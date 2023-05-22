Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında diğer 3 kategorideki adaylar da belli oldu

OGD'nin bu yıl sekizinci kez düzenleyeceği “Türkiye’de Yılın Otomobili” finalinde yarışacak 7 aday modelin açıklanmasının ardından, ödüle değer görülecek diğer üç kategorideki adaylar da belli oldu.