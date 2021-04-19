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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli marka, yeni konseptiyle klasik Vosvos'u elektrikli olarak geri döndürdü

    Ülkemizde Vosvos olarak tanıdığımız klasik Volkswagen Beetle, Çinli marka Ora'nın imzasını taşıyan bir konsept çalışmasıyla dört kapılı bir elektrikli araç olarak geri döndü. İşte konseptin tasarımı:
    19 Nisan 2021, 23:20 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli marka, yeni konseptiyle klasik Vosvos'u elektrikli olarak geri döndürdü
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    Hatırlanacağı üzere Volkswagen Beetle'ın üretimi 2019'da sona erdi. Söylentilere göre ikonik model, klasik tasarımından esintiler taşıyan dört kapılı elektrikli bir araç olarak geri dönebilir.

    Öte yandan Çinli Ora markası elini çabuk tuttu ve Vosvos olarak da tanıdığımız klasik Beetle'ı elektrikli bir otomobil olarak yeniden hayata döndürdü. Klasik Vosvos'tan esinlenen tasarımıyla eski ve yeniyi bir araya getiren konseptin adı Ora Punk Cat. Ön kaputun, çamurlukların ve tamponların şekli doğrudan ikonik modeli yansıtıyor. Bunun yanı sıra cam tavan, gömülü kapı kolları ve alaşımlı jantlar gibi daha modern detaylar da mevcut.

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    Ayrıca Bkz. "Ford'un yeni coupe SUV modeli Evos Çin'de ortaya çıktı"

    Ora Punk Cat'in iç mekanında da Vosvos'taki direksiyonun neredeyse aynısı kullanılmış. Fakat Çinli marka direksiyona çeşitli multimedya kontrolleri eklemeyi de unutmamış. Ayrıca yuvarlak dijital gösterge ekranı da orijinal modeldekini yaşatacak şekilde tasarlanmış. Bunun yanı sıra ambiyans aydınlatması, geniş bir multimedya ekranı, türbin şekilli hava menfezleri ve kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi gibi modern detaylar da markanın kendisi tarafından eklenen özelliklerden.

    Konseptin menzili ya da güç aktarma organları gibi teknik detayları henüz belli değil. Fakat Ora markasının modelleri erişilebilir fiyatlara sahip olmasıyla biliniyor. Örneğin Ora R1 isimli model bunlardan biri. Araçla ilgili diğer bilgilerin önümüzdeki süreçte açıklanmasını bekleyebiliriz.



    https://www.sohu.com/a/461613495_383324
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 8 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 8 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 10 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 18 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 22 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 1 gün önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok kötü be. Ama cidden çok kötü...
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    Tek suçu kopya çekmek (Alp Al) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yalnız baya beğendim
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    Şıh Hazretleri (- -) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İçi yandaş müteahhitlerin evleri gibi olmuş, gözlerim kanadı
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