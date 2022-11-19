VMware Fusion 13 yayınlandı: Apple Silicon Mac'ler için native destek geldi

Intel ve Apple Silicon işlemcili Mac'lerde Windows 11
Fusion 13 Pro, Apple Silicon ve Intel işlemcili Mac bilgisayara sahip kullanıcıların Windows 11 gibi işletim sistemlerini sanal bir makinede çalıştırarak, macOS Windows deneyimini birlikte yaşatıyor. Windows 11’in ARM sürümünün çalıştırılması gerekiyor. Geliştiriciler, bu sürümdeki VMware araçlarının sanal grafikler ve ağ iletişimi sağladığını, daha fazlasının geleceğini söylüyor. Ayrıca sürücülerin sertifikalı ve imzalı olduğu belirtiliyor ve çözünürlük 4K ve üzeri ayarlanabiliyor.
VMware Fusion 13, ücretsiz deneme sürümüyle geliyor ve kayıt gerektirmiyor. DMG dosyasından Apple Silicon ve Intel çipli Mac’ler için iki ayrı kurulum dosyası çıkıyor.