden BSD, Tizen ve Windows 10 Mobile gibi daha az kullanılan işletim sistemlerine kadar çok çeşitli platformları destekliyor.

    VLC media player 20 yaşında
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    VideoLAN ekibi yazılımla ilgili bazı etkileyici veriler de paylaştı. VLC media player ilk sürümünden bu yana 3.5 milyardan fazla kez indirildi. Video oynatıcısı günümüzde yüz milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.



    https://www.videolan.org/press/videolan-20.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ErkanSYK 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bildiğim kadarıyla Codec Pack'ler bu uygulama sayesinde hayatımızdan çıktı.
    Yanıtla +11
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    RAIZEN 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çalıştığım şirketteki hantal Windows Media Player'la uğraştırmayıp kaç saatlik zaman kaybından kurtardığını saymam imkansız. VideoLAN ekibini buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
    Çalıştığım şirketteki hantal Windows Media Player'la uğraştırmayıp kaç saatlik zaman kaybından kurtardığını saymam imkansız. VideoLAN ekibini buradan saygı ve s...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    YOURMOVE 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayara yüklediğim tek medya oynatıcı. IPTV'de sorunsuz.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tek sıkıntı boşta 80 MB bu ne anlama geliyor !

    şu anda tüm kodekleri ram e yükledi ! ama senin kullanacağın kodek 500 kb ! :)

    standart makineler için sorun yok ama eski makineler için bu ciddi sıkıntı.

    mimarisi gerekli ihtiyaça göre kodek yükleme yapsa daha seri çalışır.
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    fhrstw 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Vlc olmasa belki çok sevdiğimiz kmplayer pot player belki infuse da olmazdı. Çok nadide video oynatıcıları bunlar
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    RAIZEN 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çalıştığım şirketteki hantal Windows Media Player'la uğraştırmayıp kaç saatlik zaman kaybından kurtardığını saymam imkansız. VideoLAN ekibini buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    profecco 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Windows'ta en iyi ücretsiz video oynatıcı bence Potplayer. Yükledikten sonra sizin monitörünüze göre renk ayarlarını yaparsanız mükemmel oluyor. Hele 4k hdr içeriklerde en altta 4k modu var süper.
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    strathmorea (alper ozan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım 13-14 yıldır pc min vazgeçilmezi. Format sonrası da ilk geri yüklediklerimden. Film ve müziklerim için kullanıyorum şu ana kadar tek bir sıkıntısını görmedim.
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yüksek kalitedeki dosyaları oynatma konusunda hemen her platformda daha başarılı bir rakibi var
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    deathless73 (Bülent ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    özellikle radyo bölümü süper ve halen de kullanıyorum rock metal pop jazz ne varsa hepsi mevcut,ama şu an gözümde BS Player tek kraldır.
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    ErkanSYK 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bildiğim kadarıyla Codec Pack'ler bu uygulama sayesinde hayatımızdan çıktı.
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    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Km player bu konuda iyidir.
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    2150 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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