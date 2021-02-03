VLC media player 20 yaşında

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VideoLAN ekibi 20 yaşını dolduran ana projelerinin yıldönümünü kutluyor. VLC media player, yıllar geçtikçe tüm dünyada oldukça popüler hale geldi. Bu başarıya ulaşmasında basit, güvenilir, hızlı ve ücretsiz bir yazılım olması gibi avantajlarının payı büyük.

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Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan VideoLAN'ın geliştirdiği VLC media player, çoğu insanın henüz internet erişimine bile sahip olmadığı 2001 yılında ortaya çıktı. 20 yılı deviren efsanevi video oynatıcısının ilk sürümü 1 Şubat 2001 tarihinde yayınlanmıştı.

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Yüz milyonlarca aktif kullanıcısı var

Gün geçtikçe daha donanımlı hale gelen VLC birçok video formatını oynatabiliyor. Ayrıca Windows, MacOS, Linux, Android, iOS gibi popüler işletim sistemlerinden BSD, Tizen ve Windows 10 Mobile gibi daha az kullanılan işletim sistemlerine kadar çok çeşitli platformları destekliyor.

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VideoLAN ekibi yazılımla ilgili bazı etkileyici veriler de paylaştı. VLC media player ilk sürümünden bu yana 3.5 milyardan fazla kez indirildi. Video oynatıcısı günümüzde yüz milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

https://www.videolan.org/press/videolan-20.html

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