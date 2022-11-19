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    Anlık Bildirim

    VMware Fusion 13 yayınlandı: Apple Silicon Mac'ler için native destek geldi

    Mac’te Windows açmak için kullanılan popüler sanallaştırma programlarından VMware, güncellendi. VMware Fusion 13 Pro, Intel ve en yeni Apple Silicon Mac’ler için yayınlandı.
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    VMWare Fusion 13 Pro Tam Boyutta Gör
    VMware, Apple Silicon işlemcili Mac’ler için yerel destek sunan sanallaştırma programına yönelik büyük bir güncelleme olan Fusion 13 Pro’yu yayınlandı. Apple M1 ve M2 işlemcili Mac’lere destek sunan ilk sürüm yayınlandı. Bu özellik, bir süredir beta sürümde test ediliyordu.

    Intel ve Apple Silicon işlemcili Mac'lerde Windows 11

    Fusion 13 Pro, Apple Silicon ve Intel işlemcili Mac bilgisayara sahip kullanıcıların Windows 11 gibi işletim sistemlerini sanal bir makinede çalıştırarak, macOS Windows deneyimini birlikte yaşatıyor. Windows 11’in ARM sürümünün çalıştırılması gerekiyor. Geliştiriciler, bu sürümdeki VMware araçlarının sanal grafikler ve ağ iletişimi sağladığını, daha fazlasının geleceğini söylüyor. Ayrıca sürücülerin sertifikalı ve imzalı olduğu belirtiliyor ve çözünürlük 4K ve üzeri ayarlanabiliyor.

    VMware Fusion 13 Pro Apple Silicon Mac Tam Boyutta Gör
    Grafik performansı açısından Fusion 13, Intel üzerinde Windows ve Linux sanal makinelerinde, Apple Silicon üzerinde Linux sanal makinelerinde OpenGL 4.3’ü destekliyor. Intel üzerinde çalışan Windows, DirectX 11 grafiklerini keyfini yaşatmaya devam ederken, Fusion, mevcut en hızlı GPU’lardan bazılarını kullanarak inanılmaz performans için eGPU cihazlarını desteklemeye devam ediyor. Apple Silicon üzerinde çalışan Fusion, Linux çekirdeği 5.19 veya üzeri yüklü ARM tabanlı Linux sanal makinelerinde ışık hızında 3D donanım hızlandırmayla OpenGL 4.3 sunuyor.

    VMware Fusion 13, ücretsiz deneme sürümüyle geliyor ve kayıt gerektirmiyor. DMG dosyasından Apple Silicon ve Intel çipli Mac’ler için iki ayrı kurulum dosyası çıkıyor.

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