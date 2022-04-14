Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli hiper otomobil Deus Vayanne, 2200 beygir güç vadediyor

    Yeni bir elektrikli araç girişimi olan Deus tarafından New York'ta sergilenen Vayanne isimli elektrikli hiper otomobilden sadece 99 adet üretilmesi ve 2025 yılında teslim edilmesi planlanıyor.
    Oy Ver

    Elektrikli hiper otomobil Deus Vayanne, 2200 beygir güç vadediyor
    Tam Boyutta Gör

    New York Otomobil Fuarı'nda bilindik markaların dışında adını pek duymadığımız elektrikli araç girişimleri de boy gösteriyor. Bunlardan biri olan Deus, elektrikli hiper otomobili üzerindeki örtüyü kaldırdı.

    Deus Vayanne adı verilen araç şimdilik üretim odaklı bir konsept olarak nitelendiriliyor. Vayanne; Avusturya merkezli Deus, Williams Advanced Engineering ve Italdesign iş birliğiyle geliştirildi. Teslimatlarına 2025 yılında başlanması planlanan modelin üretimi 99 adetle sınırlı olacak.

    Özellikle arka tasarımıyla dikkat çeken araçta kaç tane elektrik motoru olduğu açıklanmadı fakat iddia edilen değerler epey yüksek. Buna göre, söz konusu modelin 2200 beygir güç ve 2000 Nm tork sunacağı ön görülüyor. Bu değerlerin yanında 1.99 saniyelik 0-100 km/s verisi ve 400 km/s azami hız da zikredilmiş ancak bunlar da tıpkı baştakiler gibi ön görülen değerler.

    Ön görülen performans verilerinin yanı sıra Deus Vayanne'in tasarımında pratik kullanıma da önem verildiği belirtiliyor. Yerden yüksekliği 12 cm olan modelin yollarda konforlu bir şekilde kullanılabileceği belirtilmiş. Ayrıca iç mekanda yeterli derecede depolama alanına sahip olacağı da verilen bilgiler arasında. Elektrikli hiper otomobilin ön ve arka tasarımında sonsuzluk işaretinden esinlenilmiş. Arka tasarım bizlere biraz Lotus Evija'yı da anımsatmıyor değil.

    İç mekanda parlak turuncu detaylarında kullanıldığı çift tonlu bir tasarıma yer verilmiş. Üç kollu direksiyonun hemen arkasında dijital gösterge ekranı göze çarpıyor. Ortada ise konsola gömülü şekilde büyük bir merkez ekran kullanılmış. Onun hemen altında yer verilen fikiksel düğmeler ise biraz uçak kontrollerini anımsatıyor ve bu dijital konsola pek yakışmamış diyebiliriz.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Deus Vayanne henüz üretime yakın bir konsept. Bu noktada ilerleyen süreçte ufak tefek değişiklikler olabilir. Aracın tasarımını aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    A
    ahmet1905_47 3 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 14 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 21 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 9
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız