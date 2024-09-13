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    Vodafone Red’e sınırsız TikTok eklendi: İnternetten yemeyecek

    Türkiye’de faaliyet gösteren ende gelen operatörlerden olan Vodafone, kullanıcıları sevindirecek bir kampanya başlatıldı: Vodafone Red’in sınırsız uygulamalarına Tiktok da eklendi.
    Vodafone Red’e sınırsız TikTok eklendi Tam Boyutta Gör
    15 ülkede 330 milyonu aşkın müşteriye mobil ve sabit iletişim hizmetleri sunan Vodafone, Türkiye’deki faaliyetlerini büyütmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Yapılan duyuruya göre Vodafone, yeni gelen müşterilerine Vodafone Red çatısı altında sunduğu sınırsız uygulamalar TikTok’u da ekliyor.

    TikTok, Vodafone’da sınırsız

    Vodafone, Red çatısı altında sunduğu dolu dolu eğlence dünyasını genişletmeye devam ediyor. Vodafone Red tarifelerindeki sınırsız uygulamalara sınırlı süreyle sınırsız TikTok da eklendi. Buna göre, Vodafone Red’e numarasını taşıyarak veya yeni hat alarak gelen müşterilere özel, Red 40 GB, Red 50 GB ve Red 60 GB tarifelerinde TikTok internetinden yemeyecek.

    Konu hakkında açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone Red çatısı altında dünyanın en büyük içerik sağlayıcısı markalarıyla işbirliği yaparak müşterilerimize sunduğumuz dolu dolu eğlence dünyasını sürekli genişletiyoruz. Red müşterilerimiz, tarifelerindeki sınırsız uygulama ayrıcalığı sayesinde, WhatsApp’tan Instagram’a, YouTube’dan Netflix’e, en popüler uygulamaları internetlerinden yemeden kullanabiliyor. Şimdi de sınırlı süreyle TikTok’ta Red tarifeleri sınırsız kullanılabilecek. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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