Eski Volkswagen CEO'su Çinli otomobile hayran kaldı: "Bu imkansız"

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör

Volkswagen Group'un başındaki dönemde elektrikli araçlara geçiş sürecini yöneten Herbert Diess, Alman otomobil devinin özellikle yazılım alanındaki yetersizlikler nedeniyle Çinli rakiplerinin oldukça gerisinde kalmasından sorumlu tutulmuştu. Görevinden ayrıldıktan sonra farklı elektrikli araçları deneyimleme şansı bulan eski CEO, Çinli NIO'nun yeni amiral gemisi ET9 modeliyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hidrojenle çalışan kamyon dünya rekoru kırdı:Tek depoyla 2.905 km 1 gün önce eklendi

NIO'nun kurucu ortağı William Li lansman öncesinde ET9'u deneyimlemeleri için bazı önemli isimleri davet etti. Bu isimler arasında ev aletleri üreticisi Midea'nın CEO'su Paul Fang, akıllı sürüş çözümleri sağlayıcısı Horizon Robotics'in CEO'su Yu Kai, Bertelsmann Çin CEO'su Annabelle Yu Long ve eski Volkswagen CEO'su Herbert Diess de yer alıyordu. Özellikle otomotiv dünyasında tecrübesiyle tanınan Diess'in yorumları, ET9'un ulaştığı seviyeyi anlamak açısından oldukça dikkat çekici.

Volkswagen'in eski tepe yöneticisi, ET9'a yönelik hayranlığı test sürüşünün ardından dudaklarından dökülen "bu imkansız" sözleriyle ifade etti. Elektrikli otomobil 5.324 mm uzunluğa, 2.017 mm genişliğe ve 1.620 mm yüksekliğe sahip. Aynı zamanda 3.250 mm'lik aks mesafesiyle oldukça geniş bir iç hacim sunuyor. Fastback stilindeki araç 23 inçlik jantları, kısa motor kaputu ve ve yatık arka camıyla hem zarif hem de dinamik bir görünüme sahip. Bu açıdan BMW 6 Serisi Gran Turismo'yu anımsattığı söylenebilir.

Tam Boyutta Gör

NIO ET9 teknolojileri

Teknolojik altyapısıyla fark yaratan ET9, drive-by-wire ve steer-by-wire sistemleriyle donatılmış durumda. Ayrıca NIO'nun kendi geliştirdiği 5 nm'lik Shenji NX9031 işlemcisi sayesinde yüksek seviyede otonom sürüş yetenekleri sunuyor. Dört kişilik oturma kapasitesine sahip olan ET9'un iç mekanında 15.6 inçlik dokunmatik ekran bulunurken, arka yolcular için de ek üç adet ekran mevcut. Ayrıca arkadaki yolcular 45 dereceye kadar yatabilen ayrı koltuklar, katlanabilir masalar ve buzdolabı gibi özelliklerin de keyfini çıkarabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Araç biri arka, diğeri ise ön aksta olmak üzere toplam 520 kW (697 beygir) güç ve 700 Nm tork üreten çift elektrik motoruna sahip. Bu ünite 0-100 km/s hıza 4.3 saniyede ulaşılmasını sağlıyor. NIO ET9'un 925 voltluk elektrik mimarisi sayesinde 600 kW'a kadar hızlı şarjı desteklediğini belirtelim. Otomobilin 292 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip 100 kWh kapasiteli batarya paketi, CLTC ölçümüne göre 650 km menzil sağlayabiliyor. 5C şarj oranı sayesinde 5 dakika içinde 255 km menzil kazanması da bir başka artısı. Aracın batarya sistemi, NIO'nun ünlü batarya değişim istasyonlarıyla da uyumlu. Bu sayede, yalnızca 3 dakikada tam dolu bir batarya ile değişim yapılabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Otomobilin ilerleyen dönemlerde 150 kWh kapasiteli yarı katı hal batarya seçeneğiyle de sunulması bekleniyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. NIO ET9, Çin'de 660.000 yuan (90.450 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıktı. Fakat buradaki asıl olay Çinli otomotiv markalarının ulaştığı teknolojik seviyeyi gözler önüne sermesi. Tıpkı Ford yöneticisinin Xiaomi hakkında söylediği gibi, Herbert Diess de Çin'in otomotiv sektöründeki yükselişini hayranlıkla kabul ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Eski Volkswagen CEO'su Çinli otomobile hayran kaldı: "Bu imkansız