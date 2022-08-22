730 beygirlik Bentley Mulliner Batur tanıtıldı: Sadece 18 tane üretilecek

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Bentley, pek çok marka gibi tamamen elektriğe geçiş yapmaya hazırlanıyor ancak içten yanmalı motorlu (ICE) otomobillerden henüz vazgeçmiş değil. Şirket bu tutumunu bir kez daha ortaya koydu ve marka tarihinin en güçlü otomobilini tanıttı.

Bentley Mulliner Batur, özellikleriyle neler sunuyor?

Bentley Mulliner Batur olarak adlandırılan model, şirketin bilindik 6.0 litre W12 çift turbo motorunun güncellenmiş bir versiyonunu kullanıyor. Yeni emme manifoldu, güncellenen turboşarjlar, daha büyük ara soğutucular ve bunun gibi çeşitli modifikasyonlardan geçirilen ve titanyum egzoz ile kombine edilen motor 740 PS güç ve 1000 Nm tork üretiyor.

Bentley Mulliner Batur'un performans değerleri henüz açıklanmadı fakat Continental GT Speed modelinden 80 hp güç ve 100 Nm tork fazlası olduğunu biliyoruz. Fikir oluşması açısından söz konusu modelin 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamladığını ve 335 km/s son hıza sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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Mulliner Batur'un diğer özellikleri arasında 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman, arka aks yönlendirme, tork yönlendirme, elektronik sınırlı kaydırmalı diferansiyel, adaptif havalı süspansiyon ve elektrikli aktif denge kontrol sistemi gibi donanımlar yer alıyor. Bunun yanı sıra önde on pistonlu kaliper ve 440 mm disklerden, arkada ise dört pistonlu kaliper ve 410 mm disklerden oluşan karbon fiber takviyeli silisyum karbür (CSiC) fren sistemi de özellikler arasında.

Tasarım olarak baktığımızda, Mulliner Batur'un içten yanmalı motora sahip olsa da farklı tasarımıyla markanın elektrifikasyon sürecini yansıttığını söylemek mümkün. Örneğin, daha dik bir şekilde alçağa konumlandırılan büyük ön panjur, bu noktada Mulliner Batur'un dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi oluyor. Ayrıca yanlardaki ince farların da Mulliner Bacalar modelindeki aydınlatmaların evrim geçirmiş hali olduğu belirtiliyor.

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Arkaya doğru ilerlediğimizde coupe stili, güçlü omuz çizgisi ve bu modele özel 22 inçlik beş kollu jantlarıyla dikkat çekmeyi başaran Bentley Mulliner Batur'da ince LED stoplar, aktif arka spoyler, büyük egzoz çıkışları ve siyah arka difüzör gibi detaylar da göze çarpıyor.

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Söz konusu modelin iç mekanı tamamen kişiselleştirilebilir şekilde tasarlanmış. Müşteriler, doğal lifli kompozitlerden ahşap malzemelere kadar pek çok tercihte bulunabiliyor. Bu da yeterli gelmezse, bazı kontroller 18 ayar altın ile 3D yazıcıda basılabiliyor.

Bu modelden sadece 18 adet üretilecek ve yaklaşık 2 milyon dolarlık başlangıç fiyatına rağmen tamamı satılmış. Müşteri kendi aracıyla ilgili tüm tercihleri yaptığında el yapımı üretim süreci başlıyor ve bu sürecin tamamlanması birkaç ayı buluyor. Bentley, ilk teslimatı 2023'ün ortasında yapmayı planlıyor.

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Bentley Mulliner Batur tanıtıldı: İşte özellikleri ve tasarımı