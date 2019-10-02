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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de dahil oldu

    Kamu bankalarının 26 Eylül'de duyurduğu Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası yeni firmaların katılımıyla büyüyor. Dün itibariyle başlayan kampanya 31 Aralık'ta sona erecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de dahil oldu
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    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül’de duyurulan ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’ dün itibariyle başladı. Yerli üretimi desteklemek amacıyla başlatılan kampanyaya bugün iki yeni firma daha katıldı.

    3 kamu bankasının Türkiye’de üretim yapan otomotiv firmalarını dahil ettiği taşıt kredisi kampanyasına geçtiğimiz günlerde BMC ve Otokar dahil olmuştu. Bugün yapılan açıklamada son olarak Mercedes ve Toyota ile de anlaşma sağlandığı belirtildi. Böylece, faiz oranlarının düşürüldüğü kampanyada anlaşma yapılan firmaların listesi şöyle oldu:

    Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

    Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

    Araç Tipi (0 km) Kredi Turarı (TL) Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık)
    Binek Araç 50.000 - 120.000 18 - 36 %0,49 - %0,69
    Ticari Araç 72.000 - 120.000 30 - 60

    %0,49 - %0,69

    *Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilecektir

    Söz konusu kampanya kapsamında kredi tutarı 50 bin lira ile 120 bin lira arasında olan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Kredi tutarı 72 bin lira ile 120 bin lira arasında olan sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

    Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.



