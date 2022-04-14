Elektrikli hiper otomobil Deus Vayanne, 2200 beygir güç vadediyor

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New York Otomobil Fuarı'nda bilindik markaların dışında adını pek duymadığımız elektrikli araç girişimleri de boy gösteriyor. Bunlardan biri olan Deus, elektrikli hiper otomobili üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Deus Vayanne adı verilen araç şimdilik üretim odaklı bir konsept olarak nitelendiriliyor. Vayanne; Avusturya merkezli Deus, Williams Advanced Engineering ve Italdesign iş birliğiyle geliştirildi. Teslimatlarına 2025 yılında başlanması planlanan modelin üretimi 99 adetle sınırlı olacak.

Özellikle arka tasarımıyla dikkat çeken araçta kaç tane elektrik motoru olduğu açıklanmadı fakat iddia edilen değerler epey yüksek. Buna göre, söz konusu modelin 2200 beygir güç ve 2000 Nm tork sunacağı ön görülüyor. Bu değerlerin yanında 1.99 saniyelik 0-100 km/s verisi ve 400 km/s azami hız da zikredilmiş ancak bunlar da tıpkı baştakiler gibi ön görülen değerler.

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Ön görülen performans verilerinin yanı sıra Deus Vayanne'in tasarımında pratik kullanıma da önem verildiği belirtiliyor. Yerden yüksekliği 12 cm olan modelin yollarda konforlu bir şekilde kullanılabileceği belirtilmiş. Ayrıca iç mekanda yeterli derecede depolama alanına sahip olacağı da verilen bilgiler arasında. Elektrikli hiper otomobilin ön ve arka tasarımında sonsuzluk işaretinden esinlenilmiş. Arka tasarım bizlere biraz Lotus Evija'yı da anımsatmıyor değil.

İç mekanda parlak turuncu detaylarında kullanıldığı çift tonlu bir tasarıma yer verilmiş. Üç kollu direksiyonun hemen arkasında dijital gösterge ekranı göze çarpıyor. Ortada ise konsola gömülü şekilde büyük bir merkez ekran kullanılmış. Onun hemen altında yer verilen fikiksel düğmeler ise biraz uçak kontrollerini anımsatıyor ve bu dijital konsola pek yakışmamış diyebiliriz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Deus Vayanne henüz üretime yakın bir konsept. Bu noktada ilerleyen süreçte ufak tefek değişiklikler olabilir. Aracın tasarımını aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz.

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Elektrikli hiper otomobil Deus Vayanne, 2200 beygir güç vadediyor