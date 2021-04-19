Çinli marka, yeni konseptiyle klasik Vosvos'u elektrikli olarak geri döndürdü

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Hatırlanacağı üzere Volkswagen Beetle'ın üretimi 2019'da sona erdi. Söylentilere göre ikonik model, klasik tasarımından esintiler taşıyan dört kapılı elektrikli bir araç olarak geri dönebilir.

Öte yandan Çinli Ora markası elini çabuk tuttu ve Vosvos olarak da tanıdığımız klasik Beetle'ı elektrikli bir otomobil olarak yeniden hayata döndürdü. Klasik Vosvos'tan esinlenen tasarımıyla eski ve yeniyi bir araya getiren konseptin adı Ora Punk Cat. Ön kaputun, çamurlukların ve tamponların şekli doğrudan ikonik modeli yansıtıyor. Bunun yanı sıra cam tavan, gömülü kapı kolları ve alaşımlı jantlar gibi daha modern detaylar da mevcut.

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Ora Punk Cat'in iç mekanında da Vosvos'taki direksiyonun neredeyse aynısı kullanılmış. Fakat Çinli marka direksiyona çeşitli multimedya kontrolleri eklemeyi de unutmamış. Ayrıca yuvarlak dijital gösterge ekranı da orijinal modeldekini yaşatacak şekilde tasarlanmış. Bunun yanı sıra ambiyans aydınlatması, geniş bir multimedya ekranı, türbin şekilli hava menfezleri ve kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi gibi modern detaylar da markanın kendisi tarafından eklenen özelliklerden.

Konseptin menzili ya da güç aktarma organları gibi teknik detayları henüz belli değil. Fakat Ora markasının modelleri erişilebilir fiyatlara sahip olmasıyla biliniyor. Örneğin Ora R1 isimli model bunlardan biri. Araçla ilgili diğer bilgilerin önümüzdeki süreçte açıklanmasını bekleyebiliriz.

https://www.sohu.com/a/461613495_383324

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