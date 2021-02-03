Huawei'nin Harmony işletim sistemi, Android'in kopyası çıktı

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Çinli teknoloji devi Huawei'nin, ABD ambargoları sonrasında gelişimine hız kazandırdığı HarmonyOS'un, Android'den farklı yepyeni bir işletim sistemi olduğu, üzerine basa basa belirtiliyordu. Ancak yapılan inceleme ve analizler durumun böyle olmadığını gösteriyor.

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Akıllı telefonlar için geliştirilen HarmonyOS'un, Huawei tarafından duyurulmasından bu yana, yeni mobil platformun Android'den ne kadar farklı olacağı konusunda tartışmalar mevcuttu. Bu tartışmalar, HarmonyOS'un beta sürümüne sınırlı erişim getirilmesi ile birlikte daha da arttı ve ArsTechnica teknoloji editörü Ron Amadeo, HarmonyOS'u test edip sonuçları paylaştı.

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Çatallama (forking) yapılmış

Amadeo, HarmonyOS'u EMUI arayüzüne ve birkaç küçük değişikliğe sahip bir Android kopyası olarak tanımlıyor. Aynı zamanda, arayüzün bile Huawei'nin Android akıllı telefonlarına yüklediği EMUI sürümünün tam bir kopyası olarak kaldığına dikkat çekmiş. Amadeo'ya göre, çatallama yaparak Android kopyası oluşturmanızın ve kendi markanız altında işletim sistemi olarak çalıştırmanızın yanlış bir tarafı yok, ancak bunu açık ve şeffaf bir şekilde yapmalısınız. Zira çatallama (forking) olarak adlandırılan yöntemde, bir yazılım projesinin kaynak kodları kopyalanarak, yeni bir projede kullanılıyor.

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Ocak ayının başlarında ise üst düzey bir Huawei yöneticisi, HarmonyOS'un iOS ve Android'in bir kopyası olmadığını açıklamış ve temel farklılıklarını listelemişti.

https://arstechnica.com/gadgets/2021/02/harmonyos-hands-on-huaweis-android-killer-is-just-android/

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