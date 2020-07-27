Evden çalışanların verimliliğini ölçen yazılım: AntiZAN

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Koronavirüs nedeniyle sadece sosyal yaşamımız değil çalışma şeklimiz de değişti. Çalışan sağlığı ve pandeminin yayılma hızını düşürmek için şirketler istemeyerek de olsa evden çalışma modeline geçti. Şirketler 4-5 yılda yapacağı dijitalleşmeyi koronavirüs sayesinde birkaç ay içerisinde yapmak zorunda kaldı.

Evden çalışma modeline aniden geçildiği için çalışan ve işveren için bazı sorunlar ortaya çıktı. Bu sorunların başında da iş verimliliği geliyor. Bazı çalışanların verimliliği düşerken bazı çalışanların ise iş yükü arttığı için daha fazla çalışması gerebiliyor.

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1 Milyon Yazılımcı projesinin detayları belli oldu

Çalışanın haklarının korunması ve verimliliğin sürdürülmesi için AntiZAN isimli personel verimlilik yazılımı geliştirildi. Aydos Yazılım Geliştirme ve Robot Teknolojileri tarafından geliştirilen yazılım Türkiye’nin çalışma modellerine uyumlu yapıda. Çalışanın bilgisayarına kurulan AntiZAN, ekran aktivitesini ölçerek iş verimliliğini değerlendiriyor. Makine öğrenme teknolojisi sayesinde şirketin çalışma modeline göre kendini geliştiriyor ve verileri anlamlandırıyor.

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Aydos Yazılım Geliştirme ve Robot Teknolojileri Genel Müdürü Hüseyin Sarıyar, verimliliğin her şirkete, hatta şirket içindeki gruplara göre ayrı tanımı olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Herkese göre değişen verimlilik kavramı, ancak makine öğrenmesiyle çözülebilecek benzersiz bir altyapı. Sadece kurumu tanımak yetmiyor. Öncesinde ülkemizin kültürü, iş yapış şekilleri, yaşam biçimleri gibi derinlemesine analizlerin yapılarak anlamlandırılması gerekiyordu. AntiZAN'ı geliştirirken biz de bu konuya odaklandık. Yine her kurumun kendine özgü yapısına uyum sağlayabilecek akıllı yapıyı kurduk. Bütün bunları yaparken de, hiç bir veriyi tutmadan sadece aktivite ölçümlemesiyle herkese saygı gösteren bir verimlilik yazılımı oluşturduk. Türkiye'nin önemli kurum ve şirketleri verimliliğini AntiZAN'a teslim etti. Pandemi döneminde büyük ilgi gören uygulamamızın, normalleşmeyle birlikte daha da önem kazanacağına inanıyoruz."

AntiZAN'ın denemek istiyorsanız web sitesindeki demo talep formunu şirket bilgilerinizle birlikte doldurarak talepte bulunabilirsiniz. Yazılımın fiyatı şirketlerin yapısına göre değişiyor.

https://antizan.com.tr/

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