Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de dahil oldu

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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül’de duyurulan ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’ dün itibariyle başladı. Yerli üretimi desteklemek amacıyla başlatılan kampanyaya bugün iki yeni firma daha katıldı.

3 kamu bankasının Türkiye’de üretim yapan otomotiv firmalarını dahil ettiği taşıt kredisi kampanyasına geçtiğimiz günlerde BMC ve Otokar dahil olmuştu. Bugün yapılan açıklamada son olarak Mercedes ve Toyota ile de anlaşma sağlandığı belirtildi. Böylece, faiz oranlarının düşürüldüğü kampanyada anlaşma yapılan firmaların listesi şöyle oldu:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

Araç Tipi (0 km) Kredi Turarı (TL) Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık) Binek Araç 50.000 - 120.000 18 - 36 %0,49 - %0,69 Ticari Araç 72.000 - 120.000 30 - 60 %0,49 - %0,69

*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilecektir

Söz konusu kampanya kapsamında kredi tutarı 50 bin lira ile 120 bin lira arasında olan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Kredi tutarı 72 bin lira ile 120 bin lira arasında olan sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.