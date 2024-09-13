Vodafone Red’e sınırsız TikTok eklendi: İnternetten yemeyecek

TikTok, Vodafone’da sınırsız
Vodafone, Red çatısı altında sunduğu dolu dolu eğlence dünyasını genişletmeye devam ediyor. Vodafone Red tarifelerindeki sınırsız uygulamalara sınırlı süreyle sınırsız TikTok da eklendi. Buna göre, Vodafone Red’e numarasını taşıyarak veya yeni hat alarak gelen müşterilere özel, Red 40 GB, Red 50 GB ve Red 60 GB tarifelerinde TikTok internetinden yemeyecek.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone Red çatısı altında dünyanın en büyük içerik sağlayıcısı markalarıyla işbirliği yaparak müşterilerimize sunduğumuz dolu dolu eğlence dünyasını sürekli genişletiyoruz. Red müşterilerimiz, tarifelerindeki sınırsız uygulama ayrıcalığı sayesinde, WhatsApp’tan Instagram’a, YouTube’dan Netflix’e, en popüler uygulamaları internetlerinden yemeden kullanabiliyor. Şimdi de sınırlı süreyle TikTok’ta Red tarifeleri sınırsız kullanılabilecek. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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