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    interwap 1 hf. en beğenilen
    Yakın tarihte krediler dümeden önce bir ticari araç alındı ama henüz teslim alınmadı, o kadar yeni. Dedim "Krediler düştü, bu bakımdan zarar var mı?" Cevap : "Var gibi görünüyor amam yok. Çünkü krediler düştü ama fiyatları yükseltmişler. Hatta bu bakımdan biraz kârdayız"
    İşte krediler "sözde" böyle düştü.
    Yakın tarihte krediler dümeden önce bir ticari araç alındı ama henüz teslim alınmadı, o kadar yeni. Dedim "Krediler düştü, bu bakımdan zarar var mı?" Cevap : "V...
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    Yanıtla +21
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    1ses1 1 hf. DH Misafiri
    Fiyatlar şişik değil. Ötv indirimi olmadığından şişti. corolla hibrit alacaktım 175.000 lira idi en full modeli ve çok pahalı diye değmez demiştim. Ötv indirimi kalktı şuan 203.000 lira.
    Sözde faizi düşük tutarak piyasayı çanlandıracaklar. Ulan sektör daraldıkça daralıyor ötv indirimi yapacaklarına milleti faizin altına sokuyorlar.
    Yeminle seçimleri bekliyorum. . . .
    Fiyatlar şişik değil. Ötv indirimi olmadığından şişti. corolla hibrit alacaktım 175.000 lira idi en full modeli ve çok pahalı diye değmez demiştim. Ötv indirimi...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    sefa1451 1 hf.
    Tek amaçları vatandaşı dahada borçlandırmak sen vatandaşını sevsen ötv den kısarsın kdv demiyoruz bile ötv diyoruz yahu.HIRSIZLAR.
    Faiz haramdır diyen parti faize gitmeleri için dahada güzel işler yapıyor yoksa faizin haram olması için belli bir oran mı var ? Galiba vatandaş düşük haram işliyor falan diye düşünüyorlar.
    Tek amaçları vatandaşı dahada borçlandırmak sen vatandaşını sevsen ötv den kısarsın kdv demiyoruz bile ötv diyoruz yahu.HIRSIZLAR. Faiz haramdır diyen part...
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    Yanıtla +7
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    1 Avatar
    emmare 1 hf.
    araba fiyatları gerçeklikten uzak saçma sapan seviyelerdeyken yok efendim "faiz düştü" olayının lutuf gibi gösterilmesi kazığın yağlanmasından başka bir şey değil bence...Faizin kendisi ne ki düşmüş hali ne olsun...bu millet doğruya doğru yanlışa yanlış demediği müddetçe de bu tür kazıkları biz daha çok yeriz...
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    Nevfel 1 hf.
    Bu paralara gidipte toyota honda renault alanların ne yaptıklarından haberleri yok. 150-200 bin tl'ye gider ikinci el bmw mercedes alır keyfime bakarım.
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 hf.
    175.000? normal kabul ediyorsan senin için tabi ki fiyatlar şişik değil :)
    Dediğim gibi; bu ülkede fiyatlar hep şişikti, hepte şişik kalacak :D
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    RaptorFX 1 hf.
    2015 1.33 corollamın üzerine tam tamına 100 bin TL vermem lazım ki yeni araba aldığımı anlayacak donanımda orta paket bir corolla alabileyim. Krediler bahane fiyatlar şahane hamdolsun.
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    sefa1451 1 hf.
    Tek amaçları vatandaşı dahada borçlandırmak sen vatandaşını sevsen ötv den kısarsın kdv demiyoruz bile ötv diyoruz yahu.HIRSIZLAR.
    Faiz haramdır diyen parti faize gitmeleri için dahada güzel işler yapıyor yoksa faizin haram olması için belli bir oran mı var ? Galiba vatandaş düşük haram işliyor falan diye düşünüyorlar.
    Yanıtla +7
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    fractal design 1 hf.
    Sıfır liste fiyatı 144.500TL (Clio icon 1.5dci manuel) olan 2 yaşında 20bin km altında aracımın piyasa değeri 80-85bin TL. Şimdi sıfır araç almak istesem üstüne 50 bin koymadan alınacak araç yok. Hatta liste fiyatına göre bindiğim aracın sıfırını alamıyorum üstüne 50bin TL ekleyince. Ben niye ve nasıl araç alayım bu şartlarda? Kaşıntı tutması lazım bunun için. Bizim için sıfır araç hayallerin ötesine geçti.
    Zaten alsam da MTV'si yüksek gelir. İlk 2 sene 900TLx2 MTV nedir öyle. Şimdi bile 2016 model yılı olduğundan vergi yılı olarak 4-6 yaş grubunda aracımın 562TLx2 MTV'si çok geliyor.
    Sırf MTV'si için 1.3 Egea HB düşünmüyor değilim. Yürütme maliyeti en uygun araçlardan biri.
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    BigMuffin 1 hf.
    Kredi olayindan sadece duz vites araclar kapsamaktadir dediler toyotaya sordum neden boyle ki?
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    interwap 1 hf. en beğenilen
    Yakın tarihte krediler dümeden önce bir ticari araç alındı ama henüz teslim alınmadı, o kadar yeni. Dedim "Krediler düştü, bu bakımdan zarar var mı?" Cevap : "Var gibi görünüyor amam yok. Çünkü krediler düştü ama fiyatları yükseltmişler. Hatta bu bakımdan biraz kârdayız"
    İşte krediler "sözde" böyle düştü.
    Yanıtla +21
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    DH Misafiri 1 hf.
    Fiyatlar hep şişikti zaten :)
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    1ses1 1 hf. DH Misafiri
    Fiyatlar şişik değil. Ötv indirimi olmadığından şişti. corolla hibrit alacaktım 175.000 lira idi en full modeli ve çok pahalı diye değmez demiştim. Ötv indirimi kalktı şuan 203.000 lira.
    Sözde faizi düşük tutarak piyasayı çanlandıracaklar. Ulan sektör daraldıkça daralıyor ötv indirimi yapacaklarına milleti faizin altına sokuyorlar.
    Yeminle seçimleri bekliyorum. . . .
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Musty3535123 1 hf.
    Toyota ve Mercedes de fiyatları şişirdi o zaman.
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    ipli jeton 1 hf. Musty3535123
    Mercedes'in otobüs ve kamyonları fiyat ve kalite olarak oldukça iyiler.
    Ticari araçlarda çok fazla fiyat şişiremezler. Marka imajının yanında bu da satışlarda oldukça etkili. Bu araçları alanlar dostlar görsün Mercedes'e biniyorum diye almaz.
    Mercedes zam yaparsa gider Man alır, Scania alır.
    Tabii Citaro'lar almanya'da üretildiği için onları kapsamıyor. Filosuna Citaro almak isteyen ÖHO'cuları üzecek bir gelişme. Ama yerli ve milli Conecto varken Citaro da neymiş dimi?
    (İronidir.)
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