Volkswagen Grubu'nun elektrikli araç teslimatları ilk çeyrekte %65 arttı

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, ocak-mart döneminde özel kalemler öncesi kârını Ukrayna savaşı ve Çin'deki salgın kısıtlamalarına rağmen yüzde 77 artırarak 8,5 milyar euro'ya yükseltti. Grubun geçen yılın ocak-mart dönemindeki kârı 4,8 milyar euro olarak açıklanmıştı.
Grubun, ilk çeyrekteki araç teslimatları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 azalarak yaklaşık 1,9 milyona geriledi. Buna karşın tamamen elektrikli araçların teslimatları ilk çeyrekte yüzde 65 artarak 99 bin 100'e ulaştı. Pazar özelinde baktığımızda Çin’deki elektrikli araçlar teslimatlarının yüzde 365,5 artması dikkat çekici bir büyüme olarak kayıtlara geçti.
Volkswagen Grubu'nun ilk çeyrekte en çok teslimatı yapılan 5 elektrikli modeli şöyle:
- Volkswagen ID.4 - 30.300 adet
- Volkswagen ID.3 - 13.000 adet
- Audi Q4 e-tron (Sportback dahil) - 10.700 adet
- Audi e-tron (Sportback dahil) - 10.300 adet
- Porsche Taycan (Cross Turismo dahil) - 9.500 adet
Avrupa, 58.400 adet ve yüzde 59 pay ile Volkswagen Grubu'nun ilk çeyrekte en çok elektrikli araç teslimatı yaptığı pazar oldu. Çin'in 28.800 adet ile yüzde 29 pay aldığı satışlarda ABD'nin payı da yüzde 8 oldu. İlk çeyrekte ABD'de 7.900 elektrikli araç sahiplerine teslim edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler