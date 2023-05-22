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    Volkswagen, Rusya'daki varlıklarını satarak ülkeden çekildi

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırım çağrısına birçok otomotiv üreticisi kulak vermiş ve Rusya'dan çekilme kararı almıştı. Bu çağrıya uyan şirketlere Volkswagen de katıldı.

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    Volkswagen, Rusya'daki varlıklarını satarak ülkeden çekildi Tam Boyutta Gör
    Rusya'daki fabrika dahil olmak üzere tüm varlıklarını satan Volkswagen, böylece ülkeden resmi olarak çekilmiş oldu. Alman üretici, satış için Moskova merkezli bir şirket olan Avilon ile el sıkıştı.

    Anlaşmanın değeri için resmi bir açıklama yapılmadı fakat Avilon'un yaklaşık 125 milyon dolar ödediği belirtiliyor. Böylece şirket, Volkswagen'in Rusya operasyonlarını ve yıllık 225 bin araç üretme kapasitesine sahip Kaluga fabrikasını satın almış oldu.

    Volkswagen, anlaşma ile ilgili çok kısa bir basın açıklaması paylaştı. Anlaşmanın Rus hükûmet yetkilileri tarafından onaylandığını duyuran şirket, satışın dağıtım ve satış sonrası hizmetlerden depolama ve finansal hizmetlere kadar tüm faaliyetleri kapsadığını açıkladı.

    Volkswagen, 2007'de açtığı Kaluga fabrikasını inşa etmek için 774 milyon euro harcadı ve 2009'da tam ölçekli üretime ulaştı. Şirket, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra tesisteki faaliyetlerini durdurdu fakat 4 bin çalışanın maaşlarını ödemeye devam etti.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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