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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'nin Harmony işletim sistemi, Android'in kopyası çıktı

    Huawei yöneticilerinin ısrarla, Android işletim sisteminin kopyası olmadığını savundukları HarmonyOS'un, Android 10'dan bir farkı olmadığı ortaya çıktı.
    03 Şubat 2021, 13:00 (Güncellendi, 2 hf.)
    32,5b
    3
    87
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    16

    Huawei'nin Harmony işletim sistemi, Android'in kopyası çıktı
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    Çinli teknoloji devi Huawei'nin, ABD ambargoları sonrasında gelişimine hız kazandırdığı HarmonyOS'un, Android'den farklı yepyeni bir işletim sistemi olduğu, üzerine basa basa belirtiliyordu. Ancak yapılan inceleme ve analizler durumun böyle olmadığını gösteriyor.

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    Akıllı telefonlar için geliştirilen HarmonyOS'un, Huawei tarafından duyurulmasından bu yana, yeni mobil platformun Android'den ne kadar farklı olacağı konusunda tartışmalar mevcuttu. Bu tartışmalar, HarmonyOS'un beta sürümüne sınırlı erişim getirilmesi ile birlikte daha da arttı ve ArsTechnica teknoloji editörü Ron Amadeo, HarmonyOS'u test edip sonuçları paylaştı.

    Huawei'nin Harmony işletim sistemi, Android'in kopyası çıktı
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    Çatallama (forking) yapılmış

    Amadeo, HarmonyOS'u EMUI arayüzüne ve birkaç küçük değişikliğe sahip bir Android kopyası olarak tanımlıyor. Aynı zamanda, arayüzün bile Huawei'nin Android akıllı telefonlarına yüklediği EMUI sürümünün tam bir kopyası olarak kaldığına dikkat çekmiş. Amadeo'ya göre, çatallama yaparak Android kopyası oluşturmanızın ve kendi markanız altında işletim sistemi olarak çalıştırmanızın yanlış bir tarafı yok, ancak bunu açık ve şeffaf bir şekilde yapmalısınız. Zira çatallama (forking) olarak adlandırılan yöntemde, bir yazılım projesinin kaynak kodları kopyalanarak, yeni bir projede kullanılıyor.

    Huawei'nin Harmony işletim sistemi, Android'in kopyası çıktı
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    Ocak ayının başlarında ise üst düzey bir Huawei yöneticisi, HarmonyOS'un iOS ve Android'in bir kopyası olmadığını açıklamış ve temel farklılıklarını listelemişti.



    https://arstechnica.com/gadgets/2021/02/harmonyos-hands-on-huaweis-android-killer-is-just-android/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    crazywinner3 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Açık kaynak kodlu bir projeyi kopyalamakta bir sıkıntı yok ama çıkıp bu yeni bir işletim sistemi dersen rezil olursun. Koskoca firmaların yaptığı cakalliklara bak sen
    Açık kaynak kodlu bir projeyi kopyalamakta bir sıkıntı yok ama çıkıp bu yeni bir işletim sistemi dersen rezil olursun. Koskoca firmaların yaptığı cakalliklara b...
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    1 Yanıt Yanıtla +69
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    Mr. Jingles 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tüm vizyonu rakibini taklit etmek üzerine olan yaratıcılıktan uzak bir firmanın işletim sisteminden ne bekleniyordu ki zaten. Android temelli olduktan sonra ne anladım bu işten? Orijinal Android kullanırım daha iyi. Linux çekirdeği üzerine tamamen sıfırdan yazılmış yepyeni bir işletim sistemi yazmak yerine gidip de Android’in temeli üzerine inşa edip yeni bir proje olarak lanse etmek kusura bakmayın da sahtekarlıktır.
    Tüm vizyonu rakibini taklit etmek üzerine olan yaratıcılıktan uzak bir firmanın işletim sisteminden ne bekleniyordu ki zaten. Android temelli olduktan sonra ne ...
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine acik kaynakli kodlari kendilerinkiymis gibi yeni bir mobil platform isleim sistemi diye algi olusturdular sunular yapmislardir!

    FOS cikmasindan ote HIRSIZLIK cikmistir. Haberde de bahsedildigi uzere seffaf bir sekilde catallama olayi yok !

    Cin den bir cacik cikmaz ... Anca kopyalamalarda cabaliyorlar lakin onu da beceremiyorlar ...
    Yine acik kaynakli kodlari kendilerinkiymis gibi yeni bir mobil platform isleim sistemi diye algi olusturdular sunular yapmislardir! FOS cikmasindan o...
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    Yanıtla +30
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    Yorumlar (59) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    şuan beta olduğu unutulmamalı daha alpha ve rc sürümleri çıkacak ilk başta android uygulamalarını buna adapte etmek için eklemiş olabşilirler kaynak kodalarını
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çinliler önce kopyalar sonra orjinalinden daha fazla geliştirirler diye bir umut fişeği atayım :)
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    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eee ne bekliyordunuz. Bu konuda yapamazlar dediğimde kendini çok bilmişler car car ötüryordu.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sahtekar, tek bildiği şey rakiplerini kopyalamak olan bir marka kısacası şaşırtmadı.
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    şahinküçük (burak şahin küçük) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    dosyalar kısmı bazen buga giriyor dosya gönderimi seçerken falan daha net fark ediyorsunuz imajlandığını anrdroid 4.0 ın üstüne tasarım atmışlar. tasarımı da ios dan çalmışlar ben bunları belirttiklerini sanıyordum ayıp etmişler
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    G godoro (ıbow arık) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    HarmonyOS'un android kopyası olması tüketicinin yüzde kaçının umurunda ki, başarısızlık olarak nitelendirilmiş? Huawei'nin önüne bir engel çıkardılar, o da "bu engeli en kısa sürede uygulama ayağıyla birlikte nasıl aşarım" çözümünü üretti. ilk etapta çözüm ise yaradı mı ona bakalım. Huawei akıllı cihaz satmaya devam ediyor mu/ şirketin surekliliği saglandı mı? Kriz yönetildi, engel aşıldı.
    Yani şimdi huawei yepyeni bir isletim sistemini bu kadar kısa sürede hazırlayıp cuvallayıp batma riskini alsa daha mı akıllıca olacaktı? Cılız bir uygulama marketi eşliğinde...
    Teknolojiden anlamayan birisi olarak yorumum bulunsun. Ben bu konuda başarılı buluyorum Huawei'i.
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    ReiseReise 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Üreticilerin ürettiği işletim sistemlerine bel bağlamamak lazım zamanında s8500 almıştım samsung bada ile çıkmıştı samsung o kadar reklam yapmıştı hayvan gibi geliştiricez diye bada 2.0 da bitti sistem millet badalı sisteme android port etti en son
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    iNFeRNuS (Uğur Öner) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Youtube da harmonyos'u öve öve bitiremeyen Erdi Bey online mı?
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    E extra34 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    huaweiden de farklı bişey beklenemezdi zaten
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    tonodias 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kopyası olsa zibil gibi uygulaması çıkardı. Boş boş uygulamaları var.
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    32478 kez okundu.
    48 kişi, toplam 59 yorum yazdı.

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    huawei, harmonyos ve
    6 etiket daha kopya klon android işletim sistemi mobil Mobil Teknolojiler
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