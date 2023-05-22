Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında diğer 3 kategorideki adaylar da belli oldu

Türkiye’de Yılın Otomobili seçimi ile birlikte diğer kategorilerde yarışacak adaylar şu şekilde;
Basın Lansmanı Adayları
- Alfa Romeo Tonale (İstanbul)
- BMW 3 Serisi ve X1 (Kaz Dağları)
- Dacia Jogger (Kars-Ardahan)
- Hyundai IONIQ 5 (İstanbul)
- Kia EV6 (Kıbrıs)
- Lexus RX (Urla)
- Nissan e-POWER (Sapanca)
- Opel Astra (Kıbrıs)
- Peugeot 308 (Göcek)
- Toyota Corolla Cross (Adana)
- Volvo C40 (İstanbul)
Tasarım Adayları
- Audi e-tron GT
- DS4
- Fiat 500e
- Hyundai IONIQ5
- Kia EV6
- Lexus RX
- Mercedes SL
- MG4
- Peugeot 408
İnovasyon Adayları
- BMW 7 serisi- Arka koltuk video deneyimi
- Lexus NX – Fren esnasındaki yığılmayı önleyen sistem
- Mercedes EQE – Full ekran kokpit tasarımı
- Peugeot 308 – i-toggle
- Togg T10X – Trumore uygulaması
- Volvo C40 – Geri dönüşüm malzemelerden üretilen döşemeler
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.