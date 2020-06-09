Volkswagen'de CEO değişikliği: İşte koltuktaki yeni isim

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Volkswagen markasının CEO koltuğundaki isim değişti. Yönetim kurulu kararınca markanın CEO’luk görevine Ralf Brandstatter getirildi.

Volkswagen Passenger Cars markasının operasyondan sorumlu üst düzey yöneticisi (COO) olan Ralf Brandstatter, yönetim kurulu kararı ile 1 Temmuz’dan itibaren markanın CEO’luk görevini üstlenecek. Şu an hem grubun hem de markanın CEO’su olarak görev yapan Herbert Diess ise 1 Temmuz’dan itibaren sadece grubun tepe yöneticisi olarak görevine devam edecek.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dies, “Ralf Brandstatter şirketimizin en tecrübeli yöneticilerinden biri. Son iki yıldır da Volkswagen’deki COO görevini başarıyla yerine getirdi ve markanın yeniden şekillenmesinde kilit rol oynadı. Dolayısıyla bundan böyle markanın gelişimine CEO olarak devam edecek olmasından son derece memnunum” ifadelerini kullandı.

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Yakında Volkswagen Passenger Cars'ın CEO’su olarak göreve başlayacak Brandstatter ise “Volkswagen olarak gelecekte izleyeceğimiz yol belli. Transform 2025+ stratejisi temelinde karbonsuz mobilite konusunda öncü markalardan biri olma ve bir dijital teknoloji şirketi olma yolunda ilerliyoruz. Bu yolda hep birlikte kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Volkswagen Grubu’na 1993 yılında katılan Ralf Brandstatter, yeni araç projeleri için proje yöneticiliği (2003) dahil olmak üzere pek çok farklı görev üstlendi. 2005 yılında SEAT markasındaki tedarikten sorumlu isim olarak İspanya’ya gitti ve 2008 yılında yine SEAT markası için satın almadan sorumlu üst düzey yöneticilik görevini yerine getirdi.

2018’in Ağustos ayından bu yana Volkswagen Passenger Cars markasında COO görevini yerine getiren tecrübeli isim, bundan böyle aynı markanın CEO koltuğunda oturacak.

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