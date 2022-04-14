Volkswagen Grubu'nun elektrikli araç teslimatları ilk çeyrekte %65 arttı

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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, ocak-mart döneminde özel kalemler öncesi kârını Ukrayna savaşı ve Çin'deki salgın kısıtlamalarına rağmen yüzde 77 artırarak 8,5 milyar euro'ya yükseltti. Grubun geçen yılın ocak-mart dönemindeki kârı 4,8 milyar euro olarak açıklanmıştı.

Grubun, ilk çeyrekteki araç teslimatları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 azalarak yaklaşık 1,9 milyona geriledi. Buna karşın tamamen elektrikli araçların teslimatları ilk çeyrekte yüzde 65 artarak 99 bin 100'e ulaştı. Pazar özelinde baktığımızda Çin’deki elektrikli araçlar teslimatlarının yüzde 365,5 artması dikkat çekici bir büyüme olarak kayıtlara geçti.

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Volkswagen Grubu'nun ilk çeyrekte en çok teslimatı yapılan 5 elektrikli modeli şöyle:

Volkswagen ID.4 - 30.300 adet

Volkswagen ID.3 - 13.000 adet

Audi Q4 e-tron (Sportback dahil) - 10.700 adet

Audi e-tron (Sportback dahil) - 10.300 adet

Porsche Taycan (Cross Turismo dahil) - 9.500 adet

Avrupa, 58.400 adet ve yüzde 59 pay ile Volkswagen Grubu'nun ilk çeyrekte en çok elektrikli araç teslimatı yaptığı pazar oldu. Çin'in 28.800 adet ile yüzde 29 pay aldığı satışlarda ABD'nin payı da yüzde 8 oldu. İlk çeyrekte ABD'de 7.900 elektrikli araç sahiplerine teslim edildi.

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Volkswagen Grubu'nun elektrikli araç teslimatları %65 arttı