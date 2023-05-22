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    Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında diğer 3 kategorideki adaylar da belli oldu

    OGD'nin bu yıl sekizinci kez düzenleyeceği “Türkiye’de Yılın Otomobili” finalinde yarışacak 7 aday modelin açıklanmasının ardından, ödüle değer görülecek diğer üç kategorideki adaylar da belli oldu.
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    Yılın Otomobili ödülünde diğer 3 kategorideki adaylar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Söz konusu kategoriler; “Yılın Basın Lansmanı”, “Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Tasarımı” şeklinde sıralanıyor. Tüm kategorilerde otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla belirlenecek birinciler, 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek final gecesi ve ödül töreninde açıklanacak.

    Türkiye’de Yılın Otomobili seçimi ile birlikte diğer kategorilerde yarışacak adaylar şu şekilde;

    Basın Lansmanı Adayları

    • Alfa Romeo Tonale (İstanbul)
    • BMW 3 Serisi ve X1 (Kaz Dağları)
    • Dacia Jogger (Kars-Ardahan)
    • Hyundai IONIQ 5 (İstanbul)
    • Kia EV6 (Kıbrıs)
    • Lexus RX (Urla)
    • Nissan e-POWER (Sapanca)
    • Opel Astra (Kıbrıs)
    • Peugeot 308 (Göcek)
    • Toyota Corolla Cross (Adana)
    • Volvo C40 (İstanbul)

    Tasarım Adayları

    • Audi e-tron GT
    • DS4
    • Fiat 500e
    • Hyundai IONIQ5
    • Kia EV6
    • Lexus RX
    • Mercedes SL
    • MG4
    • Peugeot 408

    İnovasyon Adayları

    • BMW 7 serisi- Arka koltuk video deneyimi
    • Lexus NX – Fren esnasındaki yığılmayı önleyen sistem
    • Mercedes EQE – Full ekran kokpit tasarımı
    • Peugeot 308 – i-toggle
    • Togg T10X – Trumore uygulaması
    • Volvo C40 – Geri dönüşüm malzemelerden üretilen döşemeler
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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