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    LFP bataryalı yeni Volkswagen ID.3, Çin'de satışa çıktı

    Çin'deki elektrikli otomobil satışları düşmeye devam eden Volkswagen, bu durumu değiştirmek için yeni arayışlara girdi. Bu kapsamda, yenilenen ID.3 ilk kez LFP batarya ile donatıldı.
    LFP bataryalı yeni Volkswagen ID.3, Çin'de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, içinde ve dışında ufak güncellemeler yaptığı yeni ID.3'ü Çin'de satışa sundu. Fiyatı 16.500 dolardan başlayan 2025 model Volkswagen ID.3 ilk kez NMC batarya yerine LFP (lityum demir fosfat) batarya ile donatıldı.

    CATL tarafından üretilen LFP batarya, 53.6 kWsa kapasiteyle Çin'deki CLTC normuna göre 451 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Bataryanın %30'dan %80 doluma ulaşması 48 dakika sürüyor. Elektrikli modelde 125 kW güç ve 310 Nm tork üreten motor değişmezken, enerji tüketimi de 100 km'de 13.4 kWsa olarak açıklandı.

    2025 Volkswagen ID.3'ün dış tasarımında gözle görülür bir değişiklik yok. Elektrikli model, 18 ve 20 inçlik jant seçenekleriyle satılmaya devam edecek. Artık bej ve açık mavi renkleriyle satın alınabilen ID.3'ün iç mekanında ise 5.3 inç LCD gösterge paneli ve 12.9 inç multimedya ekranı bulunuyor.

    LFP bataryalı yeni Volkswagen ID.3, Çin'de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, yenilenen ID.3'ü LFP bataryanın yanı sıra NMC batarya seçeneğiyle de sunmaya devam ediyor. 52.8 kWsa kapasiteye sahip NMC batarya, LFP ile neredeyse aynı menzil değerine ve satış fiyatına sahip. Bu bataryanın %30-80 DC şarj süresi ise 42 dakika.Çin'de satılan Volkswagen ID.3, SAIC-VW iştiraki tarafından üretiliyor.

    Alman üreticinin Çin'deki en çok satan modeli olan ID.3, geçtiğimiz ocak ayında 2623 adet satıldı ki bu da yıllık bazda %66 düşüş anlamına geliyor. 2024 yılında ise Çin'de 93.816 adet Volkswagen ID.3 satıldı. 

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