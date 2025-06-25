Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, elektrikli modellerinde köklü değişimlere gitmeye hazırlanıyor. Markanın en çok satan elektrikli SUV modeli ID.4, hatchback kardeşi ID.3 ile birlikte ikinci kez kapsamlı bir makyaj operasyonu geçirecek. Yenilenen modeller, hem görsel olarak ID.2all konsepti ile benzerlik kazanacak hem de kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla fiziksel kontrol düğmeleri gibi geleneksel detaylara geri dönecek.

Volkswagen’in teknik geliştirme sorumlusu Kai Grünitz, Autocar'a verdiği röportajda, ID.3’ün ilk olarak 2023’te tanıtılan ID.2all konseptinden ilham alarak daha “alçak ve yere oturmuş” bir görünümle güncelleneceğini doğruladı.

İç mekânda ise Volkswagen'in eleştirilere neden olan dokunmatik kontrollerden uzaklaşıp düğme ve fiziksel kumandaları geri getireceği açıklandı. Özellikle ses kontrolü için yuvarlak bir fiziksel düğmenin geri geleceği ifade edilirken, bu hamle kullanıcı dostu arayüz anlayışına dönüşün sinyali olarak değerlendiriliyor.

2026 Jeep Cherokee'den yeni görüntüler geldi 14 sa. önce eklendi

Performans tarafında da yenilikler bekleniyor. ID.3 ve ID.4, markanın yeni modellerinden biri olan ID.7 gibi daha verimli elektrik motorları, gelişmiş batarya ve inverter teknolojileri ile donatılacak. Bu güncellemeler sayesinde hem menzil hem de sürüş performansında iyileşmeler sağlanacak.

Yenilenen ID 3'ün 2026'nın ikinci çeyreğinde, ID 4'ün ise aynı yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması planlanıyor. Bu makyaj operasyonları, Volkswagen’in ilk nesil MEB tabanlı elektrikli araçlarında karşılaştığı yazılım ve kalite sorunlarını geride bırakma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen, ID.4 ve ID.3 için kapsamlı bir makyaj planlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: