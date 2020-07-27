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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Evden çalışanların verimliliğini ölçen yazılım: AntiZAN

    Aydos Yazılım tarafından geliştirilen AntiZAN, evden çalışanların iş verimliliğini ölçüyor. AntiZAN, çalışanın ekran aktivitesini ölçüyor.
    2 sa.
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    Diğer Y...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Evden çalışanların verimliliğini ölçen yazılım: AntiZAN
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    Koronavirüs nedeniyle sadece sosyal yaşamımız değil çalışma şeklimiz de değişti. Çalışan sağlığı ve pandeminin yayılma hızını düşürmek için şirketler istemeyerek de olsa evden çalışma modeline geçti. Şirketler 4-5 yılda yapacağı dijitalleşmeyi koronavirüs sayesinde birkaç ay içerisinde yapmak zorunda kaldı.

    Evden çalışma modeline aniden geçildiği için çalışan ve işveren için bazı sorunlar ortaya çıktı. Bu sorunların başında da iş verimliliği geliyor. Bazı çalışanların verimliliği düşerken bazı çalışanların ise iş yükü arttığı için daha fazla çalışması gerebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Skoda Scala Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

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    Çalışanın haklarının korunması ve verimliliğin sürdürülmesi için AntiZAN isimli personel verimlilik yazılımı geliştirildi. Aydos Yazılım Geliştirme ve Robot Teknolojileri tarafından geliştirilen yazılım Türkiye’nin çalışma modellerine uyumlu yapıda. Çalışanın bilgisayarına kurulan AntiZAN, ekran aktivitesini ölçerek iş verimliliğini değerlendiriyor. Makine öğrenme teknolojisi sayesinde şirketin çalışma modeline göre kendini geliştiriyor ve verileri anlamlandırıyor.

    Evden çalışanların verimliliğini ölçen yazılım: AntiZAN
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    Aydos Yazılım Geliştirme ve Robot Teknolojileri Genel Müdürü Hüseyin Sarıyar, verimliliğin her şirkete, hatta şirket içindeki gruplara göre ayrı tanımı olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

    "Herkese göre değişen verimlilik kavramı, ancak makine öğrenmesiyle çözülebilecek benzersiz bir altyapı. Sadece kurumu tanımak yetmiyor. Öncesinde ülkemizin kültürü, iş yapış şekilleri, yaşam biçimleri gibi derinlemesine analizlerin yapılarak anlamlandırılması gerekiyordu. AntiZAN'ı geliştirirken biz de bu konuya odaklandık. Yine her kurumun kendine özgü yapısına uyum sağlayabilecek akıllı yapıyı kurduk. Bütün bunları yaparken de, hiç bir veriyi tutmadan sadece aktivite ölçümlemesiyle herkese saygı gösteren bir verimlilik yazılımı oluşturduk. Türkiye'nin önemli kurum ve şirketleri verimliliğini AntiZAN'a teslim etti. Pandemi döneminde büyük ilgi gören uygulamamızın, normalleşmeyle birlikte daha da önem kazanacağına inanıyoruz."

    AntiZAN'ın denemek istiyorsanız web sitesindeki demo talep formunu şirket bilgilerinizle birlikte doldurarak talepte bulunabilirsiniz. Yazılımın fiyatı şirketlerin yapısına göre değişiyor.

    https://antizan.com.tr/



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    kralkarga (Arda Sinanoğlu) 1 sa. en beğenilen
    Kardeşim böyle olmaz, eve adam da gönderin başımızda dursun!
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    10ur 9 dk.
    Verimliliğin klavye tıklaması ve cursor hareketiyle orantılı olduğunu sanan ürününün adı gibi vizyonsuz firma
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    Rachsuchtig 20 dk.
    Şirketler size para ödüyor tabiki verimliliğinizi ölçecek.
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    kmlkszhacker 49 dk.
    Boş
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    AktifProje 51 dk.
    Rezillik. Bu şekilde çalışanını gözetleyerek verimlilik arttırabileceğini zanneden firmalar uzun vadede kaybedecektir.Bu arada ismi çok kötü. Partizan gibi.
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    anilmy (Anıl mert Yerlikaya) 1 sa.
    Desene yani corona üzerine bir hayat kurucaz, bunda sonra hayatımızı böyle idame edicez...
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    ERIKCI (Arap Saçı) 1 sa.
    Bu nedir yahu, iş yapılıyorsa tamamdır işte
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    kralkarga (Arda Sinanoğlu) 1 sa. en beğenilen
    Kardeşim böyle olmaz, eve adam da gönderin başımızda dursun!
    Yanıtla +4
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