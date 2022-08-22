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    Volkswagen 2024 itibarıyla Norveç'te sadece elektrikli araç satacak

    Volkswagen, sadece elektrikli araç satma taahhüdünü Norveç için geriye çekti ve 1 Ocak 2024'ten itibaren ülkede sadece elektrikli araç satacağını duyurdu.         
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    Volkswagen 2024 sonrası Norveç'te sadece elektrikli araç satacak
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    Gelecek emisyon kuralları Avrupa'daki pek çok otomobil markasını sadece elektrikli araç satmaya yönlendiriyor. 2030'lu yıllarda gerçekleşmesi beklenen bu geçiş bazı ülkelerde daha da erkene çekilebiliyor. Örneğin Volkswagen, 2024 itibarıyla Norveç'te sadece elektrikli otomobil satacağını duyurdu.

    Norveç'te 2022'nin ilk yarısında en çok satılan elektrikli otomobil Tesla Model Y olmuş. Ardından, iki yıl sonra sadece elektrikli otomobil satacağını duyuran Volkswagen'in ID.4 modeli ve Skoda Enyaq geliyor. Alman üretici ülkede ayrıca ID.5 isimli coupe-SUV ve ID.3 hatchback modellerini de satıyor. ID.3 iki yıl önce Norveç'teki en popüler elektrikli modeldi ancak çeşitliliğin artmasıyla gerilere düştü. Buna ek olarak, Volkswagen'in ID.Buzz isimli elektrikli minibüs modelini satacağı ilk ülkelerden biri de Norveç olacak.

    Pazar büyüklüğü açısından elektrikli otomobil denince akla ilk gelen ülkelerden biri haliyle Çin oluyor. Ülkede neredeyse her gün yeni bir model tanıtılıyor diyebiliriz. Ancak elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payının en yüksek olduğu ülke Norveç. 2021'e ilişkin verilere baktığımızda ülkedeki otomobil satışlarının yüzde 64.5'inin tamamen elektrikli olduğunu görüyoruz.

    Aslına bakılırsa Norveç'in kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu bu durum çok da sürpriz olmuyor. Öte yandan tek etken bu değil elbette. Ülkenin ana geçim kaynaklarından biri petrol ihracatı olsa da son 10 yılda yenilenebilir enerji ve elektrikli araç şarj altyapısı konularında yapılan yatırımlar oldukça büyük. Ayrıca KDV muafiyeti, otobüs ve taksi şeritlerini kullanabilme gibi teşvikler uygulanıyor.

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