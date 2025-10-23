Tesla, araçları ve insansı robotları için geliştirdiği AI5 çipini tanıttı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, yapay zeka donanımı alanındaki uzun vadeli hedefini bir adım daha ileri taşıdı. Elon Musk'ın geçtiğimiz ay duyurduğu yeni nesil otonom sürüş (FSD) çipi AI5, bugün resmi olarak tanıtıldı. Şirketin üçüncü çeyrek finansal sunumunda duyurulan AI5, selefi AI4'e göre 40 katlık bir performans artışı vadediyor.

Tesla, AI5 ile Performans Sıçaraması Vadediyor

AI5 çipi, Tesla’nın hem donanım hem yazılım gereksinimlerine yönelik derin anlayışına dayanan “özgün bir tasarım” olarak tanımlanıyor. Elon Musk, yatırımcılara yaptığı sunumda, performans artışının yalnızca işlem gücüyle sınırlı olmadığını; bellek kapasitesi, veri aktarım bant genişliği ve hesaplama optimizasyonları ile de desteklendiğini vurguladı. AI5, selefine kıyasla ham işlem gücünde 8 kat, bellek kapasitesinde 9 kat ve bellek bant genişliğinde 5 kat artış sunuyor.

AI5’in sunduğu yüksek bellek kapasitesi, özellikle yapay zeka uygulamaları için kritik önemde. HW4 çipinde 16 GB RAM bulunurken, AI5 ile Tesla’nın 144 GB’a kadar RAM kullanmayı planladığı belirtiliyor. Bu sayede AI5, karmaşık yapay zeka modellerini daha verimli çalıştırabileceği gibi, veri merkezlerinde de daha yüksek ölçeklenebilirlik sağlayacak.

Performanstaki dramatik artış, özellikle AI4’te darboğaz yaratan SoftMax işlemlerinin optimize edilmesiyle mümkün hâle gelmiş. AI4’te 40 adımda gerçekleştirilen bu işlemler, AI5’te yalnızca birkaç adımda tamamlanabiliyor. Bunun yanı sıra, AI5 karışık hassasiyetli (mixed-precision) modelleri dinamik olarak etkin yönetebiliyor ve gerçek dünya iş yükleri için optimize edilmiş seyrek tensör operasyonlarını doğal olarak destekliyor.

Diğer yandan AI5, geleneksel GPU ve görüntü işleme birimlerini (ISP) ortadan kaldırarak kendi başına “bir GPU” işlevi görmeye hazırlanıyor. Musk’a göre bu tasarım, watt başına en yüksek performansı sağlayacak.

AI5'in Üretimi İçin Samsung ve TSMC ile İş Birliği Yapıldı

Tesla, üretim tarafında stratejik bir hamle yaparak çipin imalatını Samsung ve TSMC’ye paylaştırdı. Başlangıçta AI5 üretiminin tamamen TSMC’ye, AI6 çipinin ise Samsung’a bırakılması planlanıyordu. Ancak tedarik zincirinde esneklik sağlamak isteyen Tesla, AI5'dan itibaren üretim kaynaklarını çeşitlendirmeye karar verdi. Musk, üretilen AI5 çiplerinin yalnızca Tesla araçlarında ve Optimus robotlarda değil, Tesla’nın genişleyen veri merkezi operasyonlarında da kullanılacağını belirtti.

Tesla’nın bu adımı, şirketin yarı iletken bağımsızlığı hedefine yönelik önemli bir ilerleme olarak görülüyor. Ancak Musk, AI5 çiplerinin veri merkezi sistemlerinde Nvidia’yı tamamen devre dışı bırakma amacı taşımadığını; aksine Nvidia altyapısı ile birlikte çalışacağını vurguladı. Yine de AI5 çipi, şirketin otonom sürüş ve yapay zeka destekli robotik alanlardaki vizyonunu bir adım öteye taşıyan, hem teknik hem de stratejik açıdan iddialı bir hamle olarak öne çıkıyor.

