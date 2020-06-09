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    Volkswagen'de CEO değişikliği: İşte koltuktaki yeni isim

    Yönetim kurulu kararınca Volkswagen Passenger Cars markasının CEO görevine getirilecek yeni isim belli oldu. Koltuğa markanın operasyondan sorumlu üst düzey yöneticisi (COO) Ralf Brandstatter geçecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'de CEO değişikliği: İşte koltuktaki yeni isim
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    Volkswagen markasının CEO koltuğundaki isim değişti. Yönetim kurulu kararınca markanın CEO’luk görevine Ralf Brandstatter getirildi.

    Volkswagen Passenger Cars markasının operasyondan sorumlu üst düzey yöneticisi (COO) olan Ralf Brandstatter, yönetim kurulu kararı ile 1 Temmuz’dan itibaren markanın CEO’luk görevini üstlenecek. Şu an hem grubun hem de markanın CEO’su olarak görev yapan Herbert Diess ise 1 Temmuz’dan itibaren sadece grubun tepe yöneticisi olarak görevine devam edecek.

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    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dies, “Ralf Brandstatter şirketimizin en tecrübeli yöneticilerinden biri. Son iki yıldır da Volkswagen’deki COO görevini başarıyla yerine getirdi ve markanın yeniden şekillenmesinde kilit rol oynadı. Dolayısıyla bundan böyle markanın gelişimine CEO olarak devam edecek olmasından son derece memnunum” ifadelerini kullandı.

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    Yakında Volkswagen Passenger Cars'ın CEO’su olarak göreve başlayacak Brandstatter ise “Volkswagen olarak gelecekte izleyeceğimiz yol belli. Transform 2025+ stratejisi temelinde karbonsuz mobilite konusunda öncü markalardan biri olma ve bir dijital teknoloji şirketi olma yolunda ilerliyoruz. Bu yolda hep birlikte kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

    Volkswagen Grubu’na 1993 yılında katılan Ralf Brandstatter, yeni araç projeleri için proje yöneticiliği (2003) dahil olmak üzere pek çok farklı görev üstlendi. 2005 yılında SEAT markasındaki tedarikten sorumlu isim olarak İspanya’ya gitti ve 2008 yılında yine SEAT markası için satın almadan sorumlu üst düzey yöneticilik görevini yerine getirdi.

    2018’in Ağustos ayından bu yana Volkswagen Passenger Cars markasında COO görevini yerine getiren tecrübeli isim, bundan böyle aynı markanın CEO koltuğunda oturacak.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 34 dk.
    Volkswagen'in yeni CEO'su Ralf Brandstatter oldu diye haber başlığı yazmak çok mu zor iyice sabah gazetesine döndünüz
    Yanıtla +2
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    yardimacil65 56 dk. yeni yorumcu
    Avrupa'da binemiyoruz biz bu arabalara. MasALLAH türkiyede en ama en eski arac 2017 model trafikte. Avrupa'da hala 98 corsa lar geziyor. Vay arkadaş...
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 51 dk. yardimacil65
    Komik desen komik değil, mütemadiyen her habere de yazıp duruyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    zunerall (Hindu Papanreu) 13 dk. yardimacil65
    Dönün o zaman geri. Siz de 2020 araçlara binersiniz bizim gibi. Yokluk çekmeyin yaban ellerde. Gelin burada hayatınızı yaşayın. Bakın, biz bolluk içinde yüzüyoruz.

    Tabii siz 2.000€ maaş alıp 120.000€ ödüyorsunuz Clio'ya değil mi? Mesela VW Golf, sizde 190.000€'dan başlıyor ama biz 19.000TL veriyoruz.

    Sahi, ne işiniz var ki Avrupa'da? Değer mi hiç bu kadar eziyet çekmeye? Gelin 2.400TL asgari ücretle 20.000TL'ye Golf alın. Hatta bir kaç ay daha dişinizi sıkıp 30.990TL'den başlayan fiyatlarla Yeni Passat bile alabilirsiniz. Bakın Almanlar bu araç için 285.000€ veriyor.

    Hepsinin 2020 model olduğunu söylememe gerek yoktur değil mi?
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