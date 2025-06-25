Volkswagen, ID.4 ve ID.3 için kapsamlı bir makyaj planlıyor

Volkswagen’in teknik geliştirme sorumlusu Kai Grünitz, Autocar'a verdiği röportajda, ID.3’ün ilk olarak 2023’te tanıtılan ID.2all konseptinden ilham alarak daha “alçak ve yere oturmuş” bir görünümle güncelleneceğini doğruladı.
İç mekânda ise Volkswagen'in eleştirilere neden olan dokunmatik kontrollerden uzaklaşıp düğme ve fiziksel kumandaları geri getireceği açıklandı. Özellikle ses kontrolü için yuvarlak bir fiziksel düğmenin geri geleceği ifade edilirken, bu hamle kullanıcı dostu arayüz anlayışına dönüşün sinyali olarak değerlendiriliyor.
Performans tarafında da yenilikler bekleniyor. ID.3 ve ID.4, markanın yeni modellerinden biri olan ID.7 gibi daha verimli elektrik motorları, gelişmiş batarya ve inverter teknolojileri ile donatılacak. Bu güncellemeler sayesinde hem menzil hem de sürüş performansında iyileşmeler sağlanacak.
Yenilenen ID 3'ün 2026'nın ikinci çeyreğinde, ID 4'ün ise aynı yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması planlanıyor. Bu makyaj operasyonları, Volkswagen’in ilk nesil MEB tabanlı elektrikli araçlarında karşılaştığı yazılım ve kalite sorunlarını geride bırakma çabasının bir parçası olarak görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: