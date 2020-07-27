Vodafone'dan yerli girişimlere 1 milyon TL'lik destek

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Vodafone, Türk girişimleri desteklemeye devam ediyor. Vodafone Vitrin isimli hzladırma programı ile yerli startup şirketlere yılda 1 milyon TL’ye kadar destek sunuluyor. Vodafone Vitrin’de Tavla Stars, Asktrology, Bartme gibi uygulamalar yer alıyor. 2023 sonuna kadar toplam 50 firmayla iş birliği yapılması hedefleniyor.

Vodafone Vitrin’e katılan firmalara yıllık 1 milyon TL’ye kadar dijital pazarlama hizmeti veriliyor. 2023 sonuna kadar şirketlere 75 milyon TL maddi destek sağlanması ve bu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer yaratılması amaçlanıyor.

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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Üye firmalarımız, Vodafone Vitrin aracılığıyla yaklaşık 24 milyon müşteriyi kapsayan Vodafone Türkiye bazına tanıtım yapma şansını yakalıyor. Aldıkları güçlü dijital pazarlama desteğinin yanında Vodafone'un geniş kurumsal ağından faydalanabiliyorlar. Pazarlama desteklerine ek olarak, program yöneticileri ve alanında tecrübeli Vodafone yöneticileri ile birlikte çalışarak, iş modellerini ileri seviyeye taşıma şansını yakalıyorlar. Bu programla, 2023 yılı sonuna kadar toplam 50 firmayla işbirliği yapmayı, bu firmalara toplam 75 milyon TL değerinde destek sağlamayı ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer yaratılmasını hedefliyoruz.”

Vodafone Vitrin’e başvurular https://vitrin.vodafone.com.tr üzerinden yapılıyor. Vodafone, başvuru yapan firmaları değerlendirip test sürecine alıyor. Test süresince girişimin performansı günlük raporlarla takip ediliyor. Girişimler test sonunda önceden belirlenen performans kriterlerine göre değerlendiriliyor. Test performansı iyi bulunan girişimlerle Vitrin gelir ortaklığı anlaşması imzalanıyor.

İhracata destek

Vodafone, Türkiye pazarında kendini kanıtlamış ve potansiyel vaat eden Vodafone Vitrin üyelerini global pazarlara taşıyarak Vodafone'un global müşterileriyle buluşturmayı da hedefliyor. Globale taşınacak firmaların ihracata da önemli katkısı olması bekleniyor. Global pazarı hedefleyen firmaların, doğru çalışma modeline sahip olması ve ölçeklendirilebilir bir ürün ya da servisinin bulunması önem taşıyor.



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