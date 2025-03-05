LFP bataryalı yeni Volkswagen ID.3, Çin'de satışa çıktı

CATL tarafından üretilen LFP batarya, 53.6 kWsa kapasiteyle Çin'deki CLTC normuna göre 451 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Bataryanın %30'dan %80 doluma ulaşması 48 dakika sürüyor. Elektrikli modelde 125 kW güç ve 310 Nm tork üreten motor değişmezken, enerji tüketimi de 100 km'de 13.4 kWsa olarak açıklandı.
2025 Volkswagen ID.3'ün dış tasarımında gözle görülür bir değişiklik yok. Elektrikli model, 18 ve 20 inçlik jant seçenekleriyle satılmaya devam edecek. Artık bej ve açık mavi renkleriyle satın alınabilen ID.3'ün iç mekanında ise 5.3 inç LCD gösterge paneli ve 12.9 inç multimedya ekranı bulunuyor.
Alman üreticinin Çin'deki en çok satan modeli olan ID.3, geçtiğimiz ocak ayında 2623 adet satıldı ki bu da yıllık bazda %66 düşüş anlamına geliyor. 2024 yılında ise Çin'de 93.816 adet Volkswagen ID.3 satıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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