Volkswagen, Rusya'daki varlıklarını satarak ülkeden çekildi

Anlaşmanın değeri için resmi bir açıklama yapılmadı fakat Avilon'un yaklaşık 125 milyon dolar ödediği belirtiliyor. Böylece şirket, Volkswagen'in Rusya operasyonlarını ve yıllık 225 bin araç üretme kapasitesine sahip Kaluga fabrikasını satın almış oldu.
Volkswagen, anlaşma ile ilgili çok kısa bir basın açıklaması paylaştı. Anlaşmanın Rus hükûmet yetkilileri tarafından onaylandığını duyuran şirket, satışın dağıtım ve satış sonrası hizmetlerden depolama ve finansal hizmetlere kadar tüm faaliyetleri kapsadığını açıkladı.
Volkswagen, 2007'de açtığı Kaluga fabrikasını inşa etmek için 774 milyon euro harcadı ve 2009'da tam ölçekli üretime ulaştı. Şirket, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra tesisteki faaliyetlerini durdurdu fakat 4 bin çalışanın maaşlarını ödemeye devam etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.