Vodafone Red’e sınırsız TikTok eklendi: İnternetten yemeyecek

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Tam Boyutta Gör 15 ülkede 330 milyonu aşkın müşteriye mobil ve sabit iletişim hizmetleri sunan Vodafone, Türkiye’deki faaliyetlerini büyütmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Yapılan duyuruya göre Vodafone, yeni gelen müşterilerine Vodafone Red çatısı altında sunduğu sınırsız uygulamalar TikTok’u da ekliyor.

TikTok, Vodafone’da sınırsız

Vodafone, Red çatısı altında sunduğu dolu dolu eğlence dünyasını genişletmeye devam ediyor. Vodafone Red tarifelerindeki sınırsız uygulamalara sınırlı süreyle sınırsız TikTok da eklendi. Buna göre, Vodafone Red’e numarasını taşıyarak veya yeni hat alarak gelen müşterilere özel, Red 40 GB, Red 50 GB ve Red 60 GB tarifelerinde TikTok internetinden yemeyecek.

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Konu hakkında açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone Red çatısı altında dünyanın en büyük içerik sağlayıcısı markalarıyla işbirliği yaparak müşterilerimize sunduğumuz dolu dolu eğlence dünyasını sürekli genişletiyoruz. Red müşterilerimiz, tarifelerindeki sınırsız uygulama ayrıcalığı sayesinde, WhatsApp’tan Instagram’a, YouTube’dan Netflix’e, en popüler uygulamaları internetlerinden yemeden kullanabiliyor. Şimdi de sınırlı süreyle TikTok’ta Red tarifeleri sınırsız kullanılabilecek. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz.”

